Иран хочет переговоров, но уже "слишком поздно", - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что уже слишком поздно вести переговоры с Ираном.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал - слишком поздно!" - отметил лидер США.

Также читайте: США имеют неограниченный запас оружия, войны можно вести "вечно", - Трамп

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не исключил возможности наземной операции в Иране, если "это будет необходимо"