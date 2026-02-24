У Стармера прокоментували заяви РФ про "ядерну бомбу" для України: Путін намагається відвернути увагу від своїх жахливих дій
В уряді Великої Британії прокоментували повідомлення РФ про нібито намір Франції та Великої Британії передати Україні "ядерну бомбу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Що відомо?
"Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви, мабуть, чули слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців…
Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру", - зазначили там.
Що передувало?
- Раніше у СЗР Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
- Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
Чекаємо самого його в Україні в День Перемоги!
геббельс
Вот для чего эта «сказка» , чтоб манипулировать и выдвигать новые требования .
то чого ми маємо його виконувати?!
І впевнений балістичні ракети не дозволять виготовляти, щоб десь ненароком, по орківських портах не вдарили і не перекрили торгівлю з ЄС, а ядерку тим більше.