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Новини Ядерна зброя Франції
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Франція збільшить свій ядерний арсенал, - Макрон

Макрон хоче збільшити ядерний арсенал: що відомо?

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір збільшити ядерний арсенал країни.

Про це він заявив під час презентації нової ядерної доктрини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу, всупереч тому, як це було раніше", - зазначив він.

Також французький лідер додав: "Щоб бути вільними, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми".

За його словами, Німеччина, Велика Британія та Франція працюватимуть разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.

Читайте: "Я скептично ставлюся до миру в Україні в короткостроковій перспективі", - Макрон

Що передувало?

Також читайте: Війна в Україні - потрійний провал Росії, - Макрон

Автор: 

Франція (3343) ядерна зброя (1292) Макрон Емманюель (1770)
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Топ коментарі
+7
Весь світ озброюється тільки Україні не можна. Да ще й хочуть демілітаризувати заради миру і мірної угоди
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02.03.2026 17:00 Відповісти
+5
Макрон еще Украине торчит половину(вторая за Стармером) той ядреной бомбы, от которой в москве энурез.
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02.03.2026 16:55 Відповісти
+4
Свята ви людина, хоч хтось згадав що окрім росії та США в міморандумі були підписи ще деяких " друзів" котрі на цю тему просто зараз ввімкнули режим холодильника
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02.03.2026 16:57 Відповісти
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Тобто у відповідь на атаку бандита я вдвічі більше буду ходити на качалку 😸. Щоб ще крутіше виглядати 😎
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02.03.2026 16:54 Відповісти
А хто атакував Францію?
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02.03.2026 19:35 Відповісти
Францію ніхто, а здається їхні військові бази.
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02.03.2026 19:45 Відповісти
Макрон еще Украине торчит половину(вторая за Стармером) той ядреной бомбы, от которой в москве энурез.
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02.03.2026 16:55 Відповісти
Свята ви людина, хоч хтось згадав що окрім росії та США в міморандумі були підписи ще деяких " друзів" котрі на цю тему просто зараз ввімкнули режим холодильника
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02.03.2026 16:57 Відповісти
За його словами, Німеччина, Велика Британія та Франція працюватимуть разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.Джерело: https://censor.net/ua/n3603174

А про одного з «найвеличніших» лідерів світу забули?
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02.03.2026 16:55 Відповісти
Весь світ озброюється тільки Україні не можна. Да ще й хочуть демілітаризувати заради миру і мірної угоди
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02.03.2026 17:00 Відповісти
це єдині гарантії безпеки які поважають навіть такі диктатори як путін, ин чи сі цзінпін..
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02.03.2026 17:04 Відповісти
"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу, всупереч тому, як це було раніше", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603174

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02.03.2026 17:10 Відповісти
Вот что бывает когда женщина бьет мужика.
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02.03.2026 17:17 Відповісти
Макрон повідомив, що Франція дозволить тимчасове розміщення своїх літаків з ядерним озброєнням у країнах-союзниках в рамках своєї нової ядерної стратегії, спрямованої на зміцнення незалежності Європи.

За його словами, ця безпрецедентна нова позиція може "передбачати тимчасове розгортання елементів наших стратегічних військово-повітряних сил в країнах-союзниках", але сказав, що не буде спільного ухвалення рішень з будь-якою іншою країною щодо використання ядерної зброї - це буде прерогативою винятково Парижа.

За словами Макрона, переговори про такі домовленості розпочалися з Великобританією, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією та Данією.
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02.03.2026 18:34 Відповісти
Hинішні запаси ядерної зброї Франції оцінюються у 300 ядерних боєголовок.
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02.03.2026 18:35 Відповісти
Мудре рішення французького президента.
На відміну від таких довбойобів - як Кравчук і Кучма, Янукович і Зеленський - і ''мудрого'' Українського народу - більшість з якого чомусь постійно хотіли дружити з москальськими окупантами і вбивцями.
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03.03.2026 05:07 Відповісти
 
 