1 570 17

Китай о заявлениях РФ о якобы передаче Украине ядерного оружия: Не имеем соответствующей информации

Китай не знает о передаче Украине ядерного оружия

В Китае заявили, что не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Великобритании, о чем заявили в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times, об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Китай не располагает такой информацией

В частности, комментируя заявление России о том, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи ядерного оружия или связанного с ним потенциала Украине, пресс-секретарь заявила, что "не располагает соответствующей информацией".

Читайте также: РФ выдумывает о "ядерном оружии" в Украине, потому что не имеет успехов на фронте, - Зеленский

Ядерное оружие не может быть использовано

В то же время Мао Нин подчеркнула, что Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись.

"Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - добавила она.

Читайте также: В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен

Что предшествовало?

  • Напомним, утром 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская Служба внешней разведки заявила, что Великобритания и Франция якобы хотят передать Украине "ядерную бомбу".
  • Фейки о "грязной бомбе" Москва уже "разгоняла", в частности в 2022 и 2023 годах.
  • Спикер Путина Песков заявил, что эта информация "будет учитываться РФ во время переговоров".
  • В правительстве Великобритании заявили, что такие заявления являются попыткой Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий.
  • Украина официально отвергла абсурдные обвинения России о "ядерной бомбе".

Китай (1097) россия (22233) ядерное оружие (452)
Топ комментарии
+11
Навіть китайози не повірили в цю галіматью
показать весь комментарий
25.02.2026 18:00 Ответить
+5
А непогано було б мати хоча б сотню ядрйоних бімбочек.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:04 Ответить
+3
І знаю що треба робити.

У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:13 Ответить
Навіть китайози не повірили в цю галіматью
показать весь комментарий
25.02.2026 18:00 Ответить
Таурусів не дають а тут ЯЗ
показать весь комментарий
25.02.2026 18:43 Ответить
"Не маємо відповідної інформації" (с) Китай

"Тому що її немає." (с) Україна
показать весь комментарий
25.02.2026 18:01 Ответить
А непогано було б мати хоча б сотню ядрйоних бімбочек.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:04 Ответить
Україна має законне право на створення ядерної зброї.

Власне, це єдиний спосіб зупинити війну та бусифікацію. Не подобається бусифікація - вимагайте від зебіла створення ЯЗ. Або шуруйте в бусік.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:07 Ответить
знаєш як і вмієш ?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:09 Ответить
І знаю що треба робити.

У цієї війни є лише два варіанти, як вона може закінчитися:
1. Україна створює ядерну зброю, і русня зупиняє війну, бо не зможе досягти цілей без знищення Україною москви, спб та інших великих міст.
2. русня продовжує війну до знекровлення ЗСУ, і потім окуповує всю Україну.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:13 Ответить
ще раз запитую щодо ЯЗ.
Знаєш як і вмієш те зробити? 👀
показать весь комментарий
25.02.2026 18:24 Ответить
Так, дивно що треба двічі повторювати.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:29 Ответить
дійсно дивно, запитуєш про одне, а відповідають аби щось.
таке враження складається, що з ШІ говориш, який і поняття не має про ЯЗ і те як і скільки на те часу потрібно і бабла, а саме головне кваліфікованих фізиків-ядерщиків.
чи в гаражі будеш виготовляти і прямо завтра вже?👀
показать весь комментарий
25.02.2026 18:38 Ответить
Ви фізик? Нащо мені витрачати свій час і пояснювати черговому невігласу, як робиться ЯЗ і з чого?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:50 Ответить
вгадали. і тому не потрібно говорити про те в чому ніц не розумієтесь від слова зовсім і на жаль таких спеців у нас тут валом.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:00 Ответить
>і тому не потрібно говорити про те в чому ніц не розумієтесь від слова зовсім

Може, то ви нічого не знаєте, і проецюєте це на мене? Я вивчав цю тему, знаю де і як отримати плутоній з нормальним ізотопним складом для імплозивної ЯЗ, знаю, де і як виробляти полоній-210 для нейтронного ініціалізатора, знаю схему вибухівки для створення сферичних лінз для імплозивної схеми.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:20 Ответить
як фізик, що ви оберете: працювати над ЯЗ, або в бусік і на донбас?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:21 Ответить
Тонкий натяк ***** щоб навіть не думав про ЯО.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:02 Ответить
***** рідкий пі.дар йому по барабану всі в нього немає межі а срамп йому підіграє
показать весь комментарий
25.02.2026 19:34 Ответить
Який добрий Китай і погана Америка! Це ж треба, це ж треба бути такими відмороженими.
показать весь комментарий
25.02.2026 23:52 Ответить
 
 