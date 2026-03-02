Франция готова к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзниках, - Макрон

Франция имеет возможности предоставить союзникам в Европе стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие союзники?

Макрон заявил, что Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы, связанные с ядерным сдерживанием, для "развертывания по обстоятельствам".

В этом контексте он упомянул Германию, Великобританию – единственную другую страну на континенте, обладающую ядерными силами, – а также Нидерланды и Польшу.

"Сотрудничество начнется с совместных учений", - сказал Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция увеличит свой ядерный арсенал, - Макрон

Президент Франции заявил, что готов встать на путь "расширенного ядерного сдерживания", который будет включать "европейское измерение".

Однако он подчеркнул, что "окончательное решение не будет совместным", оно "всегда" будет оставаться в руках главы государства.

Координационная группа по вопросам ядерного оружия

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Франция и ФРГ создали координационную группу по вопросам ядерного оружия для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания.

"Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", - написал Мерц в соцсети Х.

Читайте также: Франция назвала безосновательными заявления России о создании "ядерной бомбы" для Украины

Что предшествовало?