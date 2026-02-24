РУС
1 402 24

Украина отвергает абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе", - МИД

мзс

Украина назвала "абсурдными" новые заявления России о том, что Киев якобы пытается получить "ядерное оружие" с помощью Великобритании и Франции.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Российские чиновники, известные своим поразительным списком лжи, снова пытаются придумать старую чепуху о "грязной бомбе"", - сказал Тихий.

МИД Украины напомнил, что Киев уже много раз ранее опровергал такие "абсурдные заявления" РФ и официально делает это снова.

Также он призвал международное сообщество "отвергнуть и осудить грязные информационные бомбы России".

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
  • Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
  • Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
  • В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.

МИД (672) россия (22233) ядерное оружие (449) Тихий Георгий (58)
Топ комментарии
+8
Подякували б краще за добру ідею.
24.02.2026 21:17 Ответить
+7
24.02.2026 21:15 Ответить
+6
>Україна назвала "абсурдними" нові заяви Росії про те, що Київ буцімто намагається отримати "ядерну зброю" за допомогою Великої Британії та Франції.

ну і дауни, треба було підтвердити, що так - тепер Україна стала ядерною державою, москві - капут, якщо рипнуться.
24.02.2026 21:20 Ответить
24.02.2026 21:15 Ответить
24.02.2026 21:21 Ответить
Точно. Вони і так зброї мало дають. А про ядерну і мови немає.
24.02.2026 21:16 Ответить
Правильно! Ніякої зброї ядерної не передають! Гарантовано! Хто каже протилежне - в пику йому! Але якщо буде потрібно і буде привід, то не жалійтеся, кацапи, застосуємо все, що є!
24.02.2026 21:49 Ответить
Подякували б краще за добру ідею.
24.02.2026 21:17 Ответить
>Україна назвала "абсурдними" нові заяви Росії про те, що Київ буцімто намагається отримати "ядерну зброю" за допомогою Великої Британії та Франції.

ну і дауни, треба було підтвердити, що так - тепер Україна стала ядерною державою, москві - капут, якщо рипнуться.
24.02.2026 21:20 Ответить
"Ізраїль немає ядерної зброї - але якщо буде потрібно, то він її застосує...."
24.02.2026 21:23 Ответить
А зачем отрицать? Тихо улыбнуться и промолчать
24.02.2026 21:20 Ответить
краще всего відповіла на подібні обвинувачення Голда Меер! У Ізраіля немае ядерної зброї но при необхідності ми їі примінемо не задумуючись.
24.02.2026 21:21 Ответить
євреї - розумні і націоналісти, як правило. Тому вони і створили ядерку. Українці не такі, на жаль.
24.02.2026 21:23 Ответить
Повторяю, потому что нравится. ,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир. Родилась на Бессарабке в Киеве.
24.02.2026 21:29 Ответить
А навіщо??? Хай бояться.
24.02.2026 21:29 Ответить
Ядерка в України - фактично кінець війні.
24.02.2026 21:34 Ответить
С хєра? Он, у засрашки є ядерка. І що? Це завадило Україні зробити рейд майже до Курської АЕС? Завадило лупашити по Новоросійську? Завадило валити в ракетні кораблі (74 метри довжжиною - носій Калібрів) в Онезькому озері? І що зробило *****? А все як завжди - обдристало штанці!

На поточний момент, навіть якщо у України з'явиться ядерна зброя (а її точно-точно, гарантовано точно, зуб даю, мамою клянуся, ось хрест на пузі - немає, чесно-чесно), то Україна її не застосовуватиме ні в яких сценаріях, окрім "відплати" за ядерні удари засрашки.

І новина про її появу в України - ніяк не вплине на перебіг війни. Гарантовано.
24.02.2026 21:57 Ответить
Це якщо війну розглядати бінарно "Україна-раіссія". Але ж конфлікт насправдя далеко вийшов за ці банальні межі. Україна вже й чорта не боїться. Що не скажеш за її партнерів. А партнери раіссії можуть покладатись на перевагу її в ядерці. Що буде виправлено, якщо така зброя буде в нас.
24.02.2026 22:00 Ответить
Повністю згоден ядерна зброя в плані застосування марно, це стовідсоткове самогубство. Але сама наявність ядерної зброї дозволять Україні поводитися зухвало зі звичайними озброєннями. Це суттєво розширит спектр цілей. Це зупинить путіна використати свою ядерну зброю зокрема особливо малої потужності. Ядерні бомби малої потужності - це зовсим не другий Чорнобиль але це буде набагато ефективніше КАБив. Ядерна зброя малої потужності є великою загрозою тому що за потужністю можна порівняти зі звичайним озброєнням і від неї немає великих екологічних наслідків.
25.02.2026 00:16 Ответить
Якби Україна мала хоча б одну тактичну ЯО ( краще з десяток) в той же час війна закінчилася б Перемогою України. Не потрібно навіть засобів доставки. Як, про це я вже тут двічі писав. Не буду повторюватись.
25.02.2026 00:53 Ответить
Что убивает. То, что кацапы тактическое яо выдурили у нас уже в 92, 93 гг. Как долги за газ вроде. И по сей день никто не копнул как реально все было. И кто стоял за этим.
25.02.2026 03:13 Ответить
Та не так надо, надо так, У нас нет ядерного оружия, но если понадобится то мы его применим...
24.02.2026 21:38 Ответить
Цикаво а тиснути рожеву кнопку одразу з дивану у Майами чи зачекати шашлика?
24.02.2026 21:48 Ответить
Треба казати що нема, але як буде треба то знйдеться.
24.02.2026 22:20 Ответить
Питання до МЗС України. А чого це ви виправдовуєтесь? Перед ким? Не ганьбитеся. Буде в нас ядерна бомба, не буде в нас ядерної бомби - це наша справа. Виправдовування - це подарунок російским свиням. ******** світ виявився таким, що без ядерної зброї будь яка країна не захищена від зазіхань кровожерливого агресора. Ядерна бомба - єдина дієва гарантія безпеки та запобіжник від дій неадекватного ворога... Чому росія не виправдовуєтся за існування своєї ядерної зброї?.. Може поставимо таке запитання росії? Нехай Лавров пояснить задлячого вони мають ядерну зброю... Якщо ми й далі будемо виправдовуватися та давати згоду на свою меншовартість - це стане звичкою, від якої далі все складніше буде позбутися. І саме цього від нас чекає наш ворог.
24.02.2026 22:20 Ответить
Через деякий час Раша заявить що в Україну поставили ядерку,(а так на 5му році вони не достигли задач СВО),то в цілях безпеки вимушені нанести превентивний удар тою ж ядеркою.
24.02.2026 22:21 Ответить
Було би непогано, якщо би так…Ми не проти…Хай міркують: брудна вона чи ще якась, аби був результат миру та перемоги!
25.02.2026 02:31 Ответить
 
 