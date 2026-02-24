Украина отвергает абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе", - МИД

Украина назвала "абсурдными" новые заявления России о том, что Киев якобы пытается получить "ядерное оружие" с помощью Великобритании и Франции.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"Российские чиновники, известные своим поразительным списком лжи, снова пытаются придумать старую чепуху о "грязной бомбе"", - сказал Тихий.

МИД Украины напомнил, что Киев уже много раз ранее опровергал такие "абсурдные заявления" РФ и официально делает это снова.

Также он призвал международное сообщество "отвергнуть и осудить грязные информационные бомбы России".

Что предшествовало?

Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".

Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.

Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".

В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.

