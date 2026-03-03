Не уверен, что буду баллотироваться снова. Посмотрю, чего хотят украинцы, - Зеленский

Владимир Зеленский не уверен, что снова будет баллотироваться на пост президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Подробности

"Настоящий вопрос: когда мы сможем провести выборы? Они точно состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", - сказал глава государства.

"Я совсем не уверен, что буду баллотироваться, посмотрю, чего хотят украинцы", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно подчеркивал, что "не держится за кресло".

Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.

В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

