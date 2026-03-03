Не впевнений, що балотуватимуся знову, якщо вибори відбудуться після завершення війни, - Зеленський (оновлено)
Володимир Зеленський не впевнений, що знову балотуватиметься на посаду президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.
Подробиці
"Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню", - сказав глава держави.
"Я зовсім не впевнений, що балотуватимуся, подивлюся, чого хочуть українці", - додав Зеленський.
Оновлення
За даними ЗМІ, в Офісі Президента уточнили контекст його заяви про вибори.
Слова Володимира Зеленського пролунали у відповідь на запитання журналіста, чи балотуватиметься він на наступних виборах. Повна відповідь президента звучала так:
Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці
Що передувало?
Варто зазначити, що Зеленський неодноразово наголошував, що "не тримається за крісло".
- Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.
- Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
Будь ласка, зачекайте...
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Дійсно , нащо триматися за крісло ? Треба триматися за нескінчену війну!
Щодо мене ... а що - вже створений ЗЕфолькштурм, куди гребуть 60+?
Я , пане , є нещасний тупий переможений25% в 2019 році ... владу свого веселого обранця2019 та його ЗЕмафії захищати вистачить 73% щасливих розумних переможців !
Правда мільйони щасливих переможців73% на початку війни потікали до Вільної Європи і повертатись не збираються , але то таке ....
невже сядеш?
- якщо по опитуваннях буде 73%, так і бути, оберусь ще на 5 років
- якщо по опитуваннях 4%, то які вибори? Я ж нє лох какой-та, екзестенційна війна, треба протриматись ще 5 років
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні буде неможливим за відсутності безпекових факторів. Глава держава наголосив, що, у першу чергу, в країні необхідне припинення вогню.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "Sky News".За його словами, не передбачається "жодних виборів" бех домовленості про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню." То йому 2 місячне перемиря потрібне,то повністю "припинення" війни
Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині й повсякчас, і на віки вічні.
Амінь
АЛЄ.
Є нюанси.
Щоб ти стояв, лежав, ходив АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ СИДІВ!!!!
Довічно.
З кофіскацією всього "чесно нажитого" починаюч з офшорів.
А щоб не було сумно - можете сісти ВСІ.
Партією "глисти народу", всіма гілками влади та всіма тими що ці роки збагачувався і знищував етнічних українців
ти ж у 2019му "мамой клявся", що йдеш на один термін.. до чого тепер оця "ромашка"? - буду не буду?... відповідати за усЕ доведеться по-любому, а чим чистішим підеш тим менше "доганятимуть"..
Знов поклавши свій прутень на КУ та рішеня КС,як на рояль?!
А тепер що обрали,повторюючи за ****** "только не Порошенко!".
Твої соц.опитування -- 3,14...здьож для твоєї "теплої ванни".
Твої блогери -- 3,14...здуни на зарплатні.
ЦЕНЗОР ти не читаєш.
Що Єрмак тобі і вушко нашепоче, те й ти будеш робити.
Він не виконав нічого із передвиборчих обіцянок, звісно, можна все звалити на війну,
але йому ніщо не заважало найняти фахівців для вирішення інших питань!
Там вона зібрала майже все про нього в одній промові.Хоча,в Україні це широко відомо.
З першого дня при владі...
Першим законопроектом (написаним портновим) намагався люструвати директора КБ Луч Коростильова, розробника ракет Нептун.
Скасував ракетні, снарядні програми.
Зірвав закупку ракетних катерів-носіїв Нептунів.
Зате дав добро Богуслаєву постачати російській армійській авіації двигуни Моторсіч.
Призначив лейтенанта Баканова і агентів росії у спецслужби.
Саджав у СІЗО генералів Марченка, Павловського, військових, патріотів, волонтерів, опозицію, а людей Портнова, погоджених на Лубянці - на посади в свій Офіс.
Проводив спецоперації проти США і України разом з нині героєм росії Деркачем (російським ГРУ).
Тим часом активно розміновував рубежі, під виглядом запуску шатлів, відводив війська з побудованих позицій.
Напередодні нападу відпочивав, ховався, брехав, що все під контролем, ігнорував попередження союзників.
Обманював населення обіцянками шашликів.
В цей час таємно вивіз сім'ю і віддав наказ вивезти держ.казну в Лондон.
Таємно прибрав війська з ключових напрямків наступу ворога - Гостомеля і Перекопу.
В перші ж дні нападу підписав зернову капітуляцію, узгодив стамбульську.
Здав азовців у полон.
Потім не підготував, чим і зірвав, контрнаступ, плани якого були в Москві за місяці до його початку.
Відмовив Залужному і Шапталі почати мобілізацію вчасно.
Звільнив Залужного і все керівництво ЗСУ, але не резнікова з яйцями по 17.
Зірвав мобілізацію.
Обнулив національний підйом і бойовий дух суспільства. Демотивував, зневірив, розчарував народ.
Призначив російську агентуру руйнувати нашу енергетику, здавати її координати ворогу. Все, щоб українці сиділи без світла і радо прийняли умови ворога.
На кінець 4 року вторгнення так і не забезпечив масове виробництво ракет.
Мародерив.
Друзі слали двушку в Москву. Кум першої леді крав мільярдами. За розкрадання в оборонці так ніхто і не відповів.
Навпаки: забезпечив дружкам і поплічникам безпечну втечу із награбованим у Ізраїль і Відень, де вони і живуть зараз свооє найкраще життя, відмовляються повертатися в Україну.
І нарешті узгодив капітуляцію без чітких гарантій безпеки.
А тепер планує незаконний референдум, щоб вашими руками уникнути відповідальності, і потім звалити до своїх з попередньо вкраденими у Ізраїль.
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Гірше за Зеленського для України був лише хан Батий і Йосип Сталін.
Навіть плешивого путіна ми б вивозили по підлозі.
Та нашу перемогу вкрав кагал негідників на чолі з зеленським.
то тільки крадуть і брешуть
Ці пісні я чую ще з часів Совка...