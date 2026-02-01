Зеленский: "Иногда думаю об участии в следующих выборах президента"

Президент Владимир Зеленский заявил, что "иногда думает" об участии в следующих выборах главы государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Český rozhlas.

Он сказал, что думает об этом, но все зависит от того, как закончится война.

"Не знаю. Зависит от того, как закончится эта война... Иногда думаю", — сказал президент.

Что предшествовало?

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно подчеркивал, что "не держится за кресло".

Ранее Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы.

В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

