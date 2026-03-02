РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9726 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие Франции Ядерное оружие
1 427 17

Франция готова к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзниках, - Макрон

макрон

Франция имеет возможности предоставить союзникам в Европе стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие союзники?

Макрон заявил, что Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы, связанные с ядерным сдерживанием, для "развертывания по обстоятельствам".

В этом контексте он упомянул Германию, Великобританию – единственную другую страну на континенте, обладающую ядерными силами, – а также Нидерланды и Польшу.

"Сотрудничество начнется с совместных учений", - сказал Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция увеличит свой ядерный арсенал, - Макрон

Президент Франции заявил, что готов встать на путь "расширенного ядерного сдерживания", который будет включать "европейское измерение".

Однако он подчеркнул, что "окончательное решение не будет совместным", оно "всегда" будет оставаться в руках главы государства.

Координационная группа по вопросам ядерного оружия

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Франция и ФРГ создали координационную группу по вопросам ядерного оружия для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания.

"Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", - написал Мерц в соцсети Х.

Читайте также: Франция назвала безосновательными заявления России о создании "ядерной бомбы" для Украины

Что предшествовало?

Автор: 

Франция (725) ядерное оружие (454) ядерная безопасность (159) Макрон Эмманюэль (698)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ми теж хочемо бути такими союзниками!
показать весь комментарий
02.03.2026 18:31 Ответить
+2
краще надай залишок стареньких "міражів", а не годуй фантазіями.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:31 Ответить
+2
Украине они висят ядерную зброю! Украина свою отдала и защиту сняла по сути с себя. Но Украине нужна своя, хотя если дают, то и такую берем для начала. Это не ухудшает позиции, а усиливает все ровно.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми теж хочемо бути такими союзниками!
показать весь комментарий
02.03.2026 18:31 Ответить
Ну і нахер Україні ядерна зброя з Франції, коли розпоряджатися нею будуть з Парижа? Україна стане мішенню для чужих ракет з ядерними боєхоловками.
показать весь комментарий
02.03.2026 19:00 Ответить
а сейчас что разве не так?
показать весь комментарий
02.03.2026 19:16 Ответить
краще надай залишок стареньких "міражів", а не годуй фантазіями.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:31 Ответить
Краще нехай по маленький бомбі орбану і фіцо подарить. В рюскую рюлєтку пограти
показать весь комментарий
02.03.2026 18:34 Ответить
Я не ядерщик - але ядерну зброю краще тримати розосередженою... Так думаю, що є резон!
показать весь комментарий
02.03.2026 18:32 Ответить
Украине они висят ядерную зброю! Украина свою отдала и защиту сняла по сути с себя. Но Украине нужна своя, хотя если дают, то и такую берем для начала. Это не ухудшает позиции, а усиливает все ровно.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:35 Ответить
Hинішні запаси ядерної зброї Франції оцінюються у 300 ядерних боєголовок.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:41 Ответить
Франція вже розгорнула:
• нову балістичну ракету M51.3 на стратегічних підводних човнах;
• нову океанічну ядерну боєголовку, оптимізовану для подолання ******** систем ПРО.

У найближчі роки планується:
• запуск програми стратегічних гіперзвукових ракет;
• оснащення ними бойової авіації та майбутнього авіаносця;
• завершення розробки третього покоління стратегічних підводних човнів.

Також Франція зміцнила національну програму виробництва тритію, що дозволяє зберігати повну автономність у виробництві ядерної зброї.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:53 Ответить
Згідно з Конституцією Франції президент є головнокомандувачем збройних сил.
На практиці саме він одноособово приймає рішення про застосування ядерної зброї, оскільки до його повноважень входить керівництво збройними силами та забезпечення оборони країни.
показать весь комментарий
02.03.2026 19:12 Ответить
Брижит, пожалуйста больше не бей этого дебила.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:56 Ответить
Ха! И как и против кого эти стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами". Будут применены? Мышь можно и тапком убить, слона из дробовика даже не напугаешь, только разозлишь. Прежде чем применять оружие ( тем более про это трындеть) не мешает подумать против кого, как и не прилетит ли в ответ.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:57 Ответить
а нам шо з того?
показать весь комментарий
02.03.2026 19:04 Ответить
Розумію що це намагання якось стримувати ***** з такими ж він його "друзями-партнерами" але також розумію що це наближає Світ до ядерного 3,14здеца.
показать весь комментарий
02.03.2026 19:05 Ответить
ну так вы ж так мечтаете об этом! в рай...!
показать весь комментарий
02.03.2026 19:22 Ответить
Ти, "мєчтатіль" з "раю" сюди висратися приліз чи як? Сортиру замало..
показать весь комментарий
02.03.2026 19:37 Ответить
тоесть кацапам можно в беларусь ставить ядерку, а франции в украину или польшу ,на худой конец , судя по визгам кацапов в коментах нет? ЭТО ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 19:21 Ответить
 
 