Не уверен, что буду баллотироваться снова. Посмотрю, чего хотят украинцы, - Зеленский
Владимир Зеленский не уверен, что снова будет баллотироваться на пост президента Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.
Подробности
"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", - сказал глава государства.
"Я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего хотят украинцы", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
Стоит отметить, что Зеленский неоднократно подчеркивал, что "не держится за кресло".
- Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.
- В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
невже сядеш?
- якщо по опитуваннях буде 73%, так і бути, оберусь ще на 5 років
- якщо по опитуваннях 4%, то які вибори? Я ж нє лох какой-та, екзестенційна війна, треба протриматись ще 5 років
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні буде неможливим за відсутності безпекових факторів. Глава держава наголосив, що, у першу чергу, в країні необхідне припинення вогню.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "Sky News".За його словами, не передбачається "жодних виборів" бех домовленості про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню." То йому 2 місячне перемиря потрібне,то повністю "припинення" війни
Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині й повсякчас, і на віки вічні.
Амінь
АЛЄ.
Є нюанси.
Щоб ти стояв, лежав, ходив АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ СИДІВ!!!!
Довічно.
З кофіскацією всього "чесно нажитого" починаюч з офшорів.
А щоб не було сумно - можете сісти ВСІ.
Партією "глисти народу", всіма гілками влади та всіма тими що ці роки збагачувався і знищував етнічних українців
ти ж у 2019му "мамой клявся", що йдеш на один термін.. до чого тепер оця "ромашка"? - буду не буду?... відповідати за усЕ доведеться по-любому, а чим чистішим підеш тим менше "доганятимуть"..
Знов поклавши свій прутень на КУ та рішеня КС,як на рояль?!
Твої соц.опитування -- 3,14...здьож для твоєї "теплої ванни".
Твої блогери -- 3,14...здуни на зарплатні.
ЦЕНЗОР ти не читаєш.
Що Єрмак тобі і вушко нашепоче, те й ти будеш робити.