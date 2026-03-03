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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іран не розробляє ядерну зброю, удари США та Ізраїлю слід припинити, - МЗС Китаю

Китай захищає Іран

Китай заявляє, що Іран не веде розробку ядерної зброї та закликає припинити удари США та Ізраїлю по території країни.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Китай став на захист Ірану

"Ми відзначаємо, що Іран неодноразово підтверджував відсутність у нього намірів розробляти ядерну зброю", - сказала Мао.

Вона зауважила, що США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану під час переговорного процесу, порушивши, на її думку, норми міжнародного права та спричинивши посилення напруженості на Близькому Сході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликає зупинити бойові дії на Близькому Сході

"Пекін послідовно виступає за мирне врегулювання іранської ядерної проблеми шляхом діалогу та переговорів і поважає законне право Тегерана на мирне використання атомної енергії", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.

На її думку, останнім часом режим у Тегерані вів серйозні та щирі переговори зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми й демонстрував зацікавленість у досягненні домовленостей.

"Ми закликаємо до негайного припинення воєнних дій, якнайшвидшого відновлення діалогу і переговорів, збереження міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї та відновлення миру і стабільності на Близькому Сході і в усьому світі", - додала дипломатка.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Ізраїль (1988) Іран (3474) Китай (5275) США (26706)
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Топ коментарі
+16
Адвокат диявола відкрив смердячого чорного рота. КНР їди нах.
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03.03.2026 11:18 Відповісти
+9
Навіть і читати не треба черговий набір лицемірства та цинізму пи₴доглазих.
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03.03.2026 11:20 Відповісти
+8
Угу.
Хом'як Ин також з вашою поміччю "нерозробляв, нерозробляв" та й "нерозробив".
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03.03.2026 11:24 Відповісти
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Адвокат диявола відкрив смердячого чорного рота. КНР їди нах.
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03.03.2026 11:18 Відповісти
Китай мав відігравати більшу роль в переговорах з Іраном і переконувати Іран допускати китайських спостерігачів до ядерних об'єктів, щоб робити такі заяви. Зараз ці заяви КНР не мають ніякого сенсу.
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03.03.2026 11:22 Відповісти
Свою миску рису відпрацювала.
І кошка жєна собака муж.
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03.03.2026 11:40 Відповісти
Цікаво, чому Китай не закликає припинити удари Рашки по території України???
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03.03.2026 13:47 Відповісти
"ми за мір" сказав пан Сі, перднув у водичку джакузі, і послав одну з наложниць по чергаву порцію віскі Isabella's Islay...
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03.03.2026 15:23 Відповісти
Припікає ...
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03.03.2026 11:18 Відповісти
Ну, "озабочєнность" висловили- і молодці, йдіть додому лапшу варити. ПАмАглі чєм мАглі)))
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03.03.2026 11:20 Відповісти
Навіть і читати не треба черговий набір лицемірства та цинізму пи₴доглазих.
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03.03.2026 11:20 Відповісти
!!!!!!!!!
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03.03.2026 11:56 Відповісти
..а майже півтони збагаченого урану - то такЕ, для нОуки?..
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03.03.2026 11:21 Відповісти
Очікувано.
Як і відсутність закликів до Ірану.
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03.03.2026 11:21 Відповісти
Хто найбільше кричить: тримайте злодія?
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03.03.2026 11:23 Відповісти
Щось китайці гальмують з реакцією. Там он Рубіо іншу причину вже озвучує. Каже, що вони обстрілюють Іран, щоб у нейтралізувати загрозу балістичних ракет, а не ядерки
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03.03.2026 11:23 Відповісти
Китай известный "борец за мир", именно поэтому все его соседи, от Вьетнама до Японии, лихорадочно вооружаются.
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03.03.2026 11:23 Відповісти
Угу.
Хом'як Ин також з вашою поміччю "нерозробляв, нерозробляв" та й "нерозробив".
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03.03.2026 11:24 Відповісти
Китаю точно дорога нафта не вигідна ну буде змушувати Іран припинити єскалацію
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03.03.2026 11:24 Відповісти
Потрібно враховувати інтереси всіх сторін конфлікту.
Інтереси cша, ізраілю, ірану співпадають - знищення терористичного режиму.
Тому все ОК.
Не розумію що не подобається жовтопиким?!?
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03.03.2026 11:24 Відповісти
Вони з рашкою взялися створювати новий світовий порядок. Іранський аятола з тієї ж кампахи.
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03.03.2026 11:55 Відповісти
нічого подібного маодцидунки... це іранська криза... у них грязна і чиста і суперчиста ядерна зброя.. І ці іранці ******* коли літають ракети, бойові дрони на головами. це їх стихія... хотялося щоб їх мочили як тих котів невинних, за тих невинновбиєних українців, дітей, жінок...мирного населення їхніми шахедами...
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03.03.2026 11:25 Відповісти
"Іран розробляє ядерну зброю, удари США та Ізраїлю слід продовжити", - бабця на лавочці біля мого під'їзду. )
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03.03.2026 11:26 Відповісти
Бабця - провидиця. Все вірно !!!!
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03.03.2026 11:58 Відповісти
... забув- Аллаг Акбар...путінські пдри
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03.03.2026 11:27 Відповісти
А вас китайозів питали про щось!!! Колись і ваша диктатура впаде разом з мокшанськими болотами!!!
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03.03.2026 11:31 Відповісти
Схоже - до китайців , поступово , доходить "красота гри" Трампа - без нафти їм кришка !
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03.03.2026 11:33 Відповісти
"Китай заявляє, що Іран не веде розробку ядерної зброї" - нє, ну якщо це китайцям сказали іранці, тоді ми звісно віримо, а як інакше?
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03.03.2026 11:35 Відповісти
Війну почали євреї. Підступно вбили Хаменеі. Поки трамп вів переговори. Все вірно каже Китай.
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03.03.2026 11:39 Відповісти
Іранський народ з тобою не згоден. Хаменаї не вів переговори а тягнув час, тим часом вбиваючи десятки тисяч іранських цивільних
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03.03.2026 12:24 Відповісти
Згоден, не згоден... Чисто факти, нічого особистого.
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03.03.2026 15:03 Відповісти
"Куй-вам", косоокі мляді!
"Миротворці" куєві!
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03.03.2026 11:40 Відповісти
Взагалі-то, з інфекцією починають бороться, коли вона ще не перейшла в стадію пандемії... Іран офіційно заявив, що готується до розробки та застосування ядерної зброї... Чому-б, не погасить вогнище, яке тільки "розпалюють"? Адже Ірану, до його агресивних випадів, та підтримки терористичних угрупувань, ніхто не заважав, "жить спокійно"...
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03.03.2026 11:45 Відповісти
Не бачу нічого тут поганого, одні країни ******** іншу, все нормально, це так потрібно.
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03.03.2026 11:47 Відповісти
Вся допомога Китаю.
Велика і грізна антизахідну коаліція виявилася ще нікчемні щоб наж західна коаліція.
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03.03.2026 11:48 Відповісти
Тут питання в іншому - своїми "хотєлками" стосовно Гренладії та Канади, Трамп відштовхнув від себк Європу... Більш того, американці не радилися з Європою, стосовно роз'язування війни з Іраном... Тому, Європа "умила руки"... "Ви затяли - ви і вигрібайте...".
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04.03.2026 09:49 Відповісти
Канада повністю підтримала операцію, незважаючи на натягнуті відносини. Більшість європейських країн теж. Французи навіть свій авіаносець відправили.
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04.03.2026 12:42 Відповісти
Пізно. У війну можна зайти, але вийти звідти вже неможливо і тілько до знищення когось одного. Я чомусь переконаний, що США знищать Іран. Тим більше, що йому допомагає Ізраїль і стануть на домогу Велика Британія та інші.
Що стосуєтьсяґ Ірану - туди йому дорога. Це ці терористи передали кцапам шахеди, якими кцапи кожного дня пуляють по мирних містах України, наладивши їх виробництво в себе під різними назвами. А ще іранці поставляли кцапам ракети і іншу необхідні для кцапа зброю.
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03.03.2026 12:01 Відповісти
Україна не мала бойових комарів. Скажіть, товарищ Ван, щось ще кацапському керівництву.
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03.03.2026 12:08 Відповісти
Дашовикажете?
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03.03.2026 12:12 Відповісти
Ми теж дуже стурбовані китайсько-іранською кризою і призиваєму обидві сторони до діалогу
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03.03.2026 12:14 Відповісти
як же чудово що в цю гру можна грати вдвох
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03.03.2026 12:19 Відповісти
Цукі ВУЗЬКОГЛАЗІ - а в Україні цівільні люди вже 4 роки гинуть і Китай допомага їх вбивати
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03.03.2026 12:56 Відповісти
Вірю, вірю. 🤣
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03.03.2026 13:20 Відповісти
В Україні теж немає "біолабораторій", "брудних атомних бомб", "нацистів"... нічого не хочете сказати кацапам?
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03.03.2026 14:31 Відповісти
що, косоокі, всралися?
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03.03.2026 14:50 Відповісти
Китаю ядерна зброя дісталась як подарунок хрущова братньому китайському народу...після цього https://www.youtube.com/watch?v=M8vvhwGImqQ "велика дружба" закінчилася
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03.03.2026 17:10 Відповісти
 
 