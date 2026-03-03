РУС
571 10

Путин - слабый союзник для Ирана, - Зеленский

Заявление Зеленского о сотрудничестве Ирана и России

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин является слабым союзником для Ирана.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, Путин сейчас слабее.

"Он говорит, но не действует, демонстрируя, что он слабый союзник иранцев. Так же, как это было с Сирией Башара Асада: в конце концов, он просто предоставил ему убежище в России.

Возможно, он вернул иранцам часть полученного оружия, возможно, те самые беспилотники "Шахед", которые Москва сейчас производит на двух заводах по лицензии Тегерана", - отметил глава государства.

Зеленский назвал хорошим решением атаки на иранские военные цели.

"Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотники и ракеты, хотя я не думаю, что они больше смогут это делать, и, возможно, россияне вооружат их в свою очередь", - добавил он.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

ні дня без Zельоного поносу Оманської Гниди
03.03.2026 10:47 Ответить
Не є пуцин союзником Ірану. І не був нікоди. Він - ситуативний партнер.
03.03.2026 10:48 Ответить
Зате ми маємо дуже потужного і незламного союзника в особі рудого півня.
03.03.2026 10:48 Ответить
рпц на ********** наказала 40 днів молитися за душу забараненого аятоли хаменеї
яка ще ірану допомога від ***** потрібна?
03.03.2026 10:52 Ответить
Нехай ще заборонять своєму стаду свинину їсти
03.03.2026 10:59 Ответить
Путін - "шестьорка криміналу", якого зробили "Головним гопником"... А "гопники" завжди "кидають"... "Кинув" вірмен... Кинув Асада... Кинув МАдуро... Кинув Іран... На горизонті - Куба, і ПМР... Останні вже це відчули, і пропонують переговори з Молдовою...
03.03.2026 10:55 Ответить
Тобі особисто пукін в секретній телефонній розмові сказав? Ця правда таки випливе назовні як і Оман
03.03.2026 10:55 Ответить
Чергове бовть від паяца! Таке враження, що випрошує черговий масований обстріл з боку рашистів!
03.03.2026 10:58 Ответить
Стопе, путин не союзник, путин ***** и так и надо говорить, из песни слов не выкинешь..
03.03.2026 11:01 Ответить
Ти краще за своїми союзниками слідкуй, як там - вже багато гарантій отримав від "коаліції рішучих"? З десяток країн не може й половини від кндр-івських снарядів поставити.
03.03.2026 11:07 Ответить
 
 