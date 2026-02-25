Китай о заявлениях РФ о якобы передаче Украине ядерного оружия: Не имеем соответствующей информации
В Китае заявили, что не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Великобритании, о чем заявили в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times, об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.
Китай не располагает такой информацией
В частности, комментируя заявление России о том, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине, пресс-секретарь заявила, что "не располагает соответствующей информацией".
Ядерное оружие не может быть использовано
В то же время Мао Нин подчеркнула, что Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись.
"Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - добавила она.
Что предшествовало?
- Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
- Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
- Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
- В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
- Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".
"Тому що її немає." (с) Україна
Власне, це єдиний спосіб зупинити війну та бусифікацію. Не подобається бусифікація - вимагайте від зебіла створення ЯЗ. Або шуруйте в бусік.
У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
Знаєш як і вмієш те зробити? 👀
таке враження складається, що з ШІ говориш, який і поняття не має про ЯЗ і те як і скільки на те часу потрібно і бабла, а саме головне кваліфікованих фізиків-ядерщиків.
чи в гаражі будеш виготовляти і прямо завтра вже?👀
Може, то ви нічого не знаєте, і проецюєте це на мене? Я вивчав цю тему, знаю де і як отримати плутоній з нормальним ізотопним складом для імплозивної ЯЗ, знаю, де і як виробляти полоній-210 для нейтронного ініціалізатора, знаю схему вибухівки для створення сферичних лінз для імплозивної схеми.