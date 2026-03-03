Пропагандист Карнаухов хвилюється за своє майбутнє через ліквідацію верхівки Ірану: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВIДЕО

Крах союзних диктатур по всьому світу змушує кремлівських рупорів дедалі частіше задумуватися про власну долю. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий напад екзистенційного жаху стався у прямому ефірі в Сергія Карнаухова на тлі блискавичної операції США та Ізраїлю в Ірані.

Пропагандист, який ще вчора вихваляв "непохитність" іранського режиму, тепер відверто панікує, приміряючи сценарій ліквідації аятоли Хаменеї на Кремль.

"Доживемо до понеділка?": Головне з істерики Карнаухова

Іран як дзеркало Росії: Карнаухов прямо заявляє, що розмова про Іран - це розмова про Росію. Він визнає, що Москва залишилася фактично наодинці після падіння режимів Асада в Сирії, Мадуро у Венесуелі та теперішнього хаосу в Тегерані.

Передчуття ударів: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - ставить риторичне питання пропагандист, прогнозуючи, що наступним етапом стануть ще більш жорсткі удари безпосередньо по РФ.

Фаталізм у прямому ефірі: Карнаухов настільки не впевнений у завтрашньому дні, що завершує свій спіч фразою "якщо доживемо".

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Чому це важливо?

Наприкінці лютого - на початку березня 2026 року російська пропагандистська машина зіткнулася з "ефектом доміно". Ліквідація верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї 28 лютого продемонструвала системну неспроможність Росії захистити своїх "проксі" та партнерів по "осі зла".

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Коментар редакції:

Паніка Карнаухова свідчить про те, що навіть найбільш запеклі прихильники Путіна почали розуміти: "ядерний шантаж" перестав працювати як абсолютний захист, а вибухова хвиля від падіння союзних диктатур неминуче дістанеться до стін Кремля.

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