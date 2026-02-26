Франция назвала безосновательными заявления России о создании "ядерной бомбы" для Украины

Во Франции назвали безосновательными обвинения России в том, что Украина якобы стремится получить ядерное оружие или "грязную бомбу" с помощью Лондона или Парижа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление французского Министерства обороны приводит Reuters.

Реакция Парижа

"Это безосновательное заявление Службы внешней разведки РФ было подхвачено различными российскими пропагандистскими СМИ в соцсети X и некоторыми иностранными информационными агентствами. Российская Федерация часто прибегает к дезинформации, чтобы создать атмосферу недоверия к действиям Франции и ее партнеров в поддержку Украины. Эта последняя попытка является прекрасным примером этого", - заявила директор по коммуникациям Министерства обороны Оливия Пенишу.

В свою очередь французский МИД считает выдвинутые россиянами обвинения о якобы подготовке передачи ядерных компонентов Украине "безответственными и грубыми провокациями".

"Россия не нашла ничего лучшего, чем размахивать этим ядерным пугалом, обвиняя Францию и Великобританию в подготовке "ядерного трансфера" или в принятии мер, которые противоречили бы международному праву и международным обязательствам в ядерной сфере", - заявил представитель министерства Паскаль Конфаврьо, добавив, что такие обвинения являются "провокациями - одновременно безответственными и грубыми".

Что предшествовало?

Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".

Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".

В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.

Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".

