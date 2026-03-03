РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11725 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
466 10

В Европе боятся потери интереса США к Украине из-за операции Трампа против Ирана, - Politico

США могут уменьшить поддержку Украины из-за кризиса с Ираном

Европейские чиновники обеспокоены тем, что после операции президента США Дональда Трампа против Ирана внимание США к войне в Украине может снизиться, что грозит задержками в поставках оружия Киеву,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Риски для поддержки Украины

Кроме политических последствий, существуют и практические риски. В случае втягивания США в затяжной конфликт на Ближнем Востоке это может повлиять на поставки вооружения Киеву. Часть военных ресурсов Вашингтон уже использует в регионе, что потенциально сокращает доступные запасы для союзников.

"Это имеет цепной эффект с точки зрения внимания. Как можно обвинять Трампа в том, что он проводит политику или рассматривает новые меры для сдерживания России в Украине, когда он только что открыл еще один фронт в потенциальной войне? Точно так же, если вы собираетесь отправить в регион большое количество снаряжения и оборудования, у вас не будет запасных частей на складе", - заявил Эд Арнольд из аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне. 

Еще до начала воздушных ударов по Ирану в Вашингтоне звучали предостережения, что такой конфликт может истощить американские запасы вооружений. Один из высокопоставленных европейских чиновников на условиях анонимности отметил, что администрация США может предпочесть пополнение собственных арсеналов вместо продажи ракет Европе и Украине.

"Было потрачено много огневой силы, включая перехватчики и другие ракеты. США нужно пополнить запасы, а это значит, что Европе и Украине будет меньше что покупать", - подчеркнул собеседник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боев на Ближнем Востоке, - Зеленский

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран на переговорах хвастался запасами урана для создания 11 ядерных бомб, - Уиткофф

Автор: 

Иран (852) США (7144) Трамп Дональд (4686)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Я бачу Європа всього боїться і нічому не навчені, навчені тільки однією рукою кацапам ресурси продавати.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:09 Ответить
+4
да еслиб только оружие. Тут может случиться такое что эти еврокуколды на фоне энергокризиса ресурсов ближнего востока не побежали в срочном порядке снова к бункерному покупать ресурсы по дешовке.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:11 Ответить
+2
Поки що весь "інтерес" Трампа виражений у спробі віджати корисні копалини і примусити Україну підписати капітуляцію. Так собі перспектива...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бачу Європа всього боїться і нічому не навчені, навчені тільки однією рукою кацапам ресурси продавати.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:09 Ответить
Трамп сказав шо в нього на складах зброї ше не одну війну - були б гроші
показать весь комментарий
03.03.2026 13:10 Ответить
да еслиб только оружие. Тут может случиться такое что эти еврокуколды на фоне энергокризиса ресурсов ближнего востока не побежали в срочном порядке снова к бункерному покупать ресурсы по дешовке.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:11 Ответить
Ну а куди вони ще побіжать . Ще трохи ціна на заправках виросте і забудуть про Україну та прибалтів аж бігом.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:35 Ответить
Поки що весь "інтерес" Трампа виражений у спробі віджати корисні копалини і примусити Україну підписати капітуляцію. Так собі перспектива...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:13 Ответить
Він вже давно втратив цей інтерес... ще коли не отримав вдруге пост президента. Це легко було спрогнозувати. Єдине, чого він прагне - набити мошну. І з іраном його дуже красиво обробили та втягнули в непередбачувану хребторубку, саме аби відволікти ще більше та кинути питання України взагалі - ви нодоговорорабельні (тобто не хочете капітулювати), тож тракайтесь самі... ойропа вам в поміч (якщо прокинеться)...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:15 Ответить
ХА - та США ПЛЮВАТИ на ЕС уже більше року.

Все що робить США - заробляє гроші на продажі СТАРОГО І НІКЧЕМНОГО ЗАЛІЗА і тисне на Україну
показать весь комментарий
03.03.2026 13:20 Ответить
Не знати що краще, миротворення Трампа чи його байдужість
показать весь комментарий
03.03.2026 13:20 Ответить
Дорослі дяді на Близькому Сході "вирішують питання" кількості дегенератів з простинями на голові, які всіх дістали в регіоні та ще хочуть мати власну ЯЗ.
Заодно вирішується питання подальшого експорту і ціни на нафту в найближчі роки.

"Незламний Володя" зі своєю потужністю, селекторними нарадами та відосиками на ніч для 🐏🐑, впливає лише на забруднення повітря.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Безвідносно до постаті найпотужнішого, але "дорослі дяді" вирішують питання ********** на ср@ці, не вдаючись при цьому до усунення "пєрвопрічін" її появи.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:03 Ответить
 
 