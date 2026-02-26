РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5057 посетителей онлайн
Новости Заявления о "грязной бомбе" Ядерное оружие
585 10

Франция назвала безосновательными заявления России о создании "ядерной бомбы" для Украины

париж,франция

Во Франции назвали безосновательными обвинения России в том, что Украина якобы стремится получить ядерное оружие или "грязную бомбу" с помощью Лондона или Парижа. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление французского Министерства обороны приводит Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Парижа

"Это безосновательное заявление Службы внешней разведки РФ было подхвачено различными российскими пропагандистскими СМИ в соцсети X и некоторыми иностранными информационными агентствами. Российская Федерация часто прибегает к дезинформации, чтобы создать атмосферу недоверия к действиям Франции и ее партнеров в поддержку Украины. Эта последняя попытка является прекрасным примером этого", - заявила директор по коммуникациям Министерства обороны Оливия Пенишу.

В свою очередь французский МИД считает выдвинутые россиянами обвинения о якобы подготовке передачи ядерных компонентов Украине "безответственными и грубыми провокациями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай о заявлениях РФ о якобы передаче Украине ядерного оружия: Не имеем соответствующей информации

"Россия не нашла ничего лучшего, чем размахивать этим ядерным пугалом, обвиняя Францию и Великобританию в подготовке "ядерного трансфера" или в принятии мер, которые противоречили бы международному праву и международным обязательствам в ядерной сфере", - заявил представитель министерства Паскаль Конфаврьо, добавив, что такие обвинения являются "провокациями - одновременно безответственными и грубыми".

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
  • Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
  • Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
  • В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
  • Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".

Читайте также: РФ выдумывает о "ядерном оружии" в Украине, потому что не имеет успехов на фронте, - Зеленский

Автор: 

россия (22243) Франция (721) ядерное оружие (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Звикайте, кцап не бреше тільки тоді, коли він мертвий.
показать весь комментарий
26.02.2026 21:24 Ответить
+3
Білорусь проковтнули а тут виправдовуються...
показать весь комментарий
26.02.2026 21:55 Ответить
+3
Та припиніть вже розмовляти з росіянами як з притомними людьми!
показать весь комментарий
26.02.2026 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора Макрон зайшов до жінки в спальню голим,але при шпазі та з наполеонівським головним убором)А сьогодні,після ночі баталії ,все сховав і закрився в клозеті(((
показать весь комментарий
26.02.2026 21:22 Ответить
Звикайте, кцап не бреше тільки тоді, коли він мертвий.
показать весь комментарий
26.02.2026 21:24 Ответить
ядерка уже на базі - говорять тоді, коли уже...
Як в Ізраїлі, в них немає ядерки - але коли буде потрібно, то вони її застосують!
показать весь комментарий
26.02.2026 21:29 Ответить
Білорусь проковтнули а тут виправдовуються...
показать весь комментарий
26.02.2026 21:55 Ответить
Та припиніть вже розмовляти з росіянами як з притомними людьми!
показать весь комментарий
26.02.2026 22:08 Ответить
Нiчого не розумiю... З якого такого похмiлля я б виправдовувався перед кацапами? Чьортi що, ще й з боку - бантик.
показать весь комментарий
27.02.2026 00:11 Ответить
А ось це дарма. Потрібно було підтвердити, що Україні вже передано достатньо (точна кількість, потужність і дислокація засекречені) боєголовок з ракетами для повного знищення головних адміністративних і військових центрів європейської частини кацапстану.
показать весь комментарий
27.02.2026 00:20 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 01:06 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 01:07 Ответить
А це обов'язково реагувати на будь-який перд-ж на болотах? Буде менше реагувань і більше повного ігнорування, тоді буде менше і різного сотрясіння повітря звідти та зменшення ілюзій на Московії щодо свого місця в ********* світі.
показать весь комментарий
27.02.2026 02:50 Ответить
 
 