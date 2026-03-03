РУС
Не уверен, что буду баллотироваться снова. Посмотрю, чего хотят украинцы, - Зеленский

Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на пост президента

Владимир Зеленский не уверен, что снова будет баллотироваться на пост президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Подробности

"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", - сказал глава государства.

"Я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего хотят украинцы", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно подчеркивал, что "не держится за кресло".

+13
Чого хочуть українці?
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
03.03.2026 10:39
+9
"подивлюся, чого хочуть українці"

невже сядеш?
03.03.2026 10:37
+7
В даному випадку - можна. Перекладаю нормальною мовою: "Не впевнений, що вдасться сіальсифікувати президентські вибори". Ну і напевне побачив свіжі рейтинги, де його обійшов навіть дубоголовий Усік.
03.03.2026 10:46
Напевно щось шепнули на вушко 🤔
03.03.2026 10:35
"подивлюся, чого хочуть українці"

невже сядеш?

невже сядеш?
03.03.2026 10:37
А може до кобзона?
03.03.2026 10:48
Свій до свого по своє...?
03.03.2026 10:58
тобі можна вірити?
03.03.2026 10:37
В даному випадку - можна. Перекладаю нормальною мовою: "Не впевнений, що вдасться сіальсифікувати президентські вибори". Ну і напевне побачив свіжі рейтинги, де його обійшов навіть дубоголовий Усік.
03.03.2026 10:46
До речі, цього любителя РПЦ і "Крим - це Крим", який так жваво почав заступатись за відвертого рига-русофіла Бубку, вже почали розкручувати в тих же ЗМІ, що розкручували і ЗЕлупу. І це не просто бла-бла-бла, це їхня справжня програма на майбутнє, як і оте кіно про "служку" гАлАбАродька. І треба до цього віднестись дуже серьозно бо знову на кону наші життя і наша країна.
03.03.2026 11:05
перекладаю на українську:

- якщо по опитуваннях буде 73%, так і бути, оберусь ще на 5 років

- якщо по опитуваннях 4%, то які вибори? Я ж нє лох какой-та, екзестенційна війна, треба протриматись ще 5 років
03.03.2026 10:39
А хто обіцяв шо йде тільки на 1 термін?
03.03.2026 10:39
Чого хочуть українці?
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
03.03.2026 10:39
Бубочка сможе лише заходити на ТГ помийки та Фейсбук, те його облизують старі бабці.
03.03.2026 10:41
А в телеграмі українців набагато більше...
03.03.2026 10:57
Вова, будеш працювати адвокатом разом з Єлдаком десь в Ростові, якщо встигнеш.
03.03.2026 10:39
Якби він слухав,чого хочуть українці,то давно б вже звільнив крісло Президента. Але він спить і бачить себе довічним президентом, бо чітко знає,що у іншому випадку -грати пожиттєві!
03.03.2026 10:40
НІ NO NEIN......краще чума і 7 кар Египетських чим ще одне правління оцього
03.03.2026 10:40
потужний зелений звіздьож і далі нестримно поширюється. тому що воно розуміє, в випадку втрати повноважень його чекає участь карлсона, або камера малюськи.
03.03.2026 10:42
українці хочуть щоб Оманська Гнида корчилась на палі
03.03.2026 10:42
Він хоч сам то памятає що тиждень назад зачитував?-

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні буде неможливим за відсутності безпекових факторів. Глава держава наголосив, що, у першу чергу, в країні необхідне припинення вогню.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "Sky News".За його словами, не передбачається "жодних виборів" бех домовленості про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню." То йому 2 місячне перемиря потрібне,то повністю "припинення" війни
03.03.2026 10:43
ні дня без зеленського, мені це нагадує сусідню країну
03.03.2026 10:46
Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині й повсякчас, і на віки вічні.
Амінь
03.03.2026 10:46
Твій термін ЗЕмразь зрадницька лиш за гратами
03.03.2026 10:47
Хочу шоб ти здох разом зі своєма менеджерами та слугами.
03.03.2026 10:47
Прочитай про себе хоча би тут
03.03.2026 10:49
Він і став клінічним ідіотом, тому що завжди намагається догодити клінічним ідіотам в соцмережах. Тупа вебкамщіца Зе і тупі глядачі які їм керують.
03.03.2026 10:50
Ми хочемо одного щоб ти був в Україні довічно.!!!!
АЛЄ.
Є нюанси.
Щоб ти стояв, лежав, ходив АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ СИДІВ!!!!
Довічно.
З кофіскацією всього "чесно нажитого" починаюч з офшорів.
А щоб не було сумно - можете сісти ВСІ.
Партією "глисти народу", всіма гілками влади та всіма тими що ці роки збагачувався і знищував етнічних українців
03.03.2026 10:50
хочуть щоб ти поїхав працювати у Херсоні та бачив наслідки шашаличків
03.03.2026 10:52
Хочуть, щоб ти зник, як роса на сонці!
03.03.2026 10:54
Это да, если сдашь Донбасс и подпишешь с кацапами какую то херню, то тут не баллотироваться а ретироваться придётся..
03.03.2026 10:55
Рвотное средство "ЗЕБЛЕВОТА"
03.03.2026 10:59
..балаболка..
ти ж у 2019му "мамой клявся", що йдеш на один термін.. до чого тепер оця "ромашка"? - буду не буду?... відповідати за усЕ доведеться по-любому, а чим чистішим підеш тим менше "доганятимуть"..
03.03.2026 11:01
Та давай за руским карабльом....
03.03.2026 11:03
опять качели
03.03.2026 11:04
А як воно балотуватиметься на 3-й термін?!
Знов поклавши свій прутень на КУ та рішеня КС,як на рояль?!
03.03.2026 11:06
А що? Він вже має досвід!
03.03.2026 11:12
я хочу щоб тебе повісили....
03.03.2026 11:07
Українці хотіли бачити : патріота України ,професіонала і порядну людину для якої Україна понад усе.
03.03.2026 11:07
... і обрали Зеленського. Вас це не дивує?
03.03.2026 11:11
І як ти "подивишся чого хочуть українці"?
Твої соц.опитування -- 3,14...здьож для твоєї "теплої ванни".
Твої блогери -- 3,14...здуни на зарплатні.
ЦЕНЗОР ти не читаєш.
Що Єрмак тобі і вушко нашепоче, те й ти будеш робити.
03.03.2026 11:10
А я впевнений, що балотуватиметься, куди би він не дивився. Бо перше, що впадає йому у віччі - Це Конституція України, повноваження президента (ст. 106) та ст.111 КК України (державна зрада); і все це - на фоні антикорупційного законодавства.... Для запобігання звинувачень від СБУ, НАБУ та САП (можливо, і ДБР) по вищевкзаним таттям і Законам - обов'язково балотуватиметься!
03.03.2026 11:
03.03.2026 11:12 Ответить
 
 