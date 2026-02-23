США та Росія провели в Женеві переговори щодо контролю над ядерним озброєнням

У понеділок, 23 лютого, у Женеві делегації США та Росії провели перемовини щодо нової угоди про контроль над ядерною зброєю.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

На черзі перемовини з Китаєм 

Очікується, що у вівторок, 24 лютого, американська делегація проведе аналогічну зустріч у Женеві з переговорною групою з Китаю.

Як зазначає Reuters, Вашингтон закликав до укладання нового, ширшого договору про контроль над такими озброєнням, який би включав як Китай, так і Росію, після закінчення терміну дії угоди СНО-III, який обмежував розгортання ракет і боєголовок США і Росії.

За словами американського чиновника, раніше відбулися "хороші" двосторонні консультації з Великою Британією та Францією, які є членами Ради Безпеки ООН.

"Перехід до обговорень з п'ятьма постійними членами Ради Безпеки (США, Франція, Британія, Китай і РФ, - ред.) був наступним логічним кроком", - додав він, висловивши оптимізм.

Завершення дії договору СНО-III

  • СНО-III - угода між Росією та США щодо контролю над ядерною зброєю, підписана у 2010 році.
  • Вона набула чинності у 2011 році й була продовжена у 2021 році ще на п’ять років – до 2026 року.
  • Дія договору офіційно завершилася 5 лютого 2026 року.

Україна або стане ядерною країною, або перестане існувати.
23.02.2026 23:50 Відповісти
Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї.
Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води.
Американські євреї домогли заплатити французам.
24.02.2026 00:08 Відповісти
Саудівська Аравія підписала договір про взаємну оборону з ядерно озброєним Пакистаном
Договір оголошує будь-яку атаку на Саудівську Аравію або Пакистан атакою на обидві країни, поглиблюючи спільний альянс безпеки.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф обнімають один одного у день підписання оборонної угоди, у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року [Агентство Саудівської Преси]
24.02.2026 00:17 Відповісти
А у нас немає таких оборонних угод і навряд чи будуть, тому потрібен свій потенціал я/з та хімзброї.
24.02.2026 00:41 Відповісти
С французами можно попробовать заключить .Поляки хотят(или уже заключили)
24.02.2026 01:50 Відповісти
Американці вірять в дієвість папірця підписаного з московитами? Виконувати будуть тільки американці, в кцапи будуть дурити і робити своє, наскільки спроможні.
24.02.2026 03:25 Відповісти
Найкраща гарантія недопущення ядерної війни - розвалини Воткинського заводу.
24.02.2026 05:40 Відповісти
 
 