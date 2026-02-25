РФ вигадує про "ядерну зброю" в Україні, бо не має успіхів на фронті, - Зеленський

Росія поширює заяви про нібито пошук ядерної зброї на території України, коли не досягає успіхів на фронті. Водночас в Україні ядерної зброї немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на російські ядерні погрози, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що каже глава держави?

"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини завдяки чому і завдяки кому це сталося", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

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Що передувало?

Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

Україна офіційно відкиданула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

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