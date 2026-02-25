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Новини Заяви про брудну бомбу Ядерна зброя
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Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації

Китай не знає про передачу Україні ядерної зброї

У Китаї заявили, що не володіють інформацією щодо "передачі" Україні ядерної зброї від Франції та Британії, про що заявили у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times, про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Китай не має такої інформації

Так, коментуючи заяву Росії про те, що Велика Британія та Франція розглядають можливість передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні, речниця заявила, що "не має відповідної інформації".

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Ядерна зброя не може бути використана

Водночас Мао Нін наголосила, що Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись.

"Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані", - додала вона.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
  • В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
  • Україна офіційно відкиданула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

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Китай (5270) росія (70276) ядерна зброя (1290)
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Топ коментарі
+11
Навіть китайози не повірили в цю галіматью
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25.02.2026 18:00 Відповісти
+5
А непогано було б мати хоча б сотню ядрйоних бімбочек.
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25.02.2026 18:04 Відповісти
+3
І знаю що треба робити.

У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
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25.02.2026 18:13 Відповісти
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Навіть китайози не повірили в цю галіматью
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25.02.2026 18:00 Відповісти
Таурусів не дають а тут ЯЗ
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25.02.2026 18:43 Відповісти
"Не маємо відповідної інформації" (с) Китай

"Тому що її немає." (с) Україна
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25.02.2026 18:01 Відповісти
А непогано було б мати хоча б сотню ядрйоних бімбочек.
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25.02.2026 18:04 Відповісти
Україна має законне право на створення ядерної зброї.

Власне, це єдиний спосіб зупинити війну та бусифікацію. Не подобається бусифікація - вимагайте від зебіла створення ЯЗ. Або шуруйте в бусік.
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25.02.2026 18:07 Відповісти
знаєш як і вмієш ?
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25.02.2026 18:09 Відповісти
І знаю що треба робити.

У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
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25.02.2026 18:13 Відповісти
ще раз запитую щодо ЯЗ.
Знаєш як і вмієш те зробити? 👀
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25.02.2026 18:24 Відповісти
Так, дивно що треба двічі повторювати.
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25.02.2026 18:29 Відповісти
дійсно дивно, запитуєш про одне, а відповідають аби щось.
таке враження складається, що з ШІ говориш, який і поняття не має про ЯЗ і те як і скільки на те часу потрібно і бабла, а саме головне кваліфікованих фізиків-ядерщиків.
чи в гаражі будеш виготовляти і прямо завтра вже?👀
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25.02.2026 18:38 Відповісти
Ви фізик? Нащо мені витрачати свій час і пояснювати черговому невігласу, як робиться ЯЗ і з чого?
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25.02.2026 18:50 Відповісти
вгадали. і тому не потрібно говорити про те в чому ніц не розумієтесь від слова зовсім і на жаль таких спеців у нас тут валом.
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25.02.2026 19:00 Відповісти
>і тому не потрібно говорити про те в чому ніц не розумієтесь від слова зовсім

Може, то ви нічого не знаєте, і проецюєте це на мене? Я вивчав цю тему, знаю де і як отримати плутоній з нормальним ізотопним складом для імплозивної ЯЗ, знаю, де і як виробляти полоній-210 для нейтронного ініціалізатора, знаю схему вибухівки для створення сферичних лінз для імплозивної схеми.
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25.02.2026 19:20 Відповісти
як фізик, що ви оберете: працювати над ЯЗ, або в бусік і на донбас?
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25.02.2026 19:21 Відповісти
Тонкий натяк ***** щоб навіть не думав про ЯО.
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25.02.2026 19:02 Відповісти
***** рідкий пі.дар йому по барабану всі в нього немає межі а срамп йому підіграє
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25.02.2026 19:34 Відповісти
Який добрий Китай і погана Америка! Це ж треба, це ж треба бути такими відмороженими.
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25.02.2026 23:52 Відповісти
 
 