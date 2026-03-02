Франция увеличит свой ядерный арсенал, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении увеличить ядерный арсенал страны.

Об этом он заявил во время презентации новой ядерной доктрины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы положить конец любым спекуляциям, мы больше не будем сообщать цифры о нашем ядерном арсенале, в отличие от того, как это было раньше", - отметил он.

Также французский лидер добавил: "Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными".

По его словам, Германия, Великобритания и Франция будут работать вместе над созданием ракет дальнего радиуса действия.

Читайте: "Я скептически отношусь к миру в Украине в краткосрочной перспективе", - Макрон

Что предшествовало?

Напомним, ранее Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке.

Известно, что французская база в ОАЭ подверглась повреждениям из-за атаки дрона.

Читайте также: Война в Украине - тройной провал России, - Макрон