У Стармера прокоментували заяви РФ про "ядерну бомбу" для України: Путін намагається відвернути увагу від своїх жахливих дій

В уряді Великої Британії прокоментували повідомлення РФ про нібито намір Франції та Великої Британії передати Україні "ядерну бомбу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви, мабуть, чули слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців…

Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру", - зазначили там.

Читайте: Росія не досягла своїх цілей на полі бою. Україна повинна мати все необхідне для оборони, - Рютте

Що передувало?

Раніше у СЗР Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

Також читайте: США та РФ провели перемовини в Женеві щодо угоди про контроль над ядерною зброєю, - Reuters