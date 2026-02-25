РФ вигадує про "ядерну зброю" в Україні, бо не має успіхів на фронті, - Зеленський
Росія поширює заяви про нібито пошук ядерної зброї на території України, коли не досягає успіхів на фронті. Водночас в Україні ядерної зброї немає.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на російські ядерні погрози, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що каже глава держави?
"Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини завдяки чому і завдяки кому це сталося", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.
Що передувало?
- Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
- Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
- Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
- В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
- Україна офіційно відкиданула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".
Топ коментарі
+6 Dew Rex
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+5 Поділля16
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+4 Luk Viktor
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Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.
в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.
якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.
весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
А все,бо не заплатив штраф 680грн. за порушення пдр.