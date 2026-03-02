РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9398 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие Франции
869 8

Франция увеличит свой ядерный арсенал, - Макрон

Макрон хочет увеличить ядерный арсенал: что известно?

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении увеличить ядерный арсенал страны.

Об этом он заявил во время презентации новой ядерной доктрины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы положить конец любым спекуляциям, мы больше не будем сообщать цифры о нашем ядерном арсенале, в отличие от того, как это было раньше", - отметил он.

Также французский лидер добавил: "Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными".

По его словам, Германия, Великобритания и Франция будут работать вместе над созданием ракет дальнего радиуса действия.

Читайте: "Я скептически отношусь к миру в Украине в краткосрочной перспективе", - Макрон

Что предшествовало?

Читайте также: Война в Украине - тройной провал России, - Макрон

Автор: 

Франция (725) ядерное оружие (454) Макрон Эмманюэль (698)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто у відповідь на атаку бандита я вдвічі більше буду ходити на качалку 😸. Щоб ще крутіше виглядати 😎
показать весь комментарий
02.03.2026 16:54 Ответить
Макрон еще Украине торчит половину(вторая за Стармером) той ядреной бомбы, от которой в москве энурез.
показать весь комментарий
02.03.2026 16:55 Ответить
Свята ви людина, хоч хтось згадав що окрім росії та США в міморандумі були підписи ще деяких " друзів" котрі на цю тему просто зараз ввімкнули режим холодильника
показать весь комментарий
02.03.2026 16:57 Ответить
За його словами, Німеччина, Велика Британія та Франція працюватимуть разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.Джерело: https://censor.net/ua/n3603174

А про одного з «найвеличніших» лідерів світу забули?
показать весь комментарий
02.03.2026 16:55 Ответить
Весь світ озброюється тільки Україні не можна. Да ще й хочуть демілітаризувати заради миру і мірної угоди
показать весь комментарий
02.03.2026 17:00 Ответить
це єдині гарантії безпеки які поважають навіть такі диктатори як путін, ин чи сі цзінпін..
показать весь комментарий
02.03.2026 17:04 Ответить
"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу, всупереч тому, як це було раніше", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603174

показать весь комментарий
02.03.2026 17:10 Ответить
Вот что бывает когда женщина бьет мужика.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:17 Ответить
 
 