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Новости Видео Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
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Пропагандист Карнаухов волнуется за свое будущее из-за ликвидации верхушки Ирана: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВИДЕО

Крах союзных диктатур по всему миру заставляет кремлевских рупоров все чаще задумываться о собственной судьбе. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной приступ экзистенциального ужаса произошел в прямом эфире у Сергея Карнаухова на фоне молниеносной операции США и Израиля в Иране.

Пропагандист, который еще вчера восхвалял "непоколебимость" иранского режима, теперь откровенно паникует, примеряя сценарий ликвидации аятоллы Хаменеи на Кремль.

"Доживем до понедельника?": Главное из истерики Карнаухова

  • Иран как зеркало России: Карнаухов прямо заявляет, что разговор об Иране - это разговор о России. Он признает, что Москва осталась фактически наедине после падения режимов Асада в Сирии, Мадуро в Венесуэле и нынешнего хаоса в Тегеране.

  • Предчувствие ударов: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся? Или уже взялись?", - задает риторический вопрос пропагандист, прогнозируя, что следующим этапом станут еще более жесткие удары непосредственно по РФ.

  • Фатализм в прямом эфире: Карнаухов настолько не уверен в завтрашнем дне, что завершает свою речь фразой "если доживем".

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Почему это важно?

В конце февраля - начале марта 2026 года российская пропагандистская машина столкнулась с "эффектом домино". Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи 28 февраля продемонстрировала системную неспособность России защитить своих "прокси" и партнеров по "оси зла".

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Комментарий редакции:

Паника Карнаухова свидетельствует о том, что даже самые ярые сторонники Путина начали понимать: "ядерный шантаж" перестал работать как абсолютная защита, а взрывная волна от падения союзных диктатур неизбежно дойдет до стен Кремля.

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Автор: 

кремль (758) пропаганда (3775) Хаменеи (53)
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Топ комментарии
+23
Давно пора
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03.03.2026 12:33 Ответить
+15
Бояться суки московські здохнути. Це вам не мільйони холопів відправляти в м'ясні штурми в один кінець. Це своя шкура. Як я і казав, поки не битимемо по моцкві і по московській еліті то війну вони не захочуть припиняти. І не літсо їм зберігати як того постійно хоче Європа, а навпаки принципово знищувати всю верхушку, даже якщо війна закінчиться. Щоб виродки фашистські пам'ятали чим все закінчилось, коли в наступний раз захочуть павтаріть
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03.03.2026 12:51 Ответить
+9
Карнаухову потрібно запропонувати вбити путіна і тим отримати прощення гріхів.
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03.03.2026 12:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора
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03.03.2026 12:33 Ответить
Карнаухову потрібно запропонувати вбити путіна і тим отримати прощення гріхів.
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03.03.2026 12:44 Ответить
А хтось писав, що у русні там радость всєсторонняя.
Не чутно щось, хоч новини щодо нафти і газу мають обнадіювати.
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03.03.2026 12:34 Ответить
Залежить від. РФії вигідна довга війна у Персидській затоці. Це підвищить ціни на нафту і зробить санкції проти російського газу та нафти неефективними, бо європі та індії не буде звідки ще брати цю нафту та газ.
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03.03.2026 12:38 Ответить
А ще це створить великий дефіцит протиракет для України...
Ну а весь їх плач - лише моральні удари по вялічію, не більше того.
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03.03.2026 12:39 Ответить
син дирдирова "намагався" втекти на війну проти Ізраїля та США, натомість його відловила та зупинила служба охорони - заява на сайті уряду тимчасово окупованої чечні
ось така заява: "«Мы восхищаемся мужеством и решительностью внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, однако его работа на посту секретаря Совета безопасности Чеченской Республики, куратора МВД по Чеченской Республике, куратора Российского университета спецназа имени В.В. Путина, куратора батальона им. Шейха Мансура, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики требует присутствия Героя Чеченской Республики Адама Кадырова на территории Чеченской Республики»

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03.03.2026 12:40 Ответить
орден пацану
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03.03.2026 12:50 Ответить
На всю спину
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03.03.2026 12:57 Ответить
з закоруткої якщо місце е
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03.03.2026 13:05 Ответить
Почему только должности перечислены. А где награды?
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03.03.2026 14:29 Ответить
самий гнилий унилий мерін лавров заліпив сьогодні: ""Санкций ожидать не приходится. Односторонние санкции никто, насколько я могу судить, против Соединенных Штатов не введет.. Мы, как российская федерация, в принципе, не являемся сторонниками методов, которые подрывают международные экономические и прочие отношения, вопреки Уставу ООН, это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но, что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты, но в последнее время все больше и больше Европейский союз".
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03.03.2026 12:45 Ответить
І рішуче додав: "Іго-го-го!"
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03.03.2026 13:00 Ответить
Не ввели, про просто не можуть.
А на що можуть, від того їм самим гірше буде.
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03.03.2026 13:09 Ответить
кізда вам кацапи
іншого не буде
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03.03.2026 12:34 Ответить
Ось у Ізраїлю на всі арабські країни є списки їх ворогів, а в Україні вже є списки тих, кого треба ліквідувати ? Наприклад пропагандиста Карнаухова
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03.03.2026 12:44 Ответить
Тобто, питання "возьмутся ли они за нас" в нього вже не виникає, бо він точно знає, що візьмуться. Питання тількі - КОЛИ?
p.s. Подсказка специально для тебя, карнаухов, из детского юмора: "Вовочка, сколько тебе лет? В этом году будет 8. Ой не будет, ой не будет...".
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03.03.2026 12:46 Ответить
Во дурак, за вас уже давно взялись поэтому, в очередь сукины дети...
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03.03.2026 12:46 Ответить
За вас мав братися ще в 2008 році Джордж Буш молодший, або "голуб миру" Обама, який його замінив.

Обама вирішив рятувати темношкіре населення США від того, щоб їм не довелося йти працювати, або недай Боже платити за себе медстрахування.

На кацапів, Китай та Іран всі забили на 9 років і вони подумали, що їм все можна.

Тепер весь світ "вигрібає наслідки".
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03.03.2026 12:47 Ответить
Бояться суки московські здохнути. Це вам не мільйони холопів відправляти в м'ясні штурми в один кінець. Це своя шкура. Як я і казав, поки не битимемо по моцкві і по московській еліті то війну вони не захочуть припиняти. І не літсо їм зберігати як того постійно хоче Європа, а навпаки принципово знищувати всю верхушку, даже якщо війна закінчиться. Щоб виродки фашистські пам'ятали чим все закінчилось, коли в наступний раз захочуть павтаріть
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03.03.2026 12:51 Ответить
Набагато більше літсо їм зберегти зараз хочуть США.
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03.03.2026 15:35 Ответить
Не сци, пропагандист... Ліквідацію верхівки Ірану займався Ізраїль. А Бі-бі - кращий товариш фуйла.
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03.03.2026 12:53 Ответить
деякі обізнані брешуть, шо відстеженням локації аятоли та інших цілей до метра в режимі онлайн займалася саме розвідка Штатів
а ізраїльським пілотам та ракетникам вони тупо дали координати за особистим дозволом рудого
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03.03.2026 12:56 Ответить
Ізраїльська розвідка вже давно зламала всі іранські дорожні відеокамери та відслідковувала та шукала вдалого моменту для ліквідації аятоли. І в слушний момент, коли йшли перемовини і ніхто не очікував на такі підступні дії - Ізраїль і наніс удар по палацу лідера Ірану. 30 керованими ракетами. А США вже по факту були вимушені вступити у війну.
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03.03.2026 13:10 Ответить
Кхм, чому він думає, що за нього ще не звялися? Чи боїться, що його лишили на потім? ))
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03.03.2026 12:55 Ответить
До речі, як там ******* росіяни казати, Аннушка вже разліла масло? )))
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03.03.2026 12:58 Ответить
Не переймайся, скоро...
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03.03.2026 13:00 Ответить
А на п'ятий рік до індіанця Джо дійшло що в повітці немає четвертої стіни.
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03.03.2026 13:11 Ответить
в очередь, сукины дети! (с)
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03.03.2026 13:30 Ответить
Ви ж вчете своїх солдатів в полон не здаватись - пора показати власним прикладом.
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03.03.2026 13:50 Ответить
https://t.me/yigal_levin/93807 Ігаль Левін:
Я (в свое время) писал про (иранский) Совет экспертов - главную тусу чалмоносных дедов в количестве 88 штук (уже не 88).
Так вот, сообщают, что только что в Тегеране хряпнули по зданию, где этот совет собрался, - держим кулачки за хороший урожай. В целом, если командование США и Израиля решило физически перебить всех этих *******, никто плакать не будет.
Попутно прецедент - выкашивание лидеров суверенного государства, члена ООН, союзника государств - членов Совбеза ООН и другое бла-бла-бла в прямом эфире.
Демонстрация не для врагов - я уже писал - это демонстрация для друзей.
Что там европейцы (помимо украинцев, эти красавчики)? Пусть врываются в движ уже, начнут топить русские корабли и сбивать их самолеты. Че тянуть кота за бубенчики.
А точно, там же испанцы, например, осудили удары по Ирану, а некоторые другие европейцы тоже все еще в суперпозиции и не могут решиться.
Ну честно, война сама себя не повоюет - чего они ждут, шального залета руснявых к балтам? Реально? Ну ну...
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03.03.2026 16:25 Ответить
 
 