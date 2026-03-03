РУС
Новости Удары США по Ирану
1 985 24

Иран хочет переговоров, но уже "слишком поздно", - Трамп

Трамп отверг возможность переговоров с Ираном: что известно?

Президент США Дональд Трамп считает, что уже слишком поздно вести переговоры с Ираном.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал - слишком поздно!" - отметил лидер США.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иран (852) США (7144) Трамп Дональд (4686)
+7
хтось пи%дить
показать весь комментарий
03.03.2026 15:19 Ответить
+3
Я навіть знаю, хто. Це Найвеличніший. І це не Трамп. 😊
показать весь комментарий
03.03.2026 15:22 Ответить
+3
Клован, це тобі потрібні перемовини. Тікай звідти, поки ще цілий. Взяти так вляпатись. Навіть пуйло не такий дурень
показать весь комментарий
03.03.2026 15:23 Ответить
Хто про що, а дурникам не йметься
показать весь комментарий
03.03.2026 15:39 Ответить
Послав його Іран, однозначно. Відхилив його гешефт.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:31 Ответить
Угода про угоду укласти угоду не погоджено...
показать весь комментарий
03.03.2026 15:23 Ответить
Роби намаз і не канюч.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:50 Ответить
Поїзд пішов - будем мочити по чорному - Трамп
показать весь комментарий
03.03.2026 15:26 Ответить
Знайтем рушникоголового в туалеті, ми його і в сортірі замочім
показать весь комментарий
03.03.2026 15:30 Ответить
Після цієї трампівської тупої авантюри може і до наших нафронтників дійде, що тисячі крилатих ракет у твоїх сховищах нічого не вирішують. Якщо ти не маєш тотальної економічної переваги над противником і якщо ти не маєш тотальної переваги у живій силі на полі бою у сухопутних операціях, твої ракетні удари це мілкі терористичні акти, які тільки розізлять твого противника і все
показать весь комментарий
03.03.2026 15:28 Ответить
який потужний оналітєг.
вумний аж страшно.

правда не врахував що США нахєр не потібно захоплювати кожен кишлак в Ірані для вирішення своїх задач. А Ізраїлю і поготів.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:32 Ответить
Ану розкажи мені, які задачі у США, потужний АНАЛітик? Розігнати ціни на нафту і врятувати рф від розвалу? Чи якісь ще? Ану-ану, готовий послухати генія думки ))
показать весь комментарий
03.03.2026 15:36 Ответить
А коли дійде до наших капітулянтів, що капітуляція означає смерть українського народу? Ми не маємо вибору крім як захищатися.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:38 Ответить
Ну коли в результаті цієї трампівської авантюри від України відвернуться не тільки Штати, але і ЄС(бо їм вже буде не до того), я подивлюсь, як ти будеш захищатися.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:41 Ответить
Навіть якщо США чи ЄС зменшать підтримку, це робить опір важчим, але не робить капітуляцію безпечною. Капітуляція - це не мир, а окупація, репресії й знищення українців, що ми вже бачили. Політичні цикли минають, а наслідки капітуляції - ні. Тому вибір простий: важко боротися або гарантовано зникнути.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:46 Ответить
Я не кажу, що ми повинні капітулювати! Я вже бачив в осяжному майбутньому розвал рашки і звільнення України від окупації. Але тепер я бачу великий ризик того, що капітуляція це буде не питання вибору, а результат безвихідної ситуацію. Різницю розумієш? Бо допомога з ЄС не просто зменшиться, вона тупо закінчиться.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:49 Ответить
Коли бомбили Хусейна, то Штати витягли туди всіх союзників по Альянсу, бо самим трохи лячно було.
Зараз зовнішня підтримка у адміністрації рудого нульова, а противник ще серйозніший..Пора розвертатись додому.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:30 Ответить
Не вийшло Тегеран за три дні? Тепер по плану - жест доброї волі?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:32 Ответить
не верю, иран хочет мстить и будет
показать весь комментарий
03.03.2026 15:33 Ответить
- Іран висловив готовність відмовитися від запасів збагаченого урану та допустити міжнародних інспекторів до перевірки своїх ядерних об'єктів.
- уяк!!! все потрощили, лідора знищили...
- Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.
- Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп.
все це за пару-трійку днів. цікава послідовність...
показать весь комментарий
03.03.2026 15:33 Ответить
Donald ***** ih blyad
показать весь комментарий
03.03.2026 15:33 Ответить
Схоже, не тільки у нас брехня у доповідях.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:40 Ответить
Епічно **..ште цих пдр.... щоб у них їхні шахеди до скону жужжали в головах... гноми путінські..дочекатися б коли Чин Іна повісять
показать весь комментарий
03.03.2026 15:41 Ответить
Кто тогда переговоры хочет если всех убили?)
показать весь комментарий
03.03.2026 15:46 Ответить
 
 