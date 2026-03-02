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Франція збільшить свій ядерний арсенал, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір збільшити ядерний арсенал країни.
Про це він заявив під час презентації нової ядерної доктрини, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу, всупереч тому, як це було раніше", - зазначив він.
Також французький лідер додав: "Щоб бути вільними, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми".
За його словами, Німеччина, Велика Британія та Франція працюватимуть разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході.
- Відомо, що французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона.
Топ коментарі
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.03.2026 17:00 Відповісти Посилання
+5 Дан Корвин
показати весь коментар02.03.2026 16:55 Відповісти Посилання
+4 Besya #601314
показати весь коментар02.03.2026 16:57 Відповісти Посилання
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А про одного з «найвеличніших» лідерів світу забули?
За його словами, ця безпрецедентна нова позиція може "передбачати тимчасове розгортання елементів наших стратегічних військово-повітряних сил в країнах-союзниках", але сказав, що не буде спільного ухвалення рішень з будь-якою іншою країною щодо використання ядерної зброї - це буде прерогативою винятково Парижа.
За словами Макрона, переговори про такі домовленості розпочалися з Великобританією, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією та Данією.
На відміну від таких довбойобів - як Кравчук і Кучма, Янукович і Зеленський - і ''мудрого'' Українського народу - більшість з якого чомусь постійно хотіли дружити з москальськими окупантами і вбивцями.