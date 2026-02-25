РФ выдумывает о "ядерном оружии" в Украине, потому что не имеет успехов на фронте, - Зеленский
Россия распространяет заявления о якобы поиске ядерного оружия на территории Украины, когда не достигает успехов на фронте. В то же время в Украине ядерного оружия нет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на российские ядерные угрозы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что говорит глава государства?
"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, благодаря чему и благодаря кому это произошло", - сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.
Что предшествовало?
- Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
- Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
- Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
- В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
- Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".
