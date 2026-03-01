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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Після смерті Хаменеї для народу Ірану з’явилася нова надія, - фон дер Ляєн

ЄС змінює підхід до санкцій проти Росії - фон дер Ляєн

Після смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в іранців з’явився шанс самим визначати напрям розвитку своєї країни та впливати на її майбутнє.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Надія для народу Ірану

"Зі смертю Хаменеї для народу Ірану з'явилася нова надія", - зазначила очільниця Єврокомісія, додавши, що "ми повинні забезпечити, щоб майбутнє належало народу, щоб він міг визначати і формувати його".

Водночас фон дер Ляєн застерегла, що цей момент несе реальний ризик нестабільності, яка може втягнути регіон у спіраль насильства.

"Ми тісно співпрацюємо з усіма ключовими гравцями, а також з нашими регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", - заявила президентка Єврокомісії.

Вона також повідомила, що сьогодні розмовляла з королем Йорданії Абдаллою ІІ.

"Ми повністю солідарні з Хашимітським Королівством Йорданія після вчорашніх іранських ударів", - заявила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

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Іран (3472) Хаменеї (50) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+5
щось від тебе кацапом тхне.
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01.03.2026 15:45 Відповісти
+4
Цікаво, яка б була реакція якби іран вже мав ЯЗ? А така сама, як на рашку!!!
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01.03.2026 15:30 Відповісти
+4
Тому й принижують голобородька та тиснуть на нього.
А він, зі свого боку, "готовий прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)
Чия ж це цитата?..
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01.03.2026 15:41 Відповісти
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Сам ти такий
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01.03.2026 16:31 Відповісти
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01.03.2026 15:29 Відповісти
В Україні нема ядерки
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01.03.2026 15:36 Відповісти
Тому й принижують голобородька та тиснуть на нього.
А він, зі свого боку, "готовий прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку" (с)
Чия ж це цитата?..
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01.03.2026 15:41 Відповісти
так отож - не відмовилися б ідіоти від ядерки і нам би Трамп зараз руки тиснув у Києві, і війни б не було. Самі збудували для себе таке щастя - тупе село
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01.03.2026 15:44 Відповісти
Цікаво, яка б була реакція якби іран вже мав ЯЗ? А така сама, як на рашку!!!
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01.03.2026 15:30 Відповісти
І що було би тоді з Ізраїлем...
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01.03.2026 15:52 Відповісти
Израиль озаботился вопросом владения ЯО(которого у него нет) намного десятилетий раньше. Ядерный армагеддон будет. Есть исламская держава с ЯО(Пакистан) и ничего не случилось.
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01.03.2026 16:41 Відповісти
Давайте прогрівайте їх, хай тримаються до останнього)
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01.03.2026 15:33 Відповісти
У спецслужб, таких как ЦРУ, другое мнение(есть прогнозы о еще большем ужесточении режима). Будущее покажет.
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01.03.2026 15:33 Відповісти
Стражи революції будуть боротися до кінця на них вбивства мирних протестувальників
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01.03.2026 15:35 Відповісти
В твоем лице?
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01.03.2026 15:35 Відповісти
"Ми тісно співпрацюємо з усіма ключовими гравцями, а також з нашими регіональними партнерами, щоб забезпечити стабільність і безпеку та захистити життя цивільного населення", - заявила президентка Єврокомісії. Джерело: https://censor.net/ua/n3602999 про те,що я кажу неправду , ,вказує наша співпраця з рашистським гравцем, котрий чотири роки знищує Україну ,чинить геноцид українського народу і окуповує українську територію
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01.03.2026 15:38 Відповісти
Так виходить, що для цієї піхви з вухами лідерки європейської демократії - убивство керівництва іншої країни з сім"ями - то "шлях до нової надії"? То, може і вторгнення рф в Україну із вбивствами сотень тисяч Українців відкриває євроПЕЙСькій демократії якийсь новий шлях до чогось нового? Може тому оспівана стоголосо європейська спільнота боягузливо відмовчується виражаючи лише стурбування і глибоке (ма)стурбування?
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01.03.2026 15:40 Відповісти
щось від тебе кацапом тхне.
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01.03.2026 15:45 Відповісти
Путін за трохи більше ніж за рік втратив три друга ...
Сибіга наголосив, що така динаміка доводить кілька речей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що трохи більше ніж за рік російський лідер Владімір Путін втратив "трьох своїх найближчих друзів": експравителя Сирії Башара Асада, затриманого венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та https://zn.ua/ukr/WORLD/ofitsijno-iran-povidomiv-pro-zahibel-khameneji.html ліквідованого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У своїй https://t.me/Ukraine_MFA/8412 заяві глава дипломатичного відомства наголосив, що очільник Кремля нікому зі своїх "друзів" не допоміг.
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01.03.2026 16:31 Відповісти
Сибіга

Ця динаміка доводить три речі.

По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.

По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча».
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01.03.2026 16:37 Відповісти
кацапи так стогнуть за ослолюбами, шо аж вуса відклеюються.
рюзьке, здесь водкі нєт!
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01.03.2026 16:10 Відповісти
Русскоязычные родители пытаются объяснить своим ивритоязычным детям, что они имели в виду, говоря о Хаменаи:
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01.03.2026 15:43 Відповісти
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01.03.2026 15:46 Відповісти
Іран долучився до санкцій проти РФ та атакував «шахедом» танкер «Skylight» ірано-російського тіньового флоту біля Ормузької протоки - судно швидко йде на дно)) Танкер «Skylight» перебував у санкційному списку США за перевезення іранських нафтопродуктів і намагався покинути протоку під прапором Палау.
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01.03.2026 15:48 Відповісти
видно влада вже змінилась. і так швидко?
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01.03.2026 15:50 Відповісти
та ні то вони вклепали у найближчий барж
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01.03.2026 16:02 Відповісти
Там вже нового аятоллу призначили. Поки всіх собак режиму не перестріляють - нема чого кричати "гоп!"
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01.03.2026 15:52 Відповісти
Я б навіть сказав - нова аятола!
мо їм вибори які задурачить під бомбовіловом за 4 дні?
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01.03.2026 16:03 Відповісти
Україну не чіпати - в нас буба форева!
а якщо змусите - ми виберемо боксйора, тей всім наваляє
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01.03.2026 16:13 Відповісти
але не Київу - кияни далекоглядні, в них свій боксер!
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01.03.2026 16:15 Відповісти
Долой сатрапов!
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01.03.2026 16:17 Відповісти
А ви в того народа спитали, чи воно йому потрібно? Чи як Хутін, прийшов спасати нас українців7
Как достали лицимеры с их двойнымы стандартами, делящие лишь бабло и учитывающие лишь свои интересы, ложь и обман...
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01.03.2026 16:26 Відповісти
"для народу Ірану з'явилася нова надія"
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01.03.2026 16:29 Відповісти
питання доріг знову вийшло на перше місце,
це ж як класно - будуй хренові дороги, які сходять зі снігом, а потім знову їх будуй..
тут навіть не онукам, а онукам онукам онуків висточить
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01.03.2026 16:31 Відповісти
пропоную шлях, Покровськ- Київ в шість кацапотанкових полос в одному напрямку!
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01.03.2026 16:34 Відповісти
Новая надежда, так называется одна из частей Звёздных войн.
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01.03.2026 16:34 Відповісти
хлопці, ви там пташок підгвинтіть на кумулятивку,
шо би у вас рученьки не боліли...
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01.03.2026 16:42 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/chomu-men-ne-podobayut-sya-udari-ssha-zra-lyu-po-ranu---serg-y-fursa/185025#gsc.tab=0 Сергій Фурса: мені не подобаються удари США і Ізраїлю по Ірану. Ось чому:
Так, в Ірані людожерський режим. Який співпрацював з Росією, допомагаючи вбивати українців. І який є спонсором тероризму і безумновно відповідальний за вбивство тисяч іранців і перетворення персії у заповідник фанатичних бороданів.
Це все правда. І емоційно українцям буває дуже приємно читати повідомлення про ракетні удари по бороданях. І дивитись як воно там все розвалюється і палає. Помста завжди приємна. Тим більше вісь зла і всі діла.
Але... Все що сказано до "але" немає значення.
То чому ж є оце "але". Бо війна. І ми маємо мислити раціонально. Зважаючи на те, як ці події вплинуть на наші позиції у протистояння з Росією. І от вплинуть негативно.
Перш за все -це ціна на нафту. Вже неоднаразово було сказано і написано, що смерть Кощеєва, слабке місце Росіі - це економіка. І це наявність грошей на війну. А значить мова йде про ціну на нафту. І от ця атака, переросте вона в повноцінну війну чи буде мати обмежений характер, сприяє зростанню цін на нафту. А значить збільшує доходи Росії. І мова навіть не про іранську нафту, а про те, що з Перської затоки виходить 25 відсотків світового постачання нафти. А затока ж не випадково називається "перська".
Тому атака Трампа і Ізраїля на Іран збільшує доходи Путіна від продажу нафти.
Друге - Іран відповідає. Так, коряво. Так, його сили обмежені. Але він розкидується певною кількістю крилатих і балістичних ракет. У бік Ізраїлю, ОАЕ, Саудівської Аравії і інших союзників США у регіоні. А ці ракети треба збивати. І їх збивають. Там достатньо Патріотів у цих всіх шейхів. А збиття цих ракет виснажує запаси перехоплювачів. Які дуже потрібні Україні. Чи збільшаться після цього шанси України отримати ці ракети - питання риторичне.
Чи є плюси від атаки? Є міф, що це зменшить потік шахедів по українським містам. Але це міф. Бо росіяни давно вже збирають все самі. Тому впливу позитивного на фронт і удари по українським містам буде відсутній.
Можна було б розраховувати на позитив, якби атака призвела до зміни режиму. І якби у Трампа була стратегія. Але іі очевидно немає. І очевидно що змінити режим без наземної великої масштабної операції неможливо. А іі точно не буде.
Момент допомогти протестам виглядає втраченим. Хоча тут і хотілось би помилятись. І мотивація Трампа може бути в ключно внутрішньополітична. Хоча і тут не факт що допоможе. Ізраїль, на фоні емоційної помсти за теракт 7 жовтня із невибірковими відповідями і руйнуваннями у Газі, за останні роки радикально втратив підтримку серед громадян США. Але це проблеми Трампа. Не наші.
Отже, в Ірані максимум одного людожера змінить інший. Нам від цього ні тепло ні холодно. А от від відсутності ракет перехоплювачів наступної зими може бути холодніше.
І так, цей удар є очевидно незаконним. Просто невмотивований напад США і Ізраїля на суверенну країну. Щоб ми про цю країну не думали. І це не додає стабільності світу. Що може мати непрогнозований вплив на світову економіку. А на ринках дуже багато бульбашок. І вони тільки і чекають на свого чорного лебідя. Поки страждає тільки кріптобратва. І їх не шкода, як і переляканих екскортниць із Дубаї. Але в понеділок відкриються біржі. І навіть якщо це не станеться цього разу, це робить світ менш прогнозованим і більш крихким.
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01.03.2026 16:55 Відповісти
США потрапило в пастку, зростання цін на нафту неминуче. Думаю що лапті від цієї
двіжухи тільки виграють.
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01.03.2026 18:42 Відповісти
Цікаво яка надія може з'явитися, якщо незалежних виборів в Ірані не існує, 88 верховних дідів зібралися і вибрали наступного урода.
Про наземну операцію годі і мріяти, площа Ірану в 3 рази більша за Україну.
Єдине чого добився Ізраїль та США це знищення частини верхівки, посіяв хаос на Близькому Сході, підняв ціни на нафту, що вигідно для росії.
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01.03.2026 17:22 Відповісти
Байки. У народу Ірана посилились не тільки антиамериканські настрої, а й протизахідні.
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01.03.2026 23:27 Відповісти
Народ Ірану вже має можливість, коли таку надію рудий півень надасть народу росії? Напевно ніколи, тому що він такий самий як і )(уйло.
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01.03.2026 23:47 Відповісти
 
 