США та РФ провели перемовини в Женеві щодо угоди про контроль над ядерною зброєю, - Reuters

У понеділок, 23 лютого, у Женеві делегації США та Росії провели перемовини щодо нової угоди про контроль над ядерною зброєю.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На черзі перемовини з Китаєм

Очікується, що у вівторок, 24 лютого, американська делегація проведе аналогічну зустріч у Женеві з переговорною групою з Китаю.

Як зазначає Reuters, Вашингтон закликав до укладання нового, ширшого договору про контроль над такими озброєнням, який би включав як Китай, так і Росію, після закінчення терміну дії угоди СНО-III, який обмежував розгортання ракет і боєголовок США і Росії.

За словами американського чиновника, раніше відбулися "хороші" двосторонні консультації з Великою Британією та Францією, які є членами Ради Безпеки ООН.

"Перехід до обговорень з п'ятьма постійними членами Ради Безпеки (США, Франція, Британія, Китай і РФ, - ред.) був наступним логічним кроком", - додав він, висловивши оптимізм.

Завершення дії договору СНО-III

СНО-III - угода між Росією та США щодо контролю над ядерною зброєю, підписана у 2010 році.

Вона набула чинності у 2011 році й була продовжена у 2021 році ще на п’ять років – до 2026 року.

Дія договору офіційно завершилася 5 лютого 2026 року.

Читайте також: Гутерріш закликає США та РФ відновити ядерні переговори