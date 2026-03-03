Пропагандист Карнаухов волнуется за свое будущее из-за ликвидации верхушки Ирана: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВИДЕО
Крах союзных диктатур по всему миру заставляет кремлевских рупоров все чаще задумываться о собственной судьбе. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной приступ экзистенциального ужаса произошел в прямом эфире у Сергея Карнаухова на фоне молниеносной операции США и Израиля в Иране.
Пропагандист, который еще вчера восхвалял "непоколебимость" иранского режима, теперь откровенно паникует, примеряя сценарий ликвидации аятоллы Хаменеи на Кремль.
"Доживем до понедельника?": Главное из истерики Карнаухова
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Иран как зеркало России: Карнаухов прямо заявляет, что разговор об Иране - это разговор о России. Он признает, что Москва осталась фактически наедине после падения режимов Асада в Сирии, Мадуро в Венесуэле и нынешнего хаоса в Тегеране.
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Предчувствие ударов: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - задает риторический вопрос пропагандист, прогнозируя, что следующим этапом станут еще более жесткие удары непосредственно по РФ.
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Фатализм в прямом эфире: Карнаухов настолько не уверен в завтрашнем дне, что завершает свою речь фразой "если доживем".
Почему это важно?
В конце февраля - начале марта 2026 года российская пропагандистская машина столкнулась с "эффектом домино". Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи 28 февраля продемонстрировала системную неспособность России защитить своих "прокси" и партнеров по "оси зла".
Комментарий редакции:
Паника Карнаухова свидетельствует о том, что даже самые ярые сторонники Путина начали понимать: "ядерный шантаж" перестал работать как абсолютная защита, а взрывная волна от падения союзных диктатур неизбежно дойдет до стен Кремля.
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Не чутно щось, хоч новини щодо нафти і газу мають обнадіювати.
Ну а весь їх плач - лише моральні удари по вялічію, не більше того.
ось така заява: "«Мы восхищаемся мужеством и решительностью внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, однако его работа на посту секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, куратора МВД по Чеченской Республике, куратора Российского университета спецназа имени В.В. Путина, куратора батальона им. Шейха Мансура, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики требует присутствия Героя Чеченской Республики Адама Кадырова на территории Чеченской Республики»
А на що можуть, від того їм самим гірше буде.
іншого не буде
p.s. Подсказка специально для тебя, карнаухов, из детского юмора: "Вовочка, сколько тебе лет? В этом году будет 8. Ой не будет, ой не будет...".
Обама вирішив рятувати темношкіре населення США від того, щоб їм не довелося йти працювати, або недай Боже платити за себе медстрахування.
На кацапів, Китай та Іран всі забили на 9 років і вони подумали, що їм все можна.
Тепер весь світ "вигрібає наслідки".
а ізраїльським пілотам та ракетникам вони тупо дали координати за особистим дозволом рудого
Я (в свое время) писал про (иранский) Совет экспертов - главную тусу чалмоносных дедов в количестве 88 штук (уже не 88).
Так вот, сообщают, что только что в Тегеране хряпнули по зданию, где этот совет собрался, - держим кулачки за хороший урожай. В целом, если командование США и Израиля решило физически перебить всех этих *******, никто плакать не будет.
Попутно прецедент - выкашивание лидеров суверенного государства, члена ООН, союзника государств - членов Совбеза ООН и другое бла-бла-бла в прямом эфире.
Демонстрация не для врагов - я уже писал - это демонстрация для друзей.
Что там европейцы (помимо украинцев, эти красавчики)? Пусть врываются в движ уже, начнут топить русские корабли и сбивать их самолеты. Че тянуть кота за бубенчики.
А точно, там же испанцы, например, осудили удары по Ирану, а некоторые другие европейцы тоже все еще в суперпозиции и не могут решиться.
Ну честно, война сама себя не повоюет - чего они ждут, шального залета руснявых к балтам? Реально? Ну ну...