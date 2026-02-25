Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації
У Китаї заявили, що не володіють інформацією щодо "передачі" Україні ядерної зброї від Франції та Британії, про що заявили у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times, про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Китай не має такої інформації
Так, коментуючи заяву Росії про те, що Велика Британія та Франція розглядають можливість передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні, речниця заявила, що "не має відповідної інформації".
Ядерна зброя не може бути використана
Водночас Мао Нін наголосила, що Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись.
"Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані", - додала вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
- Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
- Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
- В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
- Україна офіційно відкиданула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #612867
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+5 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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+3 Evgeniy Marushchak
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"Тому що її немає." (с) Україна
Власне, це єдиний спосіб зупинити війну та бусифікацію. Не подобається бусифікація - вимагайте від зебіла створення ЯЗ. Або шуруйте в бусік.
У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
Знаєш як і вмієш те зробити? 👀
таке враження складається, що з ШІ говориш, який і поняття не має про ЯЗ і те як і скільки на те часу потрібно і бабла, а саме головне кваліфікованих фізиків-ядерщиків.
чи в гаражі будеш виготовляти і прямо завтра вже?👀
Може, то ви нічого не знаєте, і проецюєте це на мене? Я вивчав цю тему, знаю де і як отримати плутоній з нормальним ізотопним складом для імплозивної ЯЗ, знаю, де і як виробляти полоній-210 для нейтронного ініціалізатора, знаю схему вибухівки для створення сферичних лінз для імплозивної схеми.