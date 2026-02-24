У Стармера прокомментировали заявления РФ о "ядерной бомбе" для Украины: Путин пытается отвлечь внимание от своих ужасных действий

В правительстве Великобритании прокомментировали сообщение РФ о якобы намерении Франции и Великобритании передать Украине "ядерную бомбу".

Что известно

"Это очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет ни капли правды. Вы, наверное, слышали слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев...

Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", - отметили там.

Что предшествовало?

Ранее в СВР России заявили, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".

Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".

