После смерти Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда, - фон дер Ляйен

ЕС меняет подход к санкциям против России - фон дер Ляйен

После смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи у иранцев появился шанс самим определять направление развития своей страны и влиять на ее будущее.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Надежда для народа Ирана

"Со смертью Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда", - отметила глава Еврокомиссии, добавив, что "мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало народу, чтобы он мог определять и формировать его".

В то же время фон дер Ляйен предупредила, что этот момент несет реальный риск нестабильности, которая может втянуть регион в спираль насилия.

"Мы тесно сотрудничаем со всеми ключевыми игроками, а также с нашими региональными партнерами, чтобы обеспечить стабильность и безопасность и защитить жизнь гражданского населения", - заявила президент Еврокомиссии.

Она также сообщила, что сегодня разговаривала с королем Иордании Абдаллой II.

"Мы полностью солидарны с Хашимитским Королевством Иордания после вчерашних иранских ударов", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

