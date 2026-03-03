Путін - слабкий союзник для Ірану, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін є слабким союзником для Ірану.
Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Путін зараз є слабшим.
"Він говорить, але не діє, демонструючи, що він слабкий союзник іранців. Так само, як це було із Сирією Башара Асада: зрештою, він просто надав йому притулок у Росії.
Можливо, він повернув іранцям частину отриманої зброї, можливо, ті самі безпілотники "Шахед", які Москва зараз виробляє на двох заводах за ліцензією Тегерана", - зазначив глава держави.
Зеленський назвав гарним рішенням атаки на іранські військові цілі.
"Іранці виробляють багато зброї для Росії, особливо безпілотники та ракети, хоча я не думаю, що вони більше зможуть це робити, і, можливо, росіяни озброять їх у свою чергу", - додав він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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яка ще ірану допомога від ***** потрібна?
1. Удари Трампа по Ірану виливаються у нову світову фінансову кризу, бо у іранців "найпотужніші" ракети - дві ракети по Катару вже позбавили світову економіку 20% скрапленого газу, а газ у Європі подорожчав на 50%.
2. Не дай Бог у цю війну ввяжуться європейці. Бо у Ірану є декілька ракет чи то власних, чи то з китайських-російськи-корейських запасів здатних долетіти до Європи. І вистачить кількох ракет по Берліну чи Варшаві щоб викликати політичну бурю серед їхніх політиків на тему "чи посилати й далі засоби ППО в Україну".
Так шо тобі, незламному презіденту, слід готуватися до твоєї омріяної зустрічі з Путіним віч-на віч - заглянеш і ти в безодню, як колись зраджені тобою захисники Азовсталі. І не буде з тобою поруч! Будуть тільки за спиною, ховатись єрмаки, арахамії, татарови...