Китай о заявлениях РФ о якобы передаче Украине ядерного оружия: Не имеем соответствующей информации

В Китае заявили, что не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Великобритании, о чем заявили в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times, об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Китай не располагает такой информацией

В частности, комментируя заявление России о том, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине, пресс-секретарь заявила, что "не располагает соответствующей информацией".

Читайте также: РФ выдумывает о "ядерном оружии" в Украине, потому что не имеет успехов на фронте, - Зеленский

Ядерное оружие не может быть использовано

В то же время Мао Нин подчеркнула, что Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись.

"Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - добавила она.

Читайте также: В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен

Что предшествовало?