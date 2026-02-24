2 646 29

У Стармера прокоментували заяви РФ про "ядерну бомбу" для України: Путін намагається відвернути увагу від своїх жахливих дій

В уряді Великої Британії прокоментували повідомлення РФ про нібито намір Франції та Великої Британії передати Україні "ядерну бомбу".

Що відомо?

"Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди. Ви, мабуть, чули слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців…

Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру", - зазначили там.

Читайте: Росія не досягла своїх цілей на полі бою. Україна повинна мати все необхідне для оборони, - Рютте

Що передувало?

  • Раніше у СЗР Росії заявили, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

Також читайте: США та РФ провели перемовини в Женеві щодо угоди про контроль над ядерною зброєю, - Reuters

Топ коментарі
За Будапештським меморандумом Україна позбавляється ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, гарантії не діють - логічно повернути ядерну зброю.
24.02.2026 15:42 Відповісти
кілька років поспіль нас переконують, шо будапештський меморандум навіть на вартий паперу, на якому його надруковано
то чого ми маємо його виконувати?!
24.02.2026 15:44 Відповісти
Гарні послідовники у Бориса Джонсонюка...
Чекаємо самого його в Україні в День Перемоги!
24.02.2026 15:36 Відповісти
«Чим чудовищніша брехня, тим швидше в неї повірять»
геббельс
24.02.2026 15:36 Відповісти
«Ми домагаємося не правди, а ефекту»
геббельс
24.02.2026 15:37 Відповісти
Україна сама зробить свою атомну зброю, не треба їй давати. Україна може, а якщо може то зробить.
24.02.2026 15:38 Відповісти
"У відповідь" від кого?
24.02.2026 15:40 Відповісти
Сейчас с Россией и кацапами. Хотя, начинали воевать с орками.
24.02.2026 16:52 Відповісти
Путін намагається шантажувати світ можливим застосуванням ядерної зброї проти України. всі ж дуже добре розуміють, що ніякої ядерної бомби нам ніхто не передасть. Орки це також розуміють. Це озвучування уявного приводу для можливого ядерного удару. У фюрера вже закінчились важелі впливу на Україну, крім ядерки
24.02.2026 15:40 Відповісти
"Ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів" …

Вот для чего эта «сказка» , чтоб манипулировать и выдвигать новые требования .
24.02.2026 16:00 Відповісти
А хто тобі забороняє його порушити ? Може причина у тому що на це немає "чогось" і це "чогось" не дозвіл ?
24.02.2026 20:15 Відповісти
Росія готує жахливі провокації, щоб звинуватити у всьому Україну: путін сьогодні заявив, що «Україна збирається застосувати ядерний компонент та хоче атакувати Турецький потік в Чорному морі»
24.02.2026 15:51 Відповісти
Іван Ступак - колишній розвідник, консультант ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, в етері 5-го телеканалу сказав, що це все "сказкі венской рощі" (СВР рф). Такими фейками звідти лякають світ раз, два рази на місяць, але регулярно. Ну, щоб поговорити... було б про що...
24.02.2026 15:55 Відповісти
алко-дімон оно вже із Францією та Сполученим Королівством агітує воювати

24.02.2026 16:05 Відповісти
Його в світі ніхто не сприймає серйозно, заміна жиріка для стада.
24.02.2026 16:39 Відповісти
сказкі венской рощі
24.02.2026 17:00 Відповісти
Панове, більшість з вас , маю надію, все ж є добрими білими християнами...а отже, відженіть страх геть. Нехай бояться ті, хто не мають бажання каяття і надії на прощення. Пройтись долиною тіні майже напевно доведеться кожному.
24.02.2026 15:57 Відповісти
Краще би дали нам ядерну зброю, як гарантію безпеки.
24.02.2026 16:07 Відповісти
Індія і пакістан ,яз мають однак воюють,так шо це балабольство про захист з яз
24.02.2026 18:07 Відповісти
подивіться на масштаби тих "війн" й на кількість жертв, це як раз приклад того, що яз зменшує ескалацію війн
24.02.2026 18:13 Відповісти
На мою думку, пан Портніков знайшов кращі пояснення черговому ідіотизму кремля -- Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=E4gyXvR8Ap8 Росіяни вигадали українську бомбу | Віталій Портников(8:43)
24.02.2026 16:15 Відповісти
Якщо ми не можем самотужки створить ядерну бомбу, то її треба просто напросто украсть, тобішь ********
24.02.2026 16:37 Відповісти
Можемо її створити, просто по перше з таким рівнем орківської резедентури у владі, це в таємниці не виконаєш, і відповідно будуть удари, друге захід ніколи не дозволить нам її мати.

І впевнений балістичні ракети не дозволять виготовляти, щоб десь ненароком, по орківських портах не вдарили і не перекрили торгівлю з ЄС, а ядерку тим більше.
24.02.2026 16:47 Відповісти
А хто Україні бойових комарів передавав?
24.02.2026 16:52 Відповісти
 
 