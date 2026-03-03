Иран не разрабатывает ядерное оружие, удары США и Израиля следует прекратить, - МИД Китая
Китай заявляет, что Иран не ведет разработку ядерного оружия и призывает прекратить удары США и Израиля по территории страны.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Китай встал на защиту Ирана
"Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие", - сказала Мао.
Она отметила, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана во время переговорного процесса, нарушив, по ее мнению, нормы международного права и вызвав усиление напряженности на Ближнем Востоке.
"Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров и уважает законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
По ее мнению, в последнее время режим в Тегеране вел серьезные и искренние переговоры с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе и демонстрировал заинтересованность в достижении договоренностей.
"Мы призываем к немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, сохранению международного режима нераспространения ядерного оружия и восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - добавила дипломат.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
І
кошка жєнасобака муж.
Як і відсутність закликів до Ірану.
Хом'як Ин також з вашою поміччю "нерозробляв, нерозробляв" та й "нерозробив".
Інтереси cша, ізраілю, ірану співпадають - знищення терористичного режиму.
Тому все ОК.
Не розумію що не подобається жовтопиким?!?
"Миротворці" куєві!
Велика і грізна антизахідну коаліція виявилася ще нікчемні щоб наж західна коаліція.
Що стосуєтьсяґ Ірану - туди йому дорога. Це ці терористи передали кцапам шахеди, якими кцапи кожного дня пуляють по мирних містах України, наладивши їх виробництво в себе під різними назвами. А ще іранці поставляли кцапам ракети і іншу необхідні для кцапа зброю.