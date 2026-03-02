Франция готова к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзниках, - Макрон
Франция имеет возможности предоставить союзникам в Европе стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
Какие союзники?
Макрон заявил, что Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы, связанные с ядерным сдерживанием, для "развертывания по обстоятельствам".
В этом контексте он упомянул Германию, Великобританию – единственную другую страну на континенте, обладающую ядерными силами, – а также Нидерланды и Польшу.
"Сотрудничество начнется с совместных учений", - сказал Макрон.
Президент Франции заявил, что готов встать на путь "расширенного ядерного сдерживания", который будет включать "европейское измерение".
Однако он подчеркнул, что "окончательное решение не будет совместным", оно "всегда" будет оставаться в руках главы государства.
Координационная группа по вопросам ядерного оружия
Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Франция и ФРГ создали координационную группу по вопросам ядерного оружия для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания.
"Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", - написал Мерц в соцсети Х.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке.
- Известно, что французская база в ОАЭ подверглась повреждениям из-за атаки дрона.
• нову балістичну ракету M51.3 на стратегічних підводних човнах;
• нову океанічну ядерну боєголовку, оптимізовану для подолання ******** систем ПРО.
У найближчі роки планується:
• запуск програми стратегічних гіперзвукових ракет;
• оснащення ними бойової авіації та майбутнього авіаносця;
• завершення розробки третього покоління стратегічних підводних човнів.
Також Франція зміцнила національну програму виробництва тритію, що дозволяє зберігати повну автономність у виробництві ядерної зброї.
На практиці саме він одноособово приймає рішення про застосування ядерної зброї, оскільки до його повноважень входить керівництво збройними силами та забезпечення оборони країни.