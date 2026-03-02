Франция увеличит свой ядерный арсенал, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении увеличить ядерный арсенал страны.
Об этом он заявил во время презентации новой ядерной доктрины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы положить конец любым спекуляциям, мы больше не будем сообщать цифры о нашем ядерном арсенале, в отличие от того, как это было раньше", - отметил он.
Также французский лидер добавил: "Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными".
По его словам, Германия, Великобритания и Франция будут работать вместе над созданием ракет дальнего радиуса действия.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Франция заявила о готовности защищать партнеров на Ближнем Востоке.
- Известно, что французская база в ОАЭ подверглась повреждениям из-за атаки дрона.
А про одного з «найвеличніших» лідерів світу забули?