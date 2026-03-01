Після смерті Хаменеї для народу Ірану з’явилася нова надія, - фон дер Ляєн

Після смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в іранців з’явився шанс самим визначати напрям розвитку своєї країни та впливати на її майбутнє.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Надія для народу Ірану

"Зі смертю Хаменеї для народу Ірану з'явилася нова надія", - зазначила очільниця Єврокомісія, додавши, що "ми повинні забезпечити, щоб майбутнє належало народу, щоб він міг визначати і формувати його".

Водночас фон дер Ляєн застерегла, що цей момент несе реальний ризик нестабільності, яка може втягнути регіон у спіраль насильства.

"Ми тісно співпрацюємо з усіма ключовими гравцями, а також з нашими регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", - заявила президентка Єврокомісії.

Вона також повідомила, що сьогодні розмовляла з королем Йорданії Абдаллою ІІ.

"Ми повністю солідарні з Хашимітським Королівством Йорданія після вчорашніх іранських ударів", - заявила фон дер Ляєн.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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