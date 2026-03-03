Іран не розробляє ядерну зброю, удари США та Ізраїлю слід припинити, - МЗС Китаю

Китай заявляє, що Іран не веде розробку ядерної зброї та закликає припинити удари США та Ізраїлю по території країни.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Китай став на захист Ірану

"Ми відзначаємо, що Іран неодноразово підтверджував відсутність у нього намірів розробляти ядерну зброю", - сказала Мао.

Вона зауважила, що США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану під час переговорного процесу, порушивши, на її думку, норми міжнародного права та спричинивши посилення напруженості на Близькому Сході.

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"Пекін послідовно виступає за мирне врегулювання іранської ядерної проблеми шляхом діалогу та переговорів і поважає законне право Тегерана на мирне використання атомної енергії", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.

На її думку, останнім часом режим у Тегерані вів серйозні та щирі переговори зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми й демонстрував зацікавленість у досягненні домовленостей.

"Ми закликаємо до негайного припинення воєнних дій, якнайшвидшого відновлення діалогу і переговорів, збереження міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї та відновлення миру і стабільності на Близькому Сході і в усьому світі", - додала дипломатка.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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