"Я скептично ставлюся до миру в Україні в короткостроковій перспективі", - Макрон

Президент Франції Еманюель Макрон висловив скепсис стосовно успішності перемовин щодо миру в Україні, які наразі ведуться між Україною, США та РФ.

Про це він заявив 24 лютого під час засідання "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Президент Франції також закликав надати Україні більше підтримки, наголошуючи на тому, щоб кредит у €90 мільярдів був виплачений якнайшвидше.

Також він згадав про необхідність нових санкцій проти Росії, включно з її "тіньовим флотом", щоб "знищити її бізнес-модель".

Макрон висловив згоду з тезою президента Володимира Зеленського щодо успіхів Збройних сил України на полі бою. "І військово, економічно і стратегічно ви завдали поразки росіянам в даний момент". За його словами, в таких умовах треба продовжувати підтримку України, зокрема у рамках Коаліції охочих, країн Великої сімки. "Що стосується запитів щодо ППО, то ми його теж почули", -сказав Макрон, звертаючись до Зеленського.

макрон Емманюель (1764) війна в Україні (8431) Коаліція охочих (139)
После того как Трамп потискал Макрона как испуганного кролика на одном мероприятии, он стал гораздо скромнее. А теперь снова лезет на стол к взрослым.
24.02.2026 14:20
24.02.2026 14:20 Відповісти
маню!
то, подзвони *****!
зустрінься з вітьком та затьком.
повно ж марної роботи, що можна зробити для привернення уваги.
чи, краще насипати пустопорожні прогнози?
24.02.2026 14:19 Відповісти
від ШІ для Макрона -
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022) до кінця 2025 року країни ЄС закупили в Росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
24.02.2026 14:23 Відповісти
Якщо такий крутий то йди потискай Трампа.
24.02.2026 15:04
24.02.2026 15:04 Відповісти
Ви ніпанімаєте, ето другоє)) Європа разом з нами до кінця.
24.02.2026 15:13
24.02.2026 15:13 Відповісти
А я скептично ставлюся до того, що куколди почнуть блокувати російські танкери, що шастають у них Ла маншем. В будь-якій перспективі.
24.02.2026 15:14
24.02.2026 15:14 Відповісти
Я підтримую - це буде сторічна війна до останього кацапа.
24.02.2026 16:20
24.02.2026 16:20 Відповісти
Може бути мир в короткостроковій перспективі, коли тільки ЗСУ вийдуть на державні кордони і знищать кілька мільйонів кацапів, але тут потрібно надати Україні побільше зброї щоб вона могла це швидко зреалізувати!
24.02.2026 17:59
24.02.2026 17:59 Відповісти
 
 