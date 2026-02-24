РУС
Новости Ядерное оружие
6 962 52

Великобритания и Франция хотят передать Украине "ядерную бомбу", - российская разведка

В России заявили, что Украине якобы дадут ядерную бомбу

Российская разведка заявила, что Украине якобы планируют передать "ядерную бомбу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

Подробности

Так, по данным СВР РФ, Великобритания и Франция якобы готовятся "вооружить Киев ядерной бомбой".

"Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины", - отметили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине - тройной провал России, - Макрон

Реакция Кремля

Спикер российского диктатора, комментируя сообщение СВР, назвал это "вопиющим нарушением международного права".

"Эта информация будет учитываться РФ во время переговоров по Украине", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и РФ провели переговоры в Женеве относительно соглашения о контроле над ядерным оружием, - Reuters

Автор: 

Великобритания (1402) Песков Дмитрий (613) россия (22233) Франция (718) ядерное оружие (449)
Топ комментарии
+49
"кричущим порушенням міжнародного права". А в Білорусі чия бомба?
24.02.2026 11:52 Ответить
+41
Про мєждународноє право поподобнєє можно?
24.02.2026 11:54 Ответить
+29
Ссытесь? А потом ещё и сраться начнёте!
24.02.2026 11:54 Ответить
"кричущим порушенням міжнародного права". А в Білорусі чия бомба?
24.02.2026 11:52 Ответить
Та шо ви там намагаєтеся аналізувати. Просто відмазка кацапська чергова щоб дебілу трампону було що розповідати. Тільки масове знищення кацапської наволочі наблизить мир.
24.02.2026 12:22 Ответить
You nailed it.
24.02.2026 12:28 Ответить
Ві что, ета другоє!
24.02.2026 12:55 Ответить
Бімба з бойовими комарами і голубами
24.02.2026 13:20 Ответить
******!!!
24.02.2026 11:53 Ответить
Про мєждународноє право поподобнєє можно?
24.02.2026 11:54 Ответить
якжеж не "вірити" лупатим очам піськова. я "вірю"
24.02.2026 11:54 Ответить
Ссытесь? А потом ещё и сраться начнёте!
24.02.2026 11:54 Ответить
мабуть мединський ще і в парашній розвідці працює, окрім переписування історії ))
24.02.2026 11:56 Ответить
😂🤣
24.02.2026 11:57 Ответить
а навіщо передавати, якщо є в наявності? набагато простіше скинути її на )(уйлоКассапердонію і на цьому завершити всі переговори.
24.02.2026 11:57 Ответить
МІНІСТР ОБОРОНИ НІМЕЧЧИНИ Пісторіус
"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний килим і привітав його як друга на Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", - сказав Пісторіус у вівторок, 24 лютого, в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Міністр оборони Німеччини також припустив, що Трамп зробив ранню тактичну помилку в переговорах про мир, коли виключив можливість вступу України до НАТО.

"На жаль, американський президент дуже рано й без необхідності зняв питання про членство в НАТО з порядку денного. Це було б питанням, яке можна було б використовувати для переговорів про інші речі", - сказав Пісторіус.
24.02.2026 11:59 Ответить
які мінуси ?
24.02.2026 11:59 Ответить
Сцикотно, підари кацапські? 🤣
24.02.2026 12:00 Ответить
Цей вкид - не що інше, як підготовка та виправдання превентивного ядерного удару по Україні.
24.02.2026 12:00 Ответить
Ні, це просто вкид.
24.02.2026 12:22 Ответить
Промайнула така думка. Але сама наявність ядерної зброї ніяк не виправдовує «превентивний удар» ядерною зброєю. Знову страшилка і розмахування ядерною дубіною. Якщо пішли вже такі розмови, то було б добре, якби партнери справді надали ЯЗ і сказали «якщо параша застосує ЯЗ, то Україна має повне право відповісти симетрично і ось є чим. А заодно це надасть паритет у стримуванні ударів ядерною зброєю від дикуна-агресора».
24.02.2026 13:00 Ответить
Она нам тут ***** НЕ НУЖНА!!
Пускай сразу 'передают' её по крэмлю.. 🧐
24.02.2026 12:00 Ответить
Так в нас же вже є "грязная бімба", кацапи про це кричали декілька років тому
24.02.2026 12:01 Ответить
Речник російського диктатора, коментуючи повідомлення СЗР, назвав це "кричущим порушенням міжнародного права".У Є Б А Н И РАШИСТСЬКІ.А ПОГРОЗИ ПЕРЕДАТИ В БУЛЬБОРУСІЮ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ-ЦЕ Є АКТ "РАШИСТСЬКОЇ МИРОЛЮБИВОЇ ПОЛІТИКИ....С..ЧІ ДІТКИ
24.02.2026 12:01 Ответить
Бімбу! - хана кацапам - тільки мокре місце залишиться - а ми всі в рай
24.02.2026 12:02 Ответить
Половину "бомбы" Британия и втору половину Франция, какой ужас).
24.02.2026 12:03 Ответить
А "Зірку смерті" не планують надати Україні?? Або геперболоїд інжинера Гарна???
24.02.2026 12:03 Ответить
Вічно п'яні кацапські свині як завжди маніпулюють лише однією темою...ЯЗ. Це може говорити лише про одне-у кацапів з ЯЗ великі проблеми. Залишається лише шантаж фактично повітрям. Чому ніхто на це не звертає уваги? А хоча,хто зверне? Єврокуколди? Трампісти? Їх влаштовують кацапські байки. Не влаштовує лише українців.
24.02.2026 12:04 Ответить
Такі заяви розраховані на найдебільніших споживачів, а саме для населення самої парашії.
24.02.2026 12:04 Ответить
Ну - теоретично, Україна здатна створить ядерну бомбу. Є родовища урану. Є атомні реактори. Є науковці відповідні... Все впирається у гроші та підписані Україною, міжнарлдні документи, щодо нерозповсюдження ядерної зброї... Але, на тлі відмови деяких країн від Оттавської конвенції, стосовно заборони протипіхотних мін, подібна відмова вже не виглядить чимось "нездійсненним". Справ лише в грошах...
24.02.2026 12:05 Ответить
у нас немає ядерної зброї, але за потреби ми її застосуємо (с)
показать весь комментарий
Коли будемо стояти на СВОЇХ ногах, можна буде розробляти тихенько, а як щось запідозрять - то запитати як там справи з Будапештським меморандумом і коли нарешті ВСІ його підписанти поважатимуть територіальну цілісність України. Ну а раз ні то ні - то йдіть *****, будь ласка, в нас буде бімба.
24.02.2026 14:15 Ответить
З 2014-го року кацапія не зробила жодної правдивої заяви.
Хоча, вибачаюсь! Була одна: "Нас устраіваєт любой кандідат, кромє Порошенко"
24.02.2026 12:05 Ответить
от начитаються кремлівські боти Цензора на ніч, потім не сплять )))
24.02.2026 12:07 Ответить
обычный "вброс" , и даже троллинг ....
24.02.2026 12:17 Ответить
А ще Зірку смерті та 100500 космічних дредноутів
24.02.2026 12:19 Ответить
Треба сказати що вже є ЯЗ, хай кацапи рєпу чешуть.
24.02.2026 12:21 Ответить
У Раіссі розрив шаблону.
24.02.2026 12:27 Ответить
Самый жалкий человек в российской верхушке - глава СВР РФ Сергей Нарышкин - сегодня распространил заявление, что французы при пособничестве британцев готовятся передать Украине ядерную бимбу и средства её доставки.

Конкретно - малогабаритную боевую часть TN75 от французской баллистической ракеты для подводных лодок М51.1.

Нарышкин хвалит Берлин за то, что немцы якобы отказываются участвовать в ядерной авантюре. Как бы забывая, что у немцев пока нечем участвовать.

Также Нарышкин указывает, что французы будут пытаться замаскировать свой ядерный боеприпас под разработку украинцев.

Опровергать это смысла нет в силу запредельной альтернативности. Поэтому давайте в это поверим и попытаемся найти логику.

Возникает закономерный вопрос: чтобы что?

Что, по замыслу Нарышкина, должна сделать Украина с одиноким французским ядерным боеприпасом?

Этот самый жалкий человек пытается объяснить стремление к ядерной бимбе тем, что «развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них (французов и британцев) победы над Россией руками ВСУ». А чужая ядерная бимба усилит переговорные позиции Киева.

Во-первых, интересная интерпретация по итогам 4 лет успешного хода «СВО», не находите?

Оказывается, монструозная Украина намеревалась победить скромную Россию с её миролюбивым народом и гуманистичной армией. Но не вышло! Россия храбро и успешно обороняется!

Во-вторых, как одинокий боеприпас поможет победить в современной войне с 2000 км фронта? Чтобы получить теоретические шансы, надо взять этот ядерный элемент, вооружить им Нарышкина, чтоб он треснул Путина ядерной бимбой по башке. Иначе его применить нельзя.

Ибо для доставки такого боеприпаса нужна французская подводная лодка, интегрированная во французский ядерный контур, с большой красной кнопкой в руках у Макрона. Это будет похлеще, чем принять Украину в НАТО.

Зачем Нарышкин несёт этот бред?

Думаю, затем, что в Татарстане снова закрыты аэропорты и объявлена тревога в 4 городах. В т.ч. - в Альметьевске. Именно это реально усиливает переговорные позиции Киева, а не вымышленная ядерная бимба.

«Успехи» «СВО» на территории РФ настолько кричащие, что нужно как-то поднимать статус противника. Вплоть до ядерного. Иначе это всё уже не объяснить. (c)
24.02.2026 12:31 Ответить
Читай, у чому звинувачують Україну, і знатимеш, до чого готуються кацапи... Так було віками - нічого не змінилося.
24.02.2026 12:38 Ответить
уже 4 года все готовяьтся бомбу скинуть)))) все никак)байки аля вагнеры нападут на польшу вместе с непобедимыми беларускими рембами вечно тренерующимися)20 дронов по мозырьскому нпз и нет "економики " бульбарейха,остануться одни креветки
24.02.2026 12:49 Ответить
Ярослава Панькив - тим й пам'ятається РФія що на протязі сторіч завжди брала на понт і вигравала лише тоді коли мала якогось міцного союзника або у обличчі іншої країни, або колаборантів що діяли проти власної країни через обіцянки особистого їх збагачення, що у більшості випадків завершувалось їх знищенням самими московитами. ОЦЕ ДІЙСНО БУЛО ВІКАМИ, Але зараз в Україні не та ситуація і кількість колаборантів вже надто мала для відчутності їх підтримки, як й підтримка з боку КНДР, КНР, Ірану, Білорусі явно не досягає рівня підтримки ЄС Україні. Тож усі ці погрози Кремля черговий блеф котрого було за останні роки вже стільки що тільки їх перелік займе чимало часу, і досить вже звертати увагу на московські ПОНТИ!!!
24.02.2026 14:33 Ответить
Передайте їм, по закритим каналам ,що вона вже ,15штук ,у нас і бігом несіть сцарю 15 "чємаданчікав ",бо може не вистачити того що є.
24.02.2026 12:47 Ответить
Бомба буде така що як ...обне то на місці паРаші буде Північно-Льодовитий океан.
24.02.2026 12:50 Ответить
"Мальчік в трусіках ..." - next level.
24.02.2026 13:19 Ответить
Вголос.... Зелі і щось таке дадуть??? Це ліпший анекдот за останні місяці.)))
24.02.2026 13:38 Ответить
Ні прямо не дадуть - поїде транзитом ... при відповідних умовах ...
24.02.2026 14:14 Ответить
Оце він нанюхався у валізі ху....ла, повністю кукушуа поїхала, подиху....ловику хренов
24.02.2026 14:11 Ответить
Це один з небагатьох випадків коли я був би не проти аби рашисти були праві, бо досить логично було повернути Україні те позбавивши чого зробили її вразливою до нападу з боку Москви. Кремль не дотримався своїх обіцянок по Будапештському меморандуму й міждержавним угодам, то чого ж інші повинні дотримуватись чогось обіцяного кремлядям?! Даєш ядерне озброєння Україні аби вона могла як й рашисти погрожувати його використанням як покаранням за недотримання московитами своїх обіцянок по "ненападу" на Україну та "незазітхання" з боку РФії на її територію?!
24.02.2026 14:12 Ответить
Тут писали що це "привід" для рашистів "вдарити" ЯО по Україні. На мою думку це повна маячня, бо якби могли, вже давно це зробили б, але була попереджена що у такому випадку РФія буде знищена навіть без ЯО у відповідь з вивезенням )(уйла разом із поплічниками по прикладу Мадури. Реальність цього була підтверджена ще Пригожиним котрий легко йшов на Москву і зупинився лише через згоду на поступки не маючи ніякого дійсного супротиву діям його ЧВК. Тож РФія велика, але рихла країна котра молодець проти вівець, а проти молодця сама вівця!!!
24.02.2026 14:24 Ответить
Нехай тремтять
24.02.2026 14:33 Ответить
Звісно, що це мало би враховуватись під час переговорів. Тут баньката потвора не збрехала, але, ймовірно, лише тут.
24.02.2026 15:46 Ответить
Украина пожалуй единственная страна которая не нарушала границы союзных держав и не вторгалась никуда с времен Киевской Руси. Так что нам как раз ядерка и нужна для паритета в мире животных
24.02.2026 15:58 Ответить
А ЗАРАЗ ДОГОВОРИ ВЖЕ НЕ ДІЮТЬ !)
25.02.2026 04:31 Ответить
 
 