Україна погодилась провести вибори президента, - Віткофф

Проведення президентських виборів в Україні є необхідним кроком, і керівництво країни погодилося з цим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Вибори в Україні відбудуться. Вони з цим погодилися. Я думаю, що Володимир Зеленський робить усе можливе", – сказав Віткофф.

Проте не окреслив часових рамок. Віткофф зазначив, що Зеленський опинився у вкрай складній ситуації, оскільки протистоїть ядерній державі з населенням, яке вчетверо перевищує українське.

Зараз найкращий час для нього, щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає", - додав Віткофф.

Та наголосив, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" і не підпише жодного договору з ним, доки в Україні не відбудуться президентські вибори.

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Нагадаємо, син президента США Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Кушнер, телеведучий Такер Карлсон та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вели таємні перемовини з політичними суперниками Володимира Зеленського щодо проведення президентських виборів в країні.