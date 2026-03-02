Франція збільшить свій ядерний арсенал, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір збільшити ядерний арсенал країни.

Про це він заявив під час презентації нової ядерної доктрини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри щодо нашого ядерного арсеналу, всупереч тому, як це було раніше", - зазначив він.

Також французький лідер додав: "Щоб бути вільними, нас мають боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути могутніми".

За його словами, Німеччина, Велика Британія та Франція працюватимуть разом над створенням ракет дальнього радіусу дії.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Франція заявила про готовність захищати партнерів на Близькому Сході.

Відомо, що французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона.

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