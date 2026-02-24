Україна відкидає абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу", - МЗС

Україна назвала "абсурдними" нові заяви Росії про те, що Київ буцімто намагається отримати "ядерну зброю" за допомогою Великої Британії та Франції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі агенції Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція України

"Російські чиновники, відомі своїм разючим списком брехні, знову намагаються вигадати стару нісенітницю про "брудну бомбу"", - сказав Тихий.

МЗС України нагадало, що Київ уже багато разів раніше спростовував такі "абсурдні заяви" РФ й офіційно робить це знову.

Також він закликав міжнародну спільноту "відкинути й засудити брудні інформаційні бомби Росії".

Що передувало?

Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

