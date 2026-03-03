РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
2 051 34

Иран не разрабатывает ядерное оружие, удары США и Израиля следует прекратить, - МИД Китая

Китай защищает Иран

Китай заявляет, что Иран не ведет разработку ядерного оружия и призывает прекратить удары США и Израиля по территории страны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Китай встал на защиту Ирана

"Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие", - сказала Мао.

Она отметила, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана во время переговорного процесса, нарушив, по ее мнению, нормы международного права и вызвав усиление напряженности на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке

"Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров и уважает законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, в последнее время режим в Тегеране вел серьезные и искренние переговоры с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе и демонстрировал заинтересованность в достижении договоренностей.

"Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия и восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - добавила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иранские дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер: США не использовали британскую авиабазу на Кипре для удара по Ирану

Автор: 

Израиль (518) Иран (852) Китай (1104) США (7144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Адвокат диявола відкрив смердячого чорного рота. КНР їди нах.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:18 Ответить
+4
Угу.
Хом'як Ин також з вашою поміччю "нерозробляв, нерозробляв" та й "нерозробив".
показать весь комментарий
03.03.2026 11:24 Ответить
+3
Припікає ...
показать весь комментарий
03.03.2026 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адвокат диявола відкрив смердячого чорного рота. КНР їди нах.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:18 Ответить
Китай мав відігравати більшу роль в переговорах з Іраном і переконувати Іран допускати китайських спостерігачів до ядерних об'єктів, щоб робити такі заяви. Зараз ці заяви КНР не мають ніякого сенсу.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:22 Ответить
Свою миску рису відпрацювала.
І кошка жєна собака муж.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:40 Ответить
Припікає ...
показать весь комментарий
03.03.2026 11:18 Ответить
Ну, "озабочєнность" висловили- і молодці, йдіть додому лапшу варити. ПАмАглі чєм мАглі)))
показать весь комментарий
03.03.2026 11:20 Ответить
Навіть і читати не треба черговий набір лицемірства та цинізму пи₴доглазих.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:20 Ответить
!!!!!!!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:56 Ответить
..а майже півтони збагаченого урану - то такЕ, для нОуки?..
показать весь комментарий
03.03.2026 11:21 Ответить
Очікувано.
Як і відсутність закликів до Ірану.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:21 Ответить
Хто найбільше кричить: тримайте злодія?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:23 Ответить
Щось китайці гальмують з реакцією. Там он Рубіо іншу причину вже озвучує. Каже, що вони обстрілюють Іран, щоб у нейтралізувати загрозу балістичних ракет, а не ядерки
показать весь комментарий
03.03.2026 11:23 Ответить
Китай известный "борец за мир", именно поэтому все его соседи, от Вьетнама до Японии, лихорадочно вооружаются.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:23 Ответить
Угу.
Хом'як Ин також з вашою поміччю "нерозробляв, нерозробляв" та й "нерозробив".
показать весь комментарий
03.03.2026 11:24 Ответить
Китаю точно дорога нафта не вигідна ну буде змушувати Іран припинити єскалацію
показать весь комментарий
03.03.2026 11:24 Ответить
Потрібно враховувати інтереси всіх сторін конфлікту.
Інтереси cша, ізраілю, ірану співпадають - знищення терористичного режиму.
Тому все ОК.
Не розумію що не подобається жовтопиким?!?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:24 Ответить
Вони з рашкою взялися створювати новий світовий порядок. Іранський аятола з тієї ж кампахи.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:55 Ответить
нічого подібного маодцидунки... це іранська криза... у них грязна і чиста і суперчиста ядерна зброя.. І ці іранці ******* коли літають ракети, бойові дрони на головами. це їх стихія... хотялося щоб їх мочили як тих котів невинних, за тих невинновбиєних українців, дітей, жінок...мирного населення їхніми шахедами...
показать весь комментарий
03.03.2026 11:25 Ответить
"Іран розробляє ядерну зброю, удари США та Ізраїлю слід продовжити", - бабця на лавочці біля мого під'їзду. )
показать весь комментарий
03.03.2026 11:26 Ответить
Бабця - провидиця. Все вірно !!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:58 Ответить
... забув- Аллаг Акбар...путінські пдри
показать весь комментарий
03.03.2026 11:27 Ответить
А вас китайозів питали про щось!!! Колись і ваша диктатура впаде разом з мокшанськими болотами!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:31 Ответить
Схоже - до китайців , поступово , доходить "красота гри" Трампа - без нафти їм кришка !
показать весь комментарий
03.03.2026 11:33 Ответить
"Китай заявляє, що Іран не веде розробку ядерної зброї" - нє, ну якщо це китайцям сказали іранці, тоді ми звісно віримо, а як інакше?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:35 Ответить
Війну почали євреї. Підступно вбили Хаменеі. Поки трамп вів переговори. Все вірно каже Китай.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:39 Ответить
Іранський народ з тобою не згоден. Хаменаї не вів переговори а тягнув час, тим часом вбиваючи десятки тисяч іранських цивільних
показать весь комментарий
03.03.2026 12:24 Ответить
"Куй-вам", косоокі мляді!
"Миротворці" куєві!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:40 Ответить
Взагалі-то, з інфекцією починають бороться, коли вона ще не перейшла в стадію пандемії... Іран офіційно заявив, що готується до розробки та застосування ядерної зброї... Чому-б, не погасить вогнище, яке тільки "розпалюють"? Адже Ірану, до його агресивних випадів, та підтримки терористичних угрупувань, ніхто не заважав, "жить спокійно"...
показать весь комментарий
03.03.2026 11:45 Ответить
Не бачу нічого тут поганого, одні країни ******** іншу, все нормально, це так потрібно.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:47 Ответить
Вся допомога Китаю.
Велика і грізна антизахідну коаліція виявилася ще нікчемні щоб наж західна коаліція.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:48 Ответить
Пізно. У війну можна зайти, але вийти звідти вже неможливо і тілько до знищення когось одного. Я чомусь переконаний, що США знищать Іран. Тим більше, що йому допомагає Ізраїль і стануть на домогу Велика Британія та інші.
Що стосуєтьсяґ Ірану - туди йому дорога. Це ці терористи передали кцапам шахеди, якими кцапи кожного дня пуляють по мирних містах України, наладивши їх виробництво в себе під різними назвами. А ще іранці поставляли кцапам ракети і іншу необхідні для кцапа зброю.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:01 Ответить
Україна не мала бойових комарів. Скажіть, товарищ Ван, щось ще кацапському керівництву.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:08 Ответить
Дашовикажете?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:12 Ответить
Ми теж дуже стурбовані китайсько-іранською кризою і призиваєму обидві сторони до діалогу
показать весь комментарий
03.03.2026 12:14 Ответить
як же чудово що в цю гру можна грати вдвох
показать весь комментарий
03.03.2026 12:19 Ответить
 
 