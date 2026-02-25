РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Заявления о "грязной бомбе" Ядерное оружие
1 058 11

РФ выдумывает о "ядерном оружии" в Украине, потому что не имеет успехов на фронте, - Зеленский

Зеленский о ядерном оружии

Россия распространяет заявления о якобы поиске ядерного оружия на территории Украины, когда не достигает успехов на фронте. В то же время в Украине ядерного оружия нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на российские ядерные угрозы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит глава государства?

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, благодаря чему и благодаря кому это произошло", - сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Стармера прокомментировали заявления РФ о "ядерной бомбе" для Украины: Путин пытается отвлечь внимание от своих ужасных действий

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
  • Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
  • Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
  • В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
  • Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен

Автор: 

Зеленский Владимир (10605) ядерное оружие (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Скоріше кацапи самі не можуть повірити що тут настільки тупий президент який маючи сировину, два інститути за 4 роки так нічого і не зробив.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:21 Ответить
+5
Ні, пане чотирижди ухиляте, кцапи придумали фейк про ядерну збьрою в Україні, щоб змусити деяких ідіотів писати про відновлення цієї зброї та довести напіврозумному Трампушці і своєму бидлу, що нас потрібно знищити, бо ми надаємо безпеку їх державі.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:01 Ответить
+4
А я би всі свої збереження віддав би, щоб назад повернути або придбати ядерку - і тоді Будапештський меморандум був би не актуальний!
Розпочати із нуля, так би мовити....
показать весь комментарий
25.02.2026 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі 3000шт?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:01 Ответить
Ні, пане чотирижди ухиляте, кцапи придумали фейк про ядерну збьрою в Україні, щоб змусити деяких ідіотів писати про відновлення цієї зброї та довести напіврозумному Трампушці і своєму бидлу, що нас потрібно знищити, бо ми надаємо безпеку їх державі.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:01 Ответить
Всі в світі ще раз побачили та ще побачать ціну тих ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ від США. Молодці Ізраїль та Пакистан мають свою ЯЗ. Тепер ніхто не прийде до них додому щоб творити геноцид.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:16 Ответить
Що таке успіхи на фронті? Взагалі що таке не досягли стратегічних цілей? Чи вважається класна війна це коли пішки пройшли всю Україну? Вони на нашій території, вони методично руйнують Україну, їх влаштовує повзуча війна. Не потрібно переживати за їхні втрати 🤬
показать весь комментарий
25.02.2026 14:02 Ответить
А я би всі свої збереження віддав би, щоб назад повернути або придбати ядерку - і тоді Будапештський меморандум був би не актуальний!
Розпочати із нуля, так би мовити....
показать весь комментарий
25.02.2026 14:08 Ответить
Скоріше кацапи самі не можуть повірити що тут настільки тупий президент який маючи сировину, два інститути за 4 роки так нічого і не зробив.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:21 Ответить
сировину (уран) Україна бездарно продає з 91 року, при всіх президентах. Мабуть, мета - зробити так, щоб Україна ніколи не змогла створити ЯЗ, бо тупо не буде сировини.

Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.

в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.

якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.

весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:39 Ответить
Впевнений на всі 100 відсотків, шо як шоб у України і була б ядерна зброя, то цей блазень піськограй та краді разом з міндічем та цекерманом з3,14здив би її.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:53 Ответить
Перший український військовий завод розпочав роботу у Великій Британії - Залужний.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:12 Ответить
Це дуже гарна новина. Такі заводи ніколи не запрацюють в країнах, де послами сидять венедіктова, таран та інші цінні кадри зеленої влади.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:15 Ответить
Зато мав успіх у зевлади видворення латвійського волонтера і ведмедик на три роки,який збирав автомобілі на мільйони дол. в себе і переправляв у ЗСУ.
А все,бо не заплатив штраф 680грн. за порушення пдр.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:37 Ответить
 
 