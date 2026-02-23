США та РФ провели перемовини в Женеві щодо угоди про контроль над ядерною зброєю, - Reuters
У понеділок, 23 лютого, у Женеві делегації США та Росії провели перемовини щодо нової угоди про контроль над ядерною зброєю.
Про це повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту США, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
На черзі перемовини з Китаєм
Очікується, що у вівторок, 24 лютого, американська делегація проведе аналогічну зустріч у Женеві з переговорною групою з Китаю.
Як зазначає Reuters, Вашингтон закликав до укладання нового, ширшого договору про контроль над такими озброєнням, який би включав як Китай, так і Росію, після закінчення терміну дії угоди СНО-III, який обмежував розгортання ракет і боєголовок США і Росії.
За словами американського чиновника, раніше відбулися "хороші" двосторонні консультації з Великою Британією та Францією, які є членами Ради Безпеки ООН.
"Перехід до обговорень з п'ятьма постійними членами Ради Безпеки (США, Франція, Британія, Китай і РФ, - ред.) був наступним логічним кроком", - додав він, висловивши оптимізм.
Завершення дії договору СНО-III
- СНО-III - угода між Росією та США щодо контролю над ядерною зброєю, підписана у 2010 році.
- Вона набула чинності у 2011 році й була продовжена у 2021 році ще на п’ять років – до 2026 року.
- Дія договору офіційно завершилася 5 лютого 2026 року.
