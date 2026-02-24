РУС
"Я скептически отношусь к миру в Украине в краткосрочной перспективе", - Макрон

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно успешности переговоров о мире в Украине, которые в настоящее время ведутся между Украиной, США и РФ.

Об этом он заявил 24 февраля во время заседания "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

Президент Франции также призвал оказать Украине больше поддержки, подчеркнув, что кредит в €90 миллиардов должен быть выплачен как можно скорее.

Также он упомянул о необходимости новых санкций против России, включая ее "теневой флот", чтобы "уничтожить ее бизнес-модель".

Макрон выразил согласие с тезисом президента Владимира Зеленского об успехах Вооруженных сил Украины на поле боя. "И военно, экономически и стратегически вы нанесли поражение россиянам в данный момент". По его словам, в таких условиях нужно продолжать поддержку Украины, в частности в рамках Коалиции желающих, стран Большой семерки. "Что касается запросов по ПВО, то мы его тоже услышали", - сказал Макрон, обращаясь к Зеленскому.

Макрон Эмманюэль война в Украине Коалиция желающих
После того как Трамп потискал Макрона как испуганного кролика на одном мероприятии, он стал гораздо скромнее. А теперь снова лезет на стол к взрослым.
24.02.2026 14:20 Ответить
маню!
то, подзвони *****!
зустрінься з вітьком та затьком.
повно ж марної роботи, що можна зробити для привернення уваги.
чи, краще насипати пустопорожні прогнози?
24.02.2026 14:19 Ответить
від ШІ для Макрона -
- за 4 останні роки , рф експортувала енергоносіїв приблизно на 1трлн(!)$ ...з них - з лютого 2022) до кінця 2025 року країни ЄС закупили в Росії енергоносіїв (нафта, газ, вугілля) на понад €213 мільярдів
24.02.2026 14:23 Ответить
24.02.2026 14:19 Ответить
24.02.2026 14:20 Ответить
Якщо такий крутий то йди потискай Трампа.
24.02.2026 15:04 Ответить
24.02.2026 14:23 Ответить
Ви ніпанімаєте, ето другоє)) Європа разом з нами до кінця.
24.02.2026 15:13 Ответить
А я скептично ставлюся до того, що куколди почнуть блокувати російські танкери, що шастають у них Ла маншем. В будь-якій перспективі.
24.02.2026 15:14 Ответить
Я підтримую - це буде сторічна війна до останього кацапа.
24.02.2026 16:20 Ответить
Може бути мир в короткостроковій перспективі, коли тільки ЗСУ вийдуть на державні кордони і знищать кілька мільйонів кацапів, але тут потрібно надати Україні побільше зброї щоб вона могла це швидко зреалізувати!
24.02.2026 17:59 Ответить
 
 