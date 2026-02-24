2 480 29
У Стармера прокомментировали заявления РФ о "ядерной бомбе" для Украины: Путин пытается отвлечь внимание от своих ужасных действий
В правительстве Великобритании прокомментировали сообщение РФ о якобы намерении Франции и Великобритании передать Украине "ядерную бомбу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Что известно
"Это очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет ни капли правды. Вы, наверное, слышали слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев...
Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", - отметили там.
Что предшествовало?
- Ранее в СВР России заявили, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
- Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
Топ комментарии
+8 krot_lub
показать весь комментарий24.02.2026 15:42 Ответить Ссылка
+5 Wild MadDog
показать весь комментарий24.02.2026 15:44 Ответить Ссылка
+3 Luk Viktor
показать весь комментарий24.02.2026 15:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекаємо самого його в Україні в День Перемоги!
геббельс
геббельс
Вот для чего эта «сказка» , чтоб манипулировать и выдвигать новые требования .
то чого ми маємо його виконувати?!
+++
І впевнений балістичні ракети не дозволять виготовляти, щоб десь ненароком, по орківських портах не вдарили і не перекрили торгівлю з ЄС, а ядерку тим більше.