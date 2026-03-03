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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Пропагандист Карнаухов хвилюється за своє майбутнє через ліквідацію верхівки Ірану: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВIДЕО

Крах союзних диктатур по всьому світу змушує кремлівських рупорів дедалі частіше задумуватися про власну долю. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий напад екзистенційного жаху стався у прямому ефірі в Сергія Карнаухова на тлі блискавичної операції США та Ізраїлю в Ірані.

Пропагандист, який ще вчора вихваляв "непохитність" іранського режиму, тепер відверто панікує, приміряючи сценарій ліквідації аятоли Хаменеї на Кремль.

"Доживемо до понеділка?": Головне з істерики Карнаухова

  • Іран як дзеркало Росії: Карнаухов прямо заявляє, що розмова про Іран - це розмова про Росію. Він визнає, що Москва залишилася фактично наодинці після падіння режимів Асада в Сирії, Мадуро у Венесуелі та теперішнього хаосу в Тегерані.

  • Передчуття ударів: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - ставить риторичне питання пропагандист, прогнозуючи, що наступним етапом стануть ще більш жорсткі удари безпосередньо по РФ.

  • Фаталізм у прямому ефірі: Карнаухов настільки не впевнений у завтрашньому дні, що завершує свій спіч фразою "якщо доживемо".

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Чому це важливо?

Наприкінці лютого - на початку березня 2026 року російська пропагандистська машина зіткнулася з "ефектом доміно". Ліквідація верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї 28 лютого продемонструвала системну неспроможність Росії захистити своїх "проксі" та партнерів по "осі зла".

Також читайте: Путін - слабкий союзник для Ірану, - Зеленський

Коментар редакції:

Паніка Карнаухова свідчить про те, що навіть найбільш запеклі прихильники Путіна почали розуміти: "ядерний шантаж" перестав працювати як абсолютний захист, а вибухова хвиля від падіння союзних диктатур неминуче дістанеться до стін Кремля.

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кремль (571) пропаганда (2925) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+23
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03.03.2026 12:33 Відповісти
+15
Бояться суки московські здохнути. Це вам не мільйони холопів відправляти в м'ясні штурми в один кінець. Це своя шкура. Як я і казав, поки не битимемо по моцкві і по московській еліті то війну вони не захочуть припиняти. І не літсо їм зберігати як того постійно хоче Європа, а навпаки принципово знищувати всю верхушку, даже якщо війна закінчиться. Щоб виродки фашистські пам'ятали чим все закінчилось, коли в наступний раз захочуть павтаріть
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03.03.2026 12:51 Відповісти
+9
Карнаухову потрібно запропонувати вбити путіна і тим отримати прощення гріхів.
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03.03.2026 12:44 Відповісти
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03.03.2026 12:33 Відповісти
Карнаухову потрібно запропонувати вбити путіна і тим отримати прощення гріхів.
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03.03.2026 12:44 Відповісти
А хтось писав, що у русні там радость всєсторонняя.
Не чутно щось, хоч новини щодо нафти і газу мають обнадіювати.
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03.03.2026 12:34 Відповісти
Залежить від. РФії вигідна довга війна у Персидській затоці. Це підвищить ціни на нафту і зробить санкції проти російського газу та нафти неефективними, бо європі та індії не буде звідки ще брати цю нафту та газ.
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03.03.2026 12:38 Відповісти
А ще це створить великий дефіцит протиракет для України...
Ну а весь їх плач - лише моральні удари по вялічію, не більше того.
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03.03.2026 12:39 Відповісти
син дирдирова "намагався" втекти на війну проти Ізраїля та США, натомість його відловила та зупинила служба охорони - заява на сайті уряду тимчасово окупованої чечні
ось така заява: "«Мы восхищаемся мужеством и решительностью внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, однако его работа на посту секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, куратора МВД по Чеченской Республике, куратора Российского университета спецназа имени В.В. Путина, куратора батальона им. Шейха Мансура, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики требует присутствия Героя Чеченской Республики Адама Кадырова на территории Чеченской Республики»

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03.03.2026 12:40 Відповісти
орден пацану
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03.03.2026 12:50 Відповісти
На всю спину
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03.03.2026 12:57 Відповісти
з закоруткої якщо місце е
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03.03.2026 13:05 Відповісти
Почему только должности перечислены. А где награды?
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03.03.2026 14:29 Відповісти
самий гнилий унилий мерін лавров заліпив сьогодні: ""Санкций ожидать не приходится. Односторонние санкции никто, насколько я могу судить, против Соединенных Штатов не введет.. Мы, как российская федерация, в принципе, не являемся сторонниками методов, которые подрывают международные экономические и прочие отношения, вопреки Уставу ООН, это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но, что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты, но в последнее время все больше и больше Европейский союз".
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03.03.2026 12:45 Відповісти
І рішуче додав: "Іго-го-го!"
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03.03.2026 13:00 Відповісти
Не ввели, про просто не можуть.
А на що можуть, від того їм самим гірше буде.
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03.03.2026 13:09 Відповісти
кізда вам кацапи
іншого не буде
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03.03.2026 12:34 Відповісти
Ось у Ізраїлю на всі арабські країни є списки їх ворогів, а в Україні вже є списки тих, кого треба ліквідувати ? Наприклад пропагандиста Карнаухова
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03.03.2026 12:44 Відповісти
Тобто, питання "возьмутся ли они за нас" в нього вже не виникає, бо він точно знає, що візьмуться. Питання тількі - КОЛИ?
p.s. Подсказка специально для тебя, карнаухов, из детского юмора: "Вовочка, сколько тебе лет? В этом году будет 8. Ой не будет, ой не будет...".
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03.03.2026 12:46 Відповісти
Во дурак, за вас уже давно взялись поэтому, в очередь сукины дети...
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03.03.2026 12:46 Відповісти
За вас мав братися ще в 2008 році Джордж Буш молодший, або "голуб миру" Обама, який його замінив.

Обама вирішив рятувати темношкіре населення США від того, щоб їм не довелося йти працювати, або недай Боже платити за себе медстрахування.

На кацапів, Китай та Іран всі забили на 9 років і вони подумали, що їм все можна.

Тепер весь світ "вигрібає наслідки".
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03.03.2026 12:47 Відповісти
Бояться суки московські здохнути. Це вам не мільйони холопів відправляти в м'ясні штурми в один кінець. Це своя шкура. Як я і казав, поки не битимемо по моцкві і по московській еліті то війну вони не захочуть припиняти. І не літсо їм зберігати як того постійно хоче Європа, а навпаки принципово знищувати всю верхушку, даже якщо війна закінчиться. Щоб виродки фашистські пам'ятали чим все закінчилось, коли в наступний раз захочуть павтаріть
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03.03.2026 12:51 Відповісти
Набагато більше літсо їм зберегти зараз хочуть США.
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03.03.2026 15:35 Відповісти
Не сци, пропагандист... Ліквідацію верхівки Ірану займався Ізраїль. А Бі-бі - кращий товариш фуйла.
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03.03.2026 12:53 Відповісти
деякі обізнані брешуть, шо відстеженням локації аятоли та інших цілей до метра в режимі онлайн займалася саме розвідка Штатів
а ізраїльським пілотам та ракетникам вони тупо дали координати за особистим дозволом рудого
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03.03.2026 12:56 Відповісти
Ізраїльська розвідка вже давно зламала всі іранські дорожні відеокамери та відслідковувала та шукала вдалого моменту для ліквідації аятоли. І в слушний момент, коли йшли перемовини і ніхто не очікував на такі підступні дії - Ізраїль і наніс удар по палацу лідера Ірану. 30 керованими ракетами. А США вже по факту були вимушені вступити у війну.
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03.03.2026 13:10 Відповісти
Кхм, чому він думає, що за нього ще не звялися? Чи боїться, що його лишили на потім? ))
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03.03.2026 12:55 Відповісти
До речі, як там ******* росіяни казати, Аннушка вже разліла масло? )))
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03.03.2026 12:58 Відповісти
Не переймайся, скоро...
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03.03.2026 13:00 Відповісти
А на п'ятий рік до індіанця Джо дійшло що в повітці немає четвертої стіни.
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03.03.2026 13:11 Відповісти
в очередь, сукины дети! (с)
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03.03.2026 13:30 Відповісти
Ви ж вчете своїх солдатів в полон не здаватись - пора показати власним прикладом.
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03.03.2026 13:50 Відповісти
https://t.me/yigal_levin/93807 Ігаль Левін:
Я (в свое время) писал про (иранский) Совет экспертов - главную тусу чалмоносных дедов в количестве 88 штук (уже не 88).
Так вот, сообщают, что только что в Тегеране хряпнули по зданию, где этот совет собрался, - держим кулачки за хороший урожай. В целом, если командование США и Израиля решило физически перебить всех этих *******, никто плакать не будет.
Попутно прецедент - выкашивание лидеров суверенного государства, члена ООН, союзника государств - членов Совбеза ООН и другое бла-бла-бла в прямом эфире.
Демонстрация не для врагов - я уже писал - это демонстрация для друзей.
Что там европейцы (помимо украинцев, эти красавчики)? Пусть врываются в движ уже, начнут топить русские корабли и сбивать их самолеты. Че тянуть кота за бубенчики.
А точно, там же испанцы, например, осудили удары по Ирану, а некоторые другие европейцы тоже все еще в суперпозиции и не могут решиться.
Ну честно, война сама себя не повоюет - чего они ждут, шального залета руснявых к балтам? Реально? Ну ну...
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03.03.2026 16:25 Відповісти
 
 