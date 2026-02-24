Новини Заяви про брудну бомбу Ядерна зброя
Україна відкидає абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу", - МЗС

Україна назвала "абсурдними" нові заяви Росії про те, що Київ буцімто намагається отримати "ядерну зброю" за допомогою Великої Британії та Франції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі агенції Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція України

"Російські чиновники, відомі своїм разючим списком брехні, знову намагаються вигадати стару нісенітницю про "брудну бомбу"", - сказав Тихий.

МЗС України нагадало, що Київ уже багато разів раніше спростовував такі "абсурдні заяви" РФ й офіційно робить це знову.

Також він закликав міжнародну спільноту "відкинути й засудити брудні інформаційні бомби Росії".

Що передувало?

  • Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
  • В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

Топ коментарі
Подякували б краще за добру ідею.
>Україна назвала "абсурдними" нові заяви Росії про те, що Київ буцімто намагається отримати "ядерну зброю" за допомогою Великої Британії та Франції.

ну і дауни, треба було підтвердити, що так - тепер Україна стала ядерною державою, москві - капут, якщо рипнуться.
24.02.2026 21:20 Відповісти
Точно. Вони і так зброї мало дають. А про ядерну і мови немає.
24.02.2026 21:16 Відповісти
Правильно! Ніякої зброї ядерної не передають! Гарантовано! Хто каже протилежне - в пику йому! Але якщо буде потрібно і буде привід, то не жалійтеся, кацапи, застосуємо все, що є!
Подякували б краще за добру ідею.
"Ізраїль немає ядерної зброї - але якщо буде потрібно, то він її застосує...."
А зачем отрицать? Тихо улыбнуться и промолчать
краще всего відповіла на подібні обвинувачення Голда Меер! У Ізраіля немае ядерної зброї но при необхідності ми їі примінемо не задумуючись.
євреї - розумні і націоналісти, як правило. Тому вони і створили ядерку. Українці не такі, на жаль.
Повторяю, потому что нравится. ,,У Израиля нет ЯО, но если сильно надо будет, мы его применим,,. Голда Меир. Родилась на Бессарабке в Киеве.
А навіщо??? Хай бояться.
Ядерка в України - фактично кінець війні.
С хєра? Он, у засрашки є ядерка. І що? Це завадило Україні зробити рейд майже до Курської АЕС? Завадило лупашити по Новоросійську? Завадило валити в ракетні кораблі (74 метри довжжиною - носій Калібрів) в Онезькому озері? І що зробило *****? А все як завжди - обдристало штанці!

На поточний момент, навіть якщо у України з'явиться ядерна зброя (а її точно-точно, гарантовано точно, зуб даю, мамою клянуся, ось хрест на пузі - немає, чесно-чесно), то Україна її не застосовуватиме ні в яких сценаріях, окрім "відплати" за ядерні удари засрашки.

І новина про її появу в України - ніяк не вплине на перебіг війни. Гарантовано.
Це якщо війну розглядати бінарно "Україна-раіссія". Але ж конфлікт насправдя далеко вийшов за ці банальні межі. Україна вже й чорта не боїться. Що не скажеш за її партнерів. А партнери раіссії можуть покладатись на перевагу її в ядерці. Що буде виправлено, якщо така зброя буде в нас.
Повністю згоден ядерна зброя в плані застосування марно, це стовідсоткове самогубство. Але сама наявність ядерної зброї дозволять Україні поводитися зухвало зі звичайними озброєннями. Це суттєво розширит спектр цілей. Це зупинить путіна використати свою ядерну зброю зокрема особливо малої потужності. Ядерні бомби малої потужності - це зовсим не другий Чорнобиль але це буде набагато ефективніше КАБив. Ядерна зброя малої потужності є великою загрозою тому що за потужністю можна порівняти зі звичайним озброєнням і від неї немає великих екологічних наслідків.
Якби Україна мала хоча б одну тактичну ЯО ( краще з десяток) в той же час війна закінчилася б Перемогою України. Не потрібно навіть засобів доставки. Як, про це я вже тут двічі писав. Не буду повторюватись.
Что убивает. То, что кацапы тактическое яо выдурили у нас уже в 92, 93 гг. Как долги за газ вроде. И по сей день никто не копнул как реально все было. И кто стоял за этим.
Прокиньтеся і не меліть дурні. ЗСУ не менжується з застосуванням "звичайних озброєнь" на всю номенклатуру як засобів, так і цілей. Ніякого "звуження спектру цілей", щоб його "розширювати" - не існує ніде, окрім ваших хворих фантазій. Існує тільки недостатня кількість засобів.

І окреме: всі розмірковування про "яо меншої потужності безпечні для екології" тощо - це суть засрашинський наратив для виправдання початку її застосування. Вали нахєр, засрашинський ********, який щось там виправдовує в застосуванні ядерної зброї.
Та не так надо, надо так, У нас нет ядерного оружия, но если понадобится то мы его применим...
Цикаво а тиснути рожеву кнопку одразу з дивану у Майами чи зачекати шашлика?
Треба казати що нема, але як буде треба то знйдеться.
Питання до МЗС України. А чого це ви виправдовуєтесь? Перед ким? Не ганьбитеся. Буде в нас ядерна бомба, не буде в нас ядерної бомби - це наша справа. Виправдовування - це подарунок російским свиням. ******** світ виявився таким, що без ядерної зброї будь яка країна не захищена від зазіхань кровожерливого агресора. Ядерна бомба - єдина дієва гарантія безпеки та запобіжник від дій неадекватного ворога... Чому росія не виправдовуєтся за існування своєї ядерної зброї?.. Може поставимо таке запитання росії? Нехай Лавров пояснить задлячого вони мають ядерну зброю... Якщо ми й далі будемо виправдовуватися та давати згоду на свою меншовартість - це стане звичкою, від якої далі все складніше буде позбутися. І саме цього від нас чекає наш ворог.
Через деякий час Раша заявить що в Україну поставили ядерку,(а так на 5му році вони не достигли задач СВО),то в цілях безпеки вимушені нанести превентивний удар тою ж ядеркою.
Було би непогано, якщо би так…Ми не проти…Хай міркують: брудна вона чи ще якась, аби був результат миру та перемоги!
