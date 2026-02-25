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Новини Заяви про брудну бомбу Ядерна зброя
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РФ вигадує про "ядерну зброю" в Україні, бо не має успіхів на фронті, - Зеленський

Зеленський про ядерну зброю

Росія поширює заяви про нібито пошук ядерної зброї на території України, коли не досягає успіхів на фронті. Водночас в Україні ядерної зброї немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на російські ядерні погрози, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що каже глава держави?

"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини завдяки чому і завдяки кому це сталося", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Стармера прокоментували заяви РФ про "ядерну бомбу" для України: Путін намагається відвернути увагу від своїх жахливих дій

Що передувало?

  • Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
  • В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
  • Україна офіційно відкиданула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС забагато говорять про ядерну зброю, тримайте язик за зубами, - міністр оборони Бельгії Франкен

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) ядерна зброя (1290)
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Топ коментарі
+6
Скоріше кацапи самі не можуть повірити що тут настільки тупий президент який маючи сировину, два інститути за 4 роки так нічого і не зробив.
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25.02.2026 14:21 Відповісти
+5
Ні, пане чотирижди ухиляте, кцапи придумали фейк про ядерну збьрою в Україні, щоб змусити деяких ідіотів писати про відновлення цієї зброї та довести напіврозумному Трампушці і своєму бидлу, що нас потрібно знищити, бо ми надаємо безпеку їх державі.
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25.02.2026 14:01 Відповісти
+4
А я би всі свої збереження віддав би, щоб назад повернути або придбати ядерку - і тоді Будапештський меморандум був би не актуальний!
Розпочати із нуля, так би мовити....
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25.02.2026 14:08 Відповісти
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25.02.2026 14:01 Відповісти
Ні, пане чотирижди ухиляте, кцапи придумали фейк про ядерну збьрою в Україні, щоб змусити деяких ідіотів писати про відновлення цієї зброї та довести напіврозумному Трампушці і своєму бидлу, що нас потрібно знищити, бо ми надаємо безпеку їх державі.
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25.02.2026 14:01 Відповісти
Всі в світі ще раз побачили та ще побачать ціну тих ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ від США. Молодці Ізраїль та Пакистан мають свою ЯЗ. Тепер ніхто не прийде до них додому щоб творити геноцид.
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25.02.2026 17:16 Відповісти
Що таке успіхи на фронті? Взагалі що таке не досягли стратегічних цілей? Чи вважається класна війна це коли пішки пройшли всю Україну? Вони на нашій території, вони методично руйнують Україну, їх влаштовує повзуча війна. Не потрібно переживати за їхні втрати 🤬
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25.02.2026 14:02 Відповісти
А я би всі свої збереження віддав би, щоб назад повернути або придбати ядерку - і тоді Будапештський меморандум був би не актуальний!
Розпочати із нуля, так би мовити....
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25.02.2026 14:08 Відповісти
Скоріше кацапи самі не можуть повірити що тут настільки тупий президент який маючи сировину, два інститути за 4 роки так нічого і не зробив.
показати весь коментар
25.02.2026 14:21 Відповісти
сировину (уран) Україна бездарно продає з 91 року, при всіх президентах. Мабуть, мета - зробити так, щоб Україна ніколи не змогла створити ЯЗ, бо тупо не буде сировини.

Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.

в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.

якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.

весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
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25.02.2026 14:39 Відповісти
Впевнений на всі 100 відсотків, шо як шоб у України і була б ядерна зброя, то цей блазень піськограй та краді разом з міндічем та цекерманом з3,14здив би її.
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25.02.2026 14:53 Відповісти
Перший український військовий завод розпочав роботу у Великій Британії - Залужний.
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25.02.2026 15:12 Відповісти
Це дуже гарна новина. Такі заводи ніколи не запрацюють в країнах, де послами сидять венедіктова, таран та інші цінні кадри зеленої влади.
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25.02.2026 16:15 Відповісти
Зато мав успіх у зевлади видворення латвійського волонтера і ведмедик на три роки,який збирав автомобілі на мільйони дол. в себе і переправляв у ЗСУ.
А все,бо не заплатив штраф 680грн. за порушення пдр.
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25.02.2026 16:37 Відповісти
 
 