Україна погодилась провести вибори президента, - Віткофф
Проведення президентських виборів в Україні є необхідним кроком, і керівництво країни погодилося з цим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
"Вибори в Україні відбудуться. Вони з цим погодилися. Я думаю, що Володимир Зеленський робить усе можливе", – сказав Віткофф.
Проте не окреслив часових рамок. Віткофф зазначив, що Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, оскільки протистоїть ядерній державі з населенням, яке вчетверо перевищує українське.
Зараз найкращий час для нього, щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає", - додав Віткофф.
Та наголосив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" і не підпише жодного договору з ним, доки в Україні не відбудуться президентські вибори.
Нагадаємо, син президента США Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, телеведучий Такер Карлсон та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вели таємні перемовини з політичними суперниками Володимира Зеленського щодо проведення президентських виборів в країні.
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Гречка, і та за рахунок мудрого наріту:
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Як сказав Харебін, що міжнародна ситуація із Україною максимально подібна до В'єтнамського урегулювання. Не до Чехословаччини, Ялти, Кореї, Афганістану, а, саме, до В'єтнаму.
Коли домовилися про «мир» за участю США, СРСР (5 років домовлялися) , заради цього були «розділення» та «поступки», Кісінджер отримав Нобелівську премію миру.
А, потім, за декілька років, коли, США, подібно, «злилися» комуністичний інтернаціонал під головуванням Кремля здійснив другу хвилю нападу, вирізали всіх «оппонентів», порушивши всі надуті щоки.
І, весь світ, прямо, ідеально "сковтнув"!
21 квітня президент Тхієу пішов у відставку, перед тим у своїй прощальній промові звинувативши США у зраді:
"Наш великий союзник і лідер вільного світу, Сполучені Штати, не дотримав свого слова. Це негуманно. Це безвідповідально. США не виконали своєї обіцянки боротися за свободу у війні, в якій самі втратили 50 тисяч своїх синів.
У той час, як ми боремося проти СРСР і Китаю, ми змушені випрошувати допомогу, як рибу на ринку. Вас, американців, було 500 тисяч у В'єтнамі. Вас не перемогли, але ви тікали з поля бою...
Ніколи не міг подумати, що такий держсекретар, як Генрі Кіссінджер, підготує договір, який виявиться пасткою, що веде нас до смерті"
Але, зазначається що у Південного В'єтнаму була велика корупція на всіх рівнях (і тут співпало)!
віткофф і карлсон постійно порівнювали Україну з сектором газа - я б на місці МЗС попросив би віткоффа публічно прокоментувати, з якого біса такі порівняння ?
короче, дійсно трамп використовує "боротьбу з американськими комуністами" для того, щоб "разом робити гроші з русскімі пост-комуністами". наприклад, перепродавати русскій газ в Європу як американський.
в моральному плані, і трамп і байден - один одного вартий