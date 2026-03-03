Путин - слабый союзник для Ирана, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин является слабым союзником для Ирана.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин сейчас слабее.

"Он говорит, но не действует, демонстрируя, что он слабый союзник иранцев. Так же, как это было с Сирией Башара Асада: в конце концов, он просто предоставил ему убежище в России.

Возможно, он вернул иранцам часть полученного оружия, возможно, те самые беспилотники "Шахед", которые Москва сейчас производит на двух заводах по лицензии Тегерана", - отметил глава государства.

Зеленский назвал хорошим решением атаки на иранские военные цели.

"Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотники и ракеты, хотя я не думаю, что они больше смогут это делать, и, возможно, россияне вооружат их в свою очередь", - добавил он.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

