Иран хочет переговоров, но уже "слишком поздно", - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что уже слишком поздно вести переговоры с Ираном.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал - слишком поздно!" - отметил лидер США.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
вумний аж страшно.
правда не врахував що США нахєр не потібно захоплювати кожен кишлак в Ірані для вирішення своїх задач. А Ізраїлю і поготів.
Зараз зовнішня підтримка у адміністрації рудого нульова, а противник ще серйозніший..Пора розвертатись додому.
- уяк!!! все потрощили, лідора знищили...
- Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.
- Іран хоче переговорів, але вже "надто пізно", - Трамп.
все це за пару-трійку днів. цікава послідовність...