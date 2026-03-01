После смерти Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда, - фон дер Ляйен

После смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи у иранцев появился шанс самим определять направление развития своей страны и влиять на ее будущее.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Надежда для народа Ирана

"Со смертью Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда", - отметила глава Еврокомиссии, добавив, что "мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало народу, чтобы он мог определять и формировать его".

В то же время фон дер Ляйен предупредила, что этот момент несет реальный риск нестабильности, которая может втянуть регион в спираль насилия.

"Мы тесно сотрудничаем со всеми ключевыми игроками, а также с нашими региональными партнерами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность и защитить жизнь гражданского населения", - заявила президент Еврокомиссии.

Она также сообщила, что сегодня разговаривала с королем Иордании Абдаллой II.

"Мы полностью солидарны с Хашимитским Королевством Иордания после вчерашних иранских ударов", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана