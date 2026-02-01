Зеленський: "Іноді думаю про участь у наступних виборах президента"

Президент Володимир Зеленський заявив, що "іноді думає" про участь у наступних виборах глави держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтервʼю Český rozhlas.

Так, він сказав, що думає про це, але усе залежить від того, як завершиться війна.

"Не знаю. Залежить від того, як закінчиться ця війна... Іноді думаю", — сказав президент.

Що передувало?

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово наголошував, що "не тримається за крісло".

Раніше Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Можливо, Зеленський переміг би.

Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

