Великобритания и Франция хотят передать Украине "ядерную бомбу", - российская разведка
Российская разведка заявила, что Украине якобы планируют передать "ядерную бомбу".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.
Подробности
Так, по данным СВР РФ, Великобритания и Франция якобы готовятся "вооружить Киев ядерной бомбой".
"Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины", - отметили там.
Реакция Кремля
Спикер российского диктатора, комментируя сообщение СВР, назвал это "вопиющим нарушением международного права".
"Эта информация будет учитываться РФ во время переговоров по Украине", - сказал Песков.
Dimon Huligun
"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний килим і привітав його як друга на Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", - сказав Пісторіус у вівторок, 24 лютого, в ефірі радіо Deutschlandfunk.
Міністр оборони Німеччини також припустив, що Трамп зробив ранню тактичну помилку в переговорах про мир, коли виключив можливість вступу України до НАТО.
"На жаль, американський президент дуже рано й без необхідності зняв питання про членство в НАТО з порядку денного. Це було б питанням, яке можна було б використовувати для переговорів про інші речі", - сказав Пісторіус.
Пускай сразу 'передают' её по крэмлю.. 🧐
Хоча, вибачаюсь! Була одна: "Нас устраіваєт любой кандідат, кромє Порошенко"
Конкретно - малогабаритную боевую часть TN75 от французской баллистической ракеты для подводных лодок М51.1.
Нарышкин хвалит Берлин за то, что немцы якобы отказываются участвовать в ядерной авантюре. Как бы забывая, что у немцев пока нечем участвовать.
Также Нарышкин указывает, что французы будут пытаться замаскировать свой ядерный боеприпас под разработку украинцев.
Опровергать это смысла нет в силу запредельной альтернативности. Поэтому давайте в это поверим и попытаемся найти логику.
Возникает закономерный вопрос: чтобы что?
Что, по замыслу Нарышкина, должна сделать Украина с одиноким французским ядерным боеприпасом?
Этот самый жалкий человек пытается объяснить стремление к ядерной бимбе тем, что «развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них (французов и британцев) победы над Россией руками ВСУ». А чужая ядерная бимба усилит переговорные позиции Киева.
Во-первых, интересная интерпретация по итогам 4 лет успешного хода «СВО», не находите?
Оказывается, монструозная Украина намеревалась победить скромную Россию с её миролюбивым народом и гуманистичной армией. Но не вышло! Россия храбро и успешно обороняется!
Во-вторых, как одинокий боеприпас поможет победить в современной войне с 2000 км фронта? Чтобы получить теоретические шансы, надо взять этот ядерный элемент, вооружить им Нарышкина, чтоб он треснул Путина ядерной бимбой по башке. Иначе его применить нельзя.
Ибо для доставки такого боеприпаса нужна французская подводная лодка, интегрированная во французский ядерный контур, с большой красной кнопкой в руках у Макрона. Это будет похлеще, чем принять Украину в НАТО.
Зачем Нарышкин несёт этот бред?
Думаю, затем, что в Татарстане снова закрыты аэропорты и объявлена тревога в 4 городах. В т.ч. - в Альметьевске. Именно это реально усиливает переговорные позиции Киева, а не вымышленная ядерная бимба.
«Успехи» «СВО» на территории РФ настолько кричащие, что нужно как-то поднимать статус противника. Вплоть до ядерного. Иначе это всё уже не объяснить. (c)