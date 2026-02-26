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Новини Заяви про брудну бомбу Ядерна зброя
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Франція назвала безпідставними заяви Росії про створення "ядерної бомби" для України

париж,франція

У Франції назвали безпідставними звинувачення Росії в тому, що Україна нібито прагне отримати ядерну зброю або "брудну бомбу" за допомогою Лондона чи Парижа. 

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву французького Міністерства оборони наводить Reuters.

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Реакція Парижа

"Ця безпідставна заява Служби зовнішньої розвідки РФ була підхоплена різноманітними російськими пропагандистськими ЗМІ в соцмережі X та деякими іноземними інформаційними агентствами. Російська Федерація часто вдається до дезінформації, щоб створити атмосферу недовіри до дій Франції та її партнерів на підтримку України. Ця остання спроба є прекрасним прикладом цього", - заявила директорка з комунікацій Міністерства оборони Олівія Пенішу.

Своєю чергою французьке МЗС вважає висунуті росіянами звинувачення щодо нібито підготовки передачі ядерних компонентів Україні "безвідповідальними та грубими провокаціями".

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"Росія не знайшла нічого кращого, ніж розмахувати цим ядерним опудалом, звинувачуючи Францію і Велику Британію в підготовці "ядерного трансферу" або в ухваленні заходів, які суперечили б міжнародному праву та міжнародним зобов’язанням у ядерній сфері", - заявив речник міністерства Паскаль Конфаврьо, додавши, що такі звинувачення є "провокаціями – водночас безвідповідальними та грубими".

Що передувало?

  • Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
  • В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
  • Україна офіційно відкинула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

Також читайте: РФ вигадує про "ядерну зброю" в Україні, бо не має успіхів на фронті, - Зеленський

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росія (70276) Франція (3340) ядерна зброя (1290)
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Топ коментарі
+5
Звикайте, кцап не бреше тільки тоді, коли він мертвий.
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26.02.2026 21:24 Відповісти
+3
Білорусь проковтнули а тут виправдовуються...
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26.02.2026 21:55 Відповісти
+3
Та припиніть вже розмовляти з росіянами як з притомними людьми!
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26.02.2026 22:08 Відповісти
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Вчора Макрон зайшов до жінки в спальню голим,але при шпазі та з наполеонівським головним убором)А сьогодні,після ночі баталії ,все сховав і закрився в клозеті(((
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26.02.2026 21:22 Відповісти
Звикайте, кцап не бреше тільки тоді, коли він мертвий.
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26.02.2026 21:24 Відповісти
ядерка уже на базі - говорять тоді, коли уже...
Як в Ізраїлі, в них немає ядерки - але коли буде потрібно, то вони її застосують!
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26.02.2026 21:29 Відповісти
Білорусь проковтнули а тут виправдовуються...
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26.02.2026 21:55 Відповісти
Та припиніть вже розмовляти з росіянами як з притомними людьми!
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26.02.2026 22:08 Відповісти
Та припиніть вже розмовляти з росіянами!
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27.02.2026 07:00 Відповісти
Нiчого не розумiю... З якого такого похмiлля я б виправдовувався перед кацапами? Чьортi що, ще й з боку - бантик.
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27.02.2026 00:11 Відповісти
А ось це дарма. Потрібно було підтвердити, що Україні вже передано достатньо (точна кількість, потужність і дислокація засекречені) боєголовок з ракетами для повного знищення головних адміністративних і військових центрів європейської частини кацапстану.
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27.02.2026 00:20 Відповісти
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27.02.2026 01:06 Відповісти
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27.02.2026 01:07 Відповісти
А це обов'язково реагувати на будь-який перд-ж на болотах? Буде менше реагувань і більше повного ігнорування, тоді буде менше і різного сотрясіння повітря звідти та зменшення ілюзій на Московії щодо свого місця в ********* світі.
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27.02.2026 02:50 Відповісти
 
 