Пропагандист Карнаухов волнуется за свое будущее из-за ликвидации верхушки Ирана: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВИДЕО

Крах союзных диктатур по всему миру заставляет кремлевских рупоров все чаще задумываться о собственной судьбе. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной приступ экзистенциального ужаса произошел в прямом эфире у Сергея Карнаухова на фоне молниеносной операции США и Израиля в Иране.

Пропагандист, который еще вчера восхвалял "непоколебимость" иранского режима, теперь откровенно паникует, примеряя сценарий ликвидации аятоллы Хаменеи на Кремль.

"Доживем до понедельника?": Главное из истерики Карнаухова

Иран как зеркало России: Карнаухов прямо заявляет, что разговор об Иране - это разговор о России. Он признает, что Москва осталась фактически наедине после падения режимов Асада в Сирии, Мадуро в Венесуэле и нынешнего хаоса в Тегеране.

Предчувствие ударов: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - задает риторический вопрос пропагандист, прогнозируя, что следующим этапом станут еще более жесткие удары непосредственно по РФ.

Фатализм в прямом эфире: Карнаухов настолько не уверен в завтрашнем дне, что завершает свою речь фразой "если доживем".

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Почему это важно?

В конце февраля - начале марта 2026 года российская пропагандистская машина столкнулась с "эффектом домино". Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи 28 февраля продемонстрировала системную неспособность России защитить своих "прокси" и партнеров по "оси зла".

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Комментарий редакции:

Паника Карнаухова свидетельствует о том, что даже самые ярые сторонники Путина начали понимать: "ядерный шантаж" перестал работать как абсолютная защита, а взрывная волна от падения союзных диктатур неизбежно дойдет до стен Кремля.

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