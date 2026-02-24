"Я скептически отношусь к миру в Украине в краткосрочной перспективе", - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно успешности переговоров о мире в Украине, которые в настоящее время ведутся между Украиной, США и РФ.

Об этом он заявил 24 февраля во время заседания "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Президент Франции также призвал оказать Украине больше поддержки, подчеркнув, что кредит в €90 миллиардов должен быть выплачен как можно скорее.

Также он упомянул о необходимости новых санкций против России, включая ее "теневой флот", чтобы "уничтожить ее бизнес-модель".

Макрон выразил согласие с тезисом президента Владимира Зеленского об успехах Вооруженных сил Украины на поле боя. "И военно, экономически и стратегически вы нанесли поражение россиянам в данный момент". По его словам, в таких условиях нужно продолжать поддержку Украины, в частности в рамках Коалиции желающих, стран Большой семерки. "Что касается запросов по ПВО, то мы его тоже услышали", - сказал Макрон, обращаясь к Зеленскому.

