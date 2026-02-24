РУС
У Стармера прокомментировали заявления РФ о "ядерной бомбе" для Украины: Путин пытается отвлечь внимание от своих ужасных действий

Ядерная бомба для Украины: В Стармера прокомментировали заявления РФ

В правительстве Великобритании прокомментировали сообщение РФ о якобы намерении Франции и Великобритании передать Украине "ядерную бомбу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Что известно

"Это очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет ни капли правды. Вы, наверное, слышали слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев...

Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", - отметили там.

Читайте: Россия не достигла своих целей на поле боя. Украина должна иметь все необходимое для обороны, - Рютте

Что предшествовало?

  • Ранее в СВР России заявили, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
  • Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".

Читайте также: США и РФ провели переговоры в Женеве относительно соглашения о контроле над ядерным оружием, - Reuters

Автор: 

+8
За Будапештським меморандумом Україна позбавляється ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, гарантії не діють - логічно повернути ядерну зброю.
24.02.2026 15:42 Ответить
+5
кілька років поспіль нас переконують, шо будапештський меморандум навіть на вартий паперу, на якому його надруковано
то чого ми маємо його виконувати?!
24.02.2026 15:44 Ответить
+3
Гарні послідовники у Бориса Джонсонюка...
Чекаємо самого його в Україні в День Перемоги!
24.02.2026 15:36 Ответить
«Чим чудовищніша брехня, тим швидше в неї повірять»
геббельс
24.02.2026 15:36 Ответить
«Ми домагаємося не правди, а ефекту»
геббельс
24.02.2026 15:37 Ответить
Україна сама зробить свою атомну зброю, не треба їй давати. Україна може, а якщо може то зробить.
24.02.2026 15:38 Ответить
"У відповідь" від кого?
24.02.2026 15:40 Ответить
Сейчас с Россией и кацапами. Хотя, начинали воевать с орками.
24.02.2026 16:52 Ответить
Путін намагається шантажувати світ можливим застосуванням ядерної зброї проти України. всі ж дуже добре розуміють, що ніякої ядерної бомби нам ніхто не передасть. Орки це також розуміють. Це озвучування уявного приводу для можливого ядерного удару. У фюрера вже закінчились важелі впливу на Україну, крім ядерки
24.02.2026 15:40 Ответить
"Ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів" …

Вот для чего эта «сказка» , чтоб манипулировать и выдвигать новые требования .
24.02.2026 16:00 Ответить
За Будапештським меморандумом Україна позбавляється ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, гарантії не діють - логічно повернути ядерну зброю.
24.02.2026 15:42 Ответить
кілька років поспіль нас переконують, шо будапештський меморандум навіть на вартий паперу, на якому його надруковано
то чого ми маємо його виконувати?!
24.02.2026 15:44 Ответить
А хто тобі забороняє його порушити ? Може причина у тому що на це немає "чогось" і це "чогось" не дозвіл ?
24.02.2026 20:15 Ответить
Росія готує жахливі провокації, щоб звинуватити у всьому Україну: путін сьогодні заявив, що «Україна збирається застосувати ядерний компонент та хоче атакувати Турецький потік в Чорному морі»
24.02.2026 15:51 Ответить
Іван Ступак - колишній розвідник, консультант ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, в етері 5-го телеканалу сказав, що це все "сказкі венской рощі" (СВР рф). Такими фейками звідти лякають світ раз, два рази на місяць, але регулярно. Ну, щоб поговорити... було б про що...
24.02.2026 15:55 Ответить
алко-дімон оно вже із Францією та Сполученим Королівством агітує воювати

24.02.2026 16:05 Ответить
Його в світі ніхто не сприймає серйозно, заміна жиріка для стада.
24.02.2026 16:39 Ответить
сказкі венской рощі
+++
24.02.2026 17:00 Ответить
Панове, більшість з вас , маю надію, все ж є добрими білими християнами...а отже, відженіть страх геть. Нехай бояться ті, хто не мають бажання каяття і надії на прощення. Пройтись долиною тіні майже напевно доведеться кожному.
24.02.2026 15:57 Ответить
Краще би дали нам ядерну зброю, як гарантію безпеки.
24.02.2026 16:07 Ответить
Індія і пакістан ,яз мають однак воюють,так шо це балабольство про захист з яз
24.02.2026 18:07 Ответить
подивіться на масштаби тих "війн" й на кількість жертв, це як раз приклад того, що яз зменшує ескалацію війн
24.02.2026 18:13 Ответить
На мою думку, пан Портніков знайшов кращі пояснення черговому ідіотизму кремля -- Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=E4gyXvR8Ap8 Росіяни вигадали українську бомбу | Віталій Портников(8:43)
24.02.2026 16:15 Ответить
Якщо ми не можем самотужки створить ядерну бомбу, то її треба просто напросто украсть, тобішь ********
24.02.2026 16:37 Ответить
Можемо її створити, просто по перше з таким рівнем орківської резедентури у владі, це в таємниці не виконаєш, і відповідно будуть удари, друге захід ніколи не дозволить нам її мати.

І впевнений балістичні ракети не дозволять виготовляти, щоб десь ненароком, по орківських портах не вдарили і не перекрили торгівлю з ЄС, а ядерку тим більше.
24.02.2026 16:47 Ответить
А хто Україні бойових комарів передавав?
24.02.2026 16:52 Ответить
 
 