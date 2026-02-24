Російська розвідка заявила, що Україні нібито планують передати "ядерну бомбу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки РФ.

Подробиці

Так, за даними СЗР РФ, Велика Британія та Франція нібито готуються "озброїти Київ ядерною бомбою".

"Британці та французи хочуть замаскувати передачу ядерної зброї Києву під розробку самої України", - зазначили там.

Реакція Кремля

Речник російського диктатора, коментуючи повідомлення СЗР, назвав це "кричущим порушенням міжнародного права".

"Ця інформація враховуватиметься РФ під час переговорів щодо України", - сказав Пєсков.

