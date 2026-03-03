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Новини Вибори президента в Україні
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Не впевнений, що балотуватимуся знову, якщо вибори відбудуться після завершення війни, - Зеленський (оновлено)

Зеленський відповів, чи балотуватиметься на посаду президента

Володимир Зеленський не впевнений, що знову балотуватиметься на посаду президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Подробиці

"Справжнє питання: коли ми зможемо провести вибори? Вони точно відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню", - сказав глава держави.

"Я зовсім не впевнений, що балотуватимуся, подивлюся, чого хочуть українці", - додав Зеленський.

Оновлення

За даними ЗМІ, в Офісі Президента уточнили контекст його заяви про вибори.

Слова Володимира Зеленського пролунали у відповідь на запитання журналіста, чи балотуватиметься він на наступних виборах. Повна відповідь президента звучала так:

Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся - подивлюся, чого захочуть українці

Читайте також: Зеленський: "Іноді думаю про участь у наступних виборах президента"

Що передувало?

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово наголошував, що "не тримається за крісло".

Читайте: 52% українців вважають, що Зеленському не варто брати участі в наступних виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6783) Зеленський Володимир (27960) Президент (749)
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Топ коментарі
+34
Чого хочуть українці?
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
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03.03.2026 10:39 Відповісти
+33
В даному випадку - можна. Перекладаю нормальною мовою: "Не впевнений, що вдасться сіальсифікувати президентські вибори". Ну і напевне побачив свіжі рейтинги, де його обійшов навіть дубоголовий Усік.
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03.03.2026 10:46 Відповісти
+26
"подивлюся, чого хочуть українці"

невже сядеш?
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03.03.2026 10:37 Відповісти
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Напевно щось шепнули на вушко 🤔
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03.03.2026 10:35 Відповісти
Хочемо щоб ти, зеРигоГнида забрав із собою всю свору шакалів та пінчука і з'ї#бав з України!!
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03.03.2026 11:31 Відповісти
Не балатовуватись це правильне рішення, нарешті наші політики перестали любити себе в політиці більше ніж Україну.
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03.03.2026 11:43 Відповісти
"Варто зазначити, що Зеленський неодноразово наголошував, що "не тримається за крісло". "

Дійсно , нащо триматися за крісло ? Треба триматися за нескінчену війну!
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03.03.2026 12:12 Відповісти
Ви вже в ЗСУ? Наближаєте перемогу, щоб переобрати Зеленського? Чи Ви тільки на форумі воюєте?
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03.03.2026 12:39 Відповісти
Не буде ніякої перемоги ... хоч би врятувати ті 80% України, що ще маємо .... поки маємо!

Щодо мене ... а що - вже створений ЗЕфолькштурм, куди гребуть 60+?
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03.03.2026 12:55 Відповісти
В ЗСУ дозволили підписувати контракти добровольцям яким більше 60 років, тому очікую Вас під КАБами і на штурмі Покровська.
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03.03.2026 12:57 Відповісти
А пан в цей час буде на Цензорі інших закликати йти на цю стаціонарну бійню ?! Такий кровожерливий пан!

Я , пане , є нещасний тупий переможений25% в 2019 році ... владу свого веселого обранця2019 та його ЗЕмафії захищати вистачить 73% щасливих розумних переможців !

Правда мільйони щасливих переможців73% на початку війни потікали до Вільної Європи і повертатись не збираються , але то таке ....
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03.03.2026 14:10 Відповісти
Перемогу здобувають ті хто не переможений, ті хто здатні воювати поки б'ється серце. Тому відповзайте на диван і звідти спостерігайте, ви мабуть і в молодості були таким.
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03.03.2026 19:52 Відповісти
Будуть гнати сраною мітлою зеленоморду паскуду, бо
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03.03.2026 12:45 Відповісти
Він не тримається за крісло, але прикіпів до нього жопою. Так прикіпів, що не може і не хоче відірватися.
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03.03.2026 13:35 Відповісти
я не хочу щоб вони втікли, я хочу, щоб вони сіли в тюрму з конфіскацією.
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03.03.2026 13:55 Відповісти
"подивлюся, чого хочуть українці"

невже сядеш?
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03.03.2026 10:37 Відповісти
А може до кобзона?
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03.03.2026 10:48 Відповісти
Свій до свого по своє...?
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03.03.2026 10:58 Відповісти
Хай сухарі сушить
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03.03.2026 11:23 Відповісти
тобі можна вірити?
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03.03.2026 10:37 Відповісти
В даному випадку - можна. Перекладаю нормальною мовою: "Не впевнений, що вдасться сіальсифікувати президентські вибори". Ну і напевне побачив свіжі рейтинги, де його обійшов навіть дубоголовий Усік.
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03.03.2026 10:46 Відповісти
До речі, цього любителя РПЦ і "Крим - це Крим", який так жваво почав заступатись за відвертого рига-русофіла Бубку, вже почали розкручувати в тих же ЗМІ, що розкручували і ЗЕлупу. І це не просто бла-бла-бла, це їхня справжня програма на майбутнє, як і оте кіно про "служку" гАлАбАродька. І треба до цього віднестись дуже серьозно бо знову на кону наші життя і наша країна.
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03.03.2026 11:05 Відповісти
перекладаю на українську:

- якщо по опитуваннях буде 73%, так і бути, оберусь ще на 5 років

- якщо по опитуваннях 4%, то які вибори? Я ж нє лох какой-та, екзестенційна війна, треба протриматись ще 5 років
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03.03.2026 10:39 Відповісти
А хто обіцяв шо йде тільки на 1 термін?
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03.03.2026 10:39 Відповісти
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03.03.2026 11:16 Відповісти
Чого хочуть українці?
Та зайди на "Цензор" і почитай коменти !
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03.03.2026 10:39 Відповісти
Бубочка сможе лише заходити на ТГ помийки та Фейсбук, те його облизують старі бабці.
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03.03.2026 10:41 Відповісти
А в телеграмі українців набагато більше...
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03.03.2026 10:57 Відповісти
Вова, будеш працювати адвокатом разом з Єлдаком десь в Ростові, якщо встигнеш.
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03.03.2026 10:39 Відповісти
Якби він слухав,чого хочуть українці,то давно б вже звільнив крісло Президента. Але він спить і бачить себе довічним президентом, бо чітко знає,що у іншому випадку -грати пожиттєві!
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03.03.2026 10:40 Відповісти
НІ NO NEIN......краще чума і 7 кар Египетських чим ще одне правління оцього
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03.03.2026 10:40 Відповісти
потужний зелений звіздьож і далі нестримно поширюється. тому що воно розуміє, в випадку втрати повноважень його чекає участь карлсона, або камера малюськи.
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03.03.2026 10:42 Відповісти
Він хоч сам то памятає що тиждень назад зачитував?-

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні буде неможливим за відсутності безпекових факторів. Глава держава наголосив, що, у першу чергу, в країні необхідне припинення вогню.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "Sky News".За його словами, не передбачається "жодних виборів" бех домовленості про зупинення бойових дій. При цьому для відповідного виборчого процесу потрібно, щоб Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню." То йому 2 місячне перемиря потрібне,то повністю "припинення" війни
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03.03.2026 10:43 Відповісти
ні дня без зеленського, мені це нагадує сусідню країну
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03.03.2026 10:46 Відповісти
Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,
нині й повсякчас, і на віки вічні.
Амінь
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03.03.2026 10:46 Відповісти
Твій термін ЗЕмразь зрадницька лиш за гратами
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03.03.2026 10:47 Відповісти
Прочитай про себе хоча би тут
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03.03.2026 10:49 Відповісти
Він і став клінічним ідіотом, тому що завжди намагається догодити клінічним ідіотам в соцмережах. Тупа вебкамщіца Зе і тупі глядачі які їм керують.
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03.03.2026 10:50 Відповісти
Ми хочемо одного щоб ти був в Україні довічно.!!!!
АЛЄ.
Є нюанси.
Щоб ти стояв, лежав, ходив АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ СИДІВ!!!!
Довічно.
З кофіскацією всього "чесно нажитого" починаюч з офшорів.
А щоб не було сумно - можете сісти ВСІ.
Партією "глисти народу", всіма гілками влади та всіма тими що ці роки збагачувався і знищував етнічних українців
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03.03.2026 10:50 Відповісти
хочуть щоб ти поїхав працювати у Херсоні та бачив наслідки шашаличків
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03.03.2026 10:52 Відповісти
Хочуть, щоб ти зник, як роса на сонці!
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03.03.2026 10:54 Відповісти
Это да, если сдашь Донбасс и подпишешь с кацапами какую то херню, то тут не баллотироваться а ретироваться придётся..
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03.03.2026 10:55 Відповісти
Рвотное средство "ЗЕБЛЕВОТА"
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03.03.2026 10:59 Відповісти
..балаболка..
ти ж у 2019му "мамой клявся", що йдеш на один термін.. до чого тепер оця "ромашка"? - буду не буду?... відповідати за усЕ доведеться по-любому, а чим чистішим підеш тим менше "доганятимуть"..
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03.03.2026 11:01 Відповісти
Та давай за руским карабльом....
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03.03.2026 11:03 Відповісти
опять качели
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03.03.2026 11:04 Відповісти
А як воно балотуватиметься на 3-й термін?!
Знов поклавши свій прутень на КУ та рішеня КС,як на рояль?!
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03.03.2026 11:06 Відповісти
А що? Він вже має досвід!
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03.03.2026 11:12 Відповісти
я хочу щоб тебе повісили....
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03.03.2026 11:07 Відповісти
І бажано догори дригом,з 3-о поверху на Банковій,щоб висів і просторікував про свою незламність!
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03.03.2026 17:35 Відповісти
Українці хотіли бачити : патріота України ,професіонала і порядну людину для якого Україна понад усе.
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03.03.2026 11:07 Відповісти
... і обрали Зеленського. Вас це не дивує?
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03.03.2026 11:11 Відповісти
Був такий.2014-2019.
А тепер що обрали,повторюючи за ****** "только не Порошенко!".
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03.03.2026 17:37 Відповісти
І як ти "подивишся чого хочуть українці"?
Твої соц.опитування -- 3,14...здьож для твоєї "теплої ванни".
Твої блогери -- 3,14...здуни на зарплатні.
ЦЕНЗОР ти не читаєш.
Що Єрмак тобі і вушко нашепоче, те й ти будеш робити.
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03.03.2026 11:10 Відповісти
Або навкпаки! "Єрмак робить те,що Я(зє) йому кажу"! Пряма цитата зє.
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03.03.2026 17:40 Відповісти
А я впевнений, що балотуватиметься, куди би він не дивився. Бо перше, що впадає йому у віччі - Це Конституція України, повноваження президента (ст. 106) та ст.111 КК України (державна зрада); і все це - на фоні антикорупційного законодавства.... Для запобігання звинувачень від СБУ, НАБУ та САП (можливо, і ДБР) по вищевкзаним таттям і Законам - обов'язково балотуватиметься!
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03.03.2026 11:11 Відповісти
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03.03.2026 11:12 Відповісти
ах ти ж кокетка наша ненависна ...🤡 вали ...
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03.03.2026 11:20 Відповісти
Балодья, просто залишся в Україні і побачиш
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03.03.2026 11:25 Відповісти
Країна Мрій - 2 ?

Він не виконав нічого із передвиборчих обіцянок, звісно, можна все звалити на війну,
але йому ніщо не заважало найняти фахівців для вирішення інших питань!
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03.03.2026 11:31 Відповісти
ПНХ, зелене брехло!
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03.03.2026 11:32 Відповісти
Пуста слова...нажаль. Буде балотуватись 100%. Щоб відмовитись від влади потрібна совість, воля, свідомість, аналіз своєї діяльності.
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03.03.2026 11:34 Відповісти
бегт Вова , беги
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03.03.2026 11:35 Відповісти
хочуть забути тебе як страшний сон! але є варіанти..маладой, с народа, астановіт вайну, не втік...
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03.03.2026 11:38 Відповісти
Щоб піти на другий термін, йому варто послухати виступ нім.політика Вайдель в нім.бундестазі на його адресу.
Там вона зібрала майже все про нього в одній промові.Хоча,в Україні це широко відомо.
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03.03.2026 11:50 Відповісти
Перемога на виборах закриє Зеленському можливість виїхати на пмж на землю обітовану. Тому він робить усе, щоби програти вибори і нарешті зажити спокійним життям у країні, яка своїх не видає ні при яких обставинах. Саме для цього і набув чинності закон №4502-IX від 18.06.2025.
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03.03.2026 11:54 Відповісти
В котрий раз він про це заявляє? Точно не вперше, безмозгла кокетка
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03.03.2026 11:56 Відповісти
так зелена падлюка збирается тікати разом з усім награбованим
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03.03.2026 12:00 Відповісти
Джон Сміт:
З першого дня при владі...
Першим законопроектом (написаним портновим) намагався люструвати директора КБ Луч Коростильова, розробника ракет Нептун.

Скасував ракетні, снарядні програми.
Зірвав закупку ракетних катерів-носіїв Нептунів.
Зате дав добро Богуслаєву постачати російській армійській авіації двигуни Моторсіч.

Призначив лейтенанта Баканова і агентів росії у спецслужби.
Саджав у СІЗО генералів Марченка, Павловського, військових, патріотів, волонтерів, опозицію, а людей Портнова, погоджених на Лубянці - на посади в свій Офіс.

Проводив спецоперації проти США і України разом з нині героєм росії Деркачем (російським ГРУ).

Тим часом активно розміновував рубежі, під виглядом запуску шатлів, відводив війська з побудованих позицій.

Напередодні нападу відпочивав, ховався, брехав, що все під контролем, ігнорував попередження союзників.

Обманював населення обіцянками шашликів.
В цей час таємно вивіз сім'ю і віддав наказ вивезти держ.казну в Лондон.

Таємно прибрав війська з ключових напрямків наступу ворога - Гостомеля і Перекопу.
В перші ж дні нападу підписав зернову капітуляцію, узгодив стамбульську.
Здав азовців у полон.
Потім не підготував, чим і зірвав, контрнаступ, плани якого були в Москві за місяці до його початку.

Відмовив Залужному і Шапталі почати мобілізацію вчасно.
Звільнив Залужного і все керівництво ЗСУ, але не резнікова з яйцями по 17.

Зірвав мобілізацію.

Обнулив національний підйом і бойовий дух суспільства. Демотивував, зневірив, розчарував народ.

Призначив російську агентуру руйнувати нашу енергетику, здавати її координати ворогу. Все, щоб українці сиділи без світла і радо прийняли умови ворога.

На кінець 4 року вторгнення так і не забезпечив масове виробництво ракет.

Мародерив.

Друзі слали двушку в Москву. Кум першої леді крав мільярдами. За розкрадання в оборонці так ніхто і не відповів.
Навпаки: забезпечив дружкам і поплічникам безпечну втечу із награбованим у Ізраїль і Відень, де вони і живуть зараз свооє найкраще життя, відмовляються повертатися в Україну.

І нарешті узгодив капітуляцію без чітких гарантій безпеки.

А тепер планує незаконний референдум, щоб вашими руками уникнути відповідальності, і потім звалити до своїх з попередньо вкраденими у Ізраїль.

------

Гірше за Зеленського для України був лише хан Батий і Йосип Сталін.
Навіть плешивого путіна ми б вивозили по підлозі.
Та нашу перемогу вкрав кагал негідників на чолі з зеленським.
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03.03.2026 12:01 Відповісти
Краще не треба,йди по курсу всім відомого корабля.Достатньо 7 років.Продовжиш на роялі...Наїлись твого панування,видихати буде не одне покоління.Ще не всих твоїх друзів та кумів пересадили.
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03.03.2026 12:11 Відповісти
В Україні назріла необїхідність ввести кримінальну відповідальність за невиконнання передвиборчих обіцянок, бо як лізуть до влади, так обіцяють наперегонки, а як долізли,
то тільки крадуть і брешуть
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03.03.2026 12:17 Відповісти
Таку потвору на посту презідента Україна ще не бачила!І хтось каже що кріворізьке чмо зі своїми мафіозними менеджерами не являється тупой маріонеткой.Ви десь чули таке базікання від Кучми,Ющенка,Порошенка та навіть покійного Кравчука-НІ.Але ще було одне чудо-"прохвесор"-януковіч,за якого рвали задницю алігархат,кримінал,тупий зброд і рашка.
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03.03.2026 12:37 Відповісти
Знову зечмо фліртує з українським народом? Яке ж воно смердюча блювотина!..
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03.03.2026 13:12 Відповісти
Токо по просьбє трудящіхся.Токо трудящієся смогут мєня заставіть балотіроваца вновь.
Ці пісні я чую ще з часів Совка...
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03.03.2026 13:38 Відповісти
ясно шо не впевнений, бо до вторгнення проїбав усі полімери, а замість укріплення обороноздатності країни скирдував собі і друзям статки.
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03.03.2026 13:52 Відповісти
Ох, Зе! Не заходь на Цензор!🤣🤣🤣
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03.03.2026 14:56 Відповісти
Пипець, війна назавжди!...
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03.03.2026 15:46 Відповісти
Та если война закончится тебя и в стране уже не будет. Ясное дело)
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03.03.2026 15:49 Відповісти
 
 