Путин - слабый союзник для Ирана, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин является слабым союзником для Ирана.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Путин сейчас слабее.
"Он говорит, но не действует, демонстрируя, что он слабый союзник иранцев. Так же, как это было с Сирией Башара Асада: в конце концов, он просто предоставил ему убежище в России.
Возможно, он вернул иранцам часть полученного оружия, возможно, те самые беспилотники "Шахед", которые Москва сейчас производит на двух заводах по лицензии Тегерана", - отметил глава государства.
Зеленский назвал хорошим решением атаки на иранские военные цели.
"Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотники и ракеты, хотя я не думаю, что они больше смогут это делать, и, возможно, россияне вооружат их в свою очередь", - добавил он.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
яка ще ірану допомога від ***** потрібна?