Не впевнений, що балотуватимуся знову, якщо вибори відбудуться після завершення війни, - Зеленський (оновлено)

Володимир Зеленський не впевнений, що знову балотуватиметься на посаду президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Подробиці

"Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню", - сказав глава держави.

"Я зовсім не впевнений, що балотуватимуся, подивлюся, чого хочуть українці", - додав Зеленський.

Оновлення

За даними ЗМІ, в Офісі Президента уточнили контекст його заяви про вибори.

Слова Володимира Зеленського пролунали у відповідь на запитання журналіста, чи балотуватиметься він на наступних виборах. Повна відповідь президента звучала так:

Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці

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Що передувало?

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово наголошував, що "не тримається за крісло".

Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.

Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

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