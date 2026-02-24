Украина отвергает абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе", - МИД
Украина назвала "абсурдными" новые заявления России о том, что Киев якобы пытается получить "ядерное оружие" с помощью Великобритании и Франции.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
"Российские чиновники, известные своим поразительным списком лжи, снова пытаются придумать старую чепуху о "грязной бомбе"", - сказал Тихий.
МИД Украины напомнил, что Киев уже много раз ранее опровергал такие "абсурдные заявления" РФ и официально делает это снова.
Также он призвал международное сообщество "отвергнуть и осудить грязные информационные бомбы России".
Что предшествовало?
- Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
- Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
- Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
- В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
Топ комментарии
+8 Pan Lipko
показать весь комментарий24.02.2026 21:17 Ответить Ссылка
+7 Перехватчик
показать весь комментарий24.02.2026 21:15 Ответить Ссылка
+6 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий24.02.2026 21:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну і дауни, треба було підтвердити, що так - тепер Україна стала ядерною державою, москві - капут, якщо рипнуться.
На поточний момент, навіть якщо у України з'явиться ядерна зброя (а її точно-точно, гарантовано точно, зуб даю, мамою клянуся, ось хрест на пузі - немає, чесно-чесно), то Україна її не застосовуватиме ні в яких сценаріях, окрім "відплати" за ядерні удари засрашки.
І новина про її появу в України - ніяк не вплине на перебіг війни. Гарантовано.