Після смерті Хаменеї для народу Ірану з’явилася нова надія, - фон дер Ляєн
Після смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в іранців з’явився шанс самим визначати напрям розвитку своєї країни та впливати на її майбутнє.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Надія для народу Ірану
"Зі смертю Хаменеї для народу Ірану з'явилася нова надія", - зазначила очільниця Єврокомісія, додавши, що "ми повинні забезпечити, щоб майбутнє належало народу, щоб він міг визначати і формувати його".
Водночас фон дер Ляєн застерегла, що цей момент несе реальний ризик нестабільності, яка може втягнути регіон у спіраль насильства.
"Ми тісно співпрацюємо з усіма ключовими гравцями, а також з нашими регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", - заявила президентка Єврокомісії.
Вона також повідомила, що сьогодні розмовляла з королем Йорданії Абдаллою ІІ.
"Ми повністю солідарні з Хашимітським Королівством Йорданія після вчорашніх іранських ударів", - заявила фон дер Ляєн.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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А він, зі свого боку, "готовий прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)
Чия ж це цитата?..
іхви з вухамилідерки європейської демократії - убивство керівництва іншої країни з сім"ями - то "шлях до нової надії"? То, може і вторгнення рф в Україну із вбивствами сотень тисяч Українців відкриває євроПЕЙСькій демократії якийсь новий шлях до чогось нового? Може тому оспівана стоголосо європейська спільнота боягузливо відмовчується виражаючи лише стурбування і глибоке (ма)стурбування?
Сибіга наголосив, що така динаміка доводить кілька речей.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що трохи більше ніж за рік російський лідер Владімір Путін втратив "трьох своїх найближчих друзів": експравителя Сирії Башара Асада, затриманого венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та https://zn.ua/ukr/WORLD/ofitsijno-iran-povidomiv-pro-zahibel-khameneji.html ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У своїй https://t.me/Ukraine_MFA/8412 заяві глава дипломатичного відомства наголосив, що очільник Кремля нікому зі своїх "друзів" не допоміг.
Ця динаміка доводить три речі.
По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.
По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.
По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча».
рюзьке, здесь водкі нєт!
мо їм вибори які задурачить під бомбовіловом за 4 дні?
а якщо змусите - ми виберемо боксйора, тей всім наваляє
Как достали лицимеры с их двойнымы стандартами, делящие лишь бабло и учитывающие лишь свои интересы, ложь и обман...
це ж як класно - будуй хренові дороги, які сходять зі снігом, а потім знову їх будуй..
тут навіть не онукам, а онукам онукам онуків висточить
шо би у вас рученьки не боліли...
Так, в Ірані людожерський режим. Який співпрацював з Росією, допомагаючи вбивати українців. І який є спонсором тероризму і безумновно відповідальний за вбивство тисяч іранців і перетворення персії у заповідник фанатичних бороданів.
Це все правда. І емоційно українцям буває дуже приємно читати повідомлення про ракетні удари по бороданях. І дивитись як воно там все розвалюється і палає. Помста завжди приємна. Тим більше вісь зла і всі діла.
Але... Все що сказано до "але" немає значення.
То чому ж є оце "але". Бо війна. І ми маємо мислити раціонально. Зважаючи на те, як ці події вплинуть на наші позиції у протистояння з Росією. І от вплинуть негативно.
Перш за все -це ціна на нафту. Вже неоднаразово було сказано і написано, що смерть Кощеєва, слабке місце Росіі - це економіка. І це наявність грошей на війну. А значить мова йде про ціну на нафту. І от ця атака, переросте вона в повноцінну війну чи буде мати обмежений характер, сприяє зростанню цін на нафту. А значить збільшує доходи Росії. І мова навіть не про іранську нафту, а про те, що з Перської затоки виходить 25 відсотків світового постачання нафти. А затока ж не випадково називається "перська".
Тому атака Трампа і Ізраїля на Іран збільшує доходи Путіна від продажу нафти.
Друге - Іран відповідає. Так, коряво. Так, його сили обмежені. Але він розкидується певною кількістю крилатих і балістичних ракет. У бік Ізраїлю, ОАЕ, Саудівської Аравії і інших союзників США у регіоні. А ці ракети треба збивати. І їх збивають. Там достатньо Патріотів у цих всіх шейхів. А збиття цих ракет виснажує запаси перехоплювачів. Які дуже потрібні Україні. Чи збільшаться після цього шанси України отримати ці ракети - питання риторичне.
Чи є плюси від атаки? Є міф, що це зменшить потік шахедів по українським містам. Але це міф. Бо росіяни давно вже збирають все самі. Тому впливу позитивного на фронт і удари по українським містам буде відсутній.
Можна було б розраховувати на позитив, якби атака призвела до зміни режиму. І якби у Трампа була стратегія. Але іі очевидно немає. І очевидно що змінити режим без наземної великої масштабної операції неможливо. А іі точно не буде.
Момент допомогти протестам виглядає втраченим. Хоча тут і хотілось би помилятись. І мотивація Трампа може бути в ключно внутрішньополітична. Хоча і тут не факт що допоможе. Ізраїль, на фоні емоційної помсти за теракт 7 жовтня із невибірковими відповідями і руйнуваннями у Газі, за останні роки радикально втратив підтримку серед громадян США. Але це проблеми Трампа. Не наші.
Отже, в Ірані максимум одного людожера змінить інший. Нам від цього ні тепло ні холодно. А от від відсутності ракет перехоплювачів наступної зими може бути холодніше.
І так, цей удар є очевидно незаконним. Просто невмотивований напад США і Ізраїля на суверенну країну. Щоб ми про цю країну не думали. І це не додає стабільності світу. Що може мати непрогнозований вплив на світову економіку. А на ринках дуже багато бульбашок. І вони тільки і чекають на свого чорного лебідя. Поки страждає тільки кріптобратва. І їх не шкода, як і переляканих екскортниць із Дубаї. Але в понеділок відкриються біржі. І навіть якщо це не станеться цього разу, це робить світ менш прогнозованим і більш крихким.
двіжухи тільки виграють.
Про наземну операцію годі і мріяти, площа Ірану в 3 рази більша за Україну.
Єдине чого добився Ізраїль та США це знищення частини верхівки, посіяв хаос на Близькому Сході, підняв ціни на нафту, що вигідно для росії.