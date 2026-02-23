США и РФ провели переговоры в Женеве относительно соглашения о контроле над ядерным оружием, - Reuters
В понедельник, 23 февраля, в Женеве делегации США и России провели переговоры о новом соглашении по контролю над ядерным оружием.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
На очереди переговоры с Китаем
Ожидается, что во вторник, 24 февраля, американская делегация проведет аналогичную встречу в Женеве с переговорной группой из Китая.
Как отмечает Reuters, Вашингтон призвал к заключению нового, более широкого договора о контроле над такими вооружениями, который бы включал как Китай, так и Россию, после истечения срока действия соглашения СНВ-III, которое ограничивало развертывание ракет и боеголовок США и России.
По словам американского чиновника, ранее состоялись "хорошие" двусторонние консультации с Великобританией и Францией, которые являются членами Совета Безопасности ООН.
"Переход к обсуждениям с пятью постоянными членами Совета Безопасности (США, Франция, Великобритания, Китай и РФ. - Ред.) был следующим логичным шагом", - добавил он, выразив оптимизм.
Завершение действия договора СНВ-III
- СНВ-III - соглашение между Россией и США о контроле над ядерным оружием, подписанное в 2010 году.
- Оно вступило в силу в 2011 году и было продлено в 2021 году еще на пять лет - до 2026 года.
- Действие договора официально завершилось 5 февраля 2026 года.
