Франція назвала безпідставними заяви Росії про створення "ядерної бомби" для України

У Франції назвали безпідставними звинувачення Росії в тому, що Україна нібито прагне отримати ядерну зброю або "брудну бомбу" за допомогою Лондона чи Парижа.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву французького Міністерства оборони наводить Reuters.

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Реакція Парижа

"Ця безпідставна заява Служби зовнішньої розвідки РФ була підхоплена різноманітними російськими пропагандистськими ЗМІ в соцмережі X та деякими іноземними інформаційними агентствами. Російська Федерація часто вдається до дезінформації, щоб створити атмосферу недовіри до дій Франції та її партнерів на підтримку України. Ця остання спроба є прекрасним прикладом цього", - заявила директорка з комунікацій Міністерства оборони Олівія Пенішу.

Своєю чергою французьке МЗС вважає висунуті росіянами звинувачення щодо нібито підготовки передачі ядерних компонентів Україні "безвідповідальними та грубими провокаціями".

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"Росія не знайшла нічого кращого, ніж розмахувати цим ядерним опудалом, звинувачуючи Францію і Велику Британію в підготовці "ядерного трансферу" або в ухваленні заходів, які суперечили б міжнародному праву та міжнародним зобов’язанням у ядерній сфері", - заявив речник міністерства Паскаль Конфаврьо, додавши, що такі звинувачення є "провокаціями – водночас безвідповідальними та грубими".

Що передувало?

Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

Україна офіційно відкинула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

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