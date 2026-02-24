"Я скептично ставлюся до миру в Україні в короткостроковій перспективі", - Макрон

Президент Франції Еманюель Макрон висловив скепсис стосовно успішності перемовин щодо миру в Україні, які наразі ведуться між Україною, США та РФ.

Про це він заявив 24 лютого під час засідання "Коаліції охочих".

Президент Франції також закликав надати Україні більше підтримки, наголошуючи на тому, щоб кредит у €90 мільярдів був виплачений якнайшвидше.

Також він згадав про необхідність нових санкцій проти Росії, включно з її "тіньовим флотом", щоб "знищити її бізнес-модель".

Макрон висловив згоду з тезою президента Володимира Зеленського щодо успіхів Збройних сил України на полі бою. "І військово, економічно і стратегічно ви завдали поразки росіянам в даний момент". За його словами, в таких умовах треба продовжувати підтримку України, зокрема у рамках Коаліції охочих, країн Великої сімки. "Що стосується запитів щодо ППО, то ми його теж почули", -сказав Макрон, звертаючись до Зеленського.

