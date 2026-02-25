Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації

У Китаї заявили, що не володіють інформацією щодо "передачі" Україні ядерної зброї від Франції та Британії, про що заявили у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times, про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Китай не має такої інформації

Так, коментуючи заяву Росії про те, що Велика Британія та Франція розглядають можливість передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні, речниця заявила, що "не має відповідної інформації".

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Ядерна зброя не може бути використана

Водночас Мао Нін наголосила, що Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись.

"Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані", - додала вона.

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Що передувало?