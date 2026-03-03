Пропагандист Карнаухов хвилюється за своє майбутнє через ліквідацію верхівки Ірану: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВIДЕО
Крах союзних диктатур по всьому світу змушує кремлівських рупорів дедалі частіше задумуватися про власну долю. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий напад екзистенційного жаху стався у прямому ефірі в Сергія Карнаухова на тлі блискавичної операції США та Ізраїлю в Ірані.
Пропагандист, який ще вчора вихваляв "непохитність" іранського режиму, тепер відверто панікує, приміряючи сценарій ліквідації аятоли Хаменеї на Кремль.
"Доживемо до понеділка?": Головне з істерики Карнаухова
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Іран як дзеркало Росії: Карнаухов прямо заявляє, що розмова про Іран - це розмова про Росію. Він визнає, що Москва залишилася фактично наодинці після падіння режимів Асада в Сирії, Мадуро у Венесуелі та теперішнього хаосу в Тегерані.
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Передчуття ударів: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - ставить риторичне питання пропагандист, прогнозуючи, що наступним етапом стануть ще більш жорсткі удари безпосередньо по РФ.
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Фаталізм у прямому ефірі: Карнаухов настільки не впевнений у завтрашньому дні, що завершує свій спіч фразою "якщо доживемо".
Чому це важливо?
Наприкінці лютого - на початку березня 2026 року російська пропагандистська машина зіткнулася з "ефектом доміно". Ліквідація верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї 28 лютого продемонструвала системну неспроможність Росії захистити своїх "проксі" та партнерів по "осі зла".
Коментар редакції:
Паніка Карнаухова свідчить про те, що навіть найбільш запеклі прихильники Путіна почали розуміти: "ядерний шантаж" перестав працювати як абсолютний захист, а вибухова хвиля від падіння союзних диктатур неминуче дістанеться до стін Кремля.
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Не чутно щось, хоч новини щодо нафти і газу мають обнадіювати.
Ну а весь їх плач - лише моральні удари по вялічію, не більше того.
ось така заява: "«Мы восхищаемся мужеством и решительностью внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, однако его работа на посту секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, куратора МВД по Чеченской Республике, куратора Российского университета спецназа имени В.В. Путина, куратора батальона им. Шейха Мансура, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики требует присутствия Героя Чеченской Республики Адама Кадырова на территории Чеченской Республики»
А на що можуть, від того їм самим гірше буде.
іншого не буде
p.s. Подсказка специально для тебя, карнаухов, из детского юмора: "Вовочка, сколько тебе лет? В этом году будет 8. Ой не будет, ой не будет...".
Обама вирішив рятувати темношкіре населення США від того, щоб їм не довелося йти працювати, або недай Боже платити за себе медстрахування.
На кацапів, Китай та Іран всі забили на 9 років і вони подумали, що їм все можна.
Тепер весь світ "вигрібає наслідки".
а ізраїльським пілотам та ракетникам вони тупо дали координати за особистим дозволом рудого
Я (в свое время) писал про (иранский) Совет экспертов - главную тусу чалмоносных дедов в количестве 88 штук (уже не 88).
Так вот, сообщают, что только что в Тегеране хряпнули по зданию, где этот совет собрался, - держим кулачки за хороший урожай. В целом, если командование США и Израиля решило физически перебить всех этих *******, никто плакать не будет.
Попутно прецедент - выкашивание лидеров суверенного государства, члена ООН, союзника государств - членов Совбеза ООН и другое бла-бла-бла в прямом эфире.
Демонстрация не для врагов - я уже писал - это демонстрация для друзей.
Что там европейцы (помимо украинцев, эти красавчики)? Пусть врываются в движ уже, начнут топить русские корабли и сбивать их самолеты. Че тянуть кота за бубенчики.
А точно, там же испанцы, например, осудили удары по Ирану, а некоторые другие европейцы тоже все еще в суперпозиции и не могут решиться.
Ну честно, война сама себя не повоюет - чего они ждут, шального залета руснявых к балтам? Реально? Ну ну...