Российская разведка заявила, что Украине якобы планируют передать "ядерную бомбу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

Подробности

Так, по данным СВР РФ, Великобритания и Франция якобы готовятся "вооружить Киев ядерной бомбой".

"Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины", - отметили там.

Реакция Кремля

Спикер российского диктатора, комментируя сообщение СВР, назвал это "вопиющим нарушением международного права".

"Эта информация будет учитываться РФ во время переговоров по Украине", - сказал Песков.

