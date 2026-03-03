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Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану
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Путін - слабкий союзник для Ірану, - Зеленський

Заява Зеленського про співпрацю Ірану та Росії

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін є слабким союзником для Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Путін зараз є слабшим.

"Він говорить, але не діє, демонструючи, що він слабкий союзник іранців. Так само, як це було із Сирією Башара Асада: зрештою, він просто надав йому притулок у Росії.

Можливо, він повернув іранцям частину отриманої зброї, можливо, ті самі безпілотники "Шахед", які Москва зараз виробляє на двох заводах за ліцензією Тегерана", - зазначив глава держави.

Зеленський назвав гарним рішенням атаки на іранські військові цілі.

"Іранці виробляють багато зброї для Росії, особливо безпілотники та ракети, хоча я не думаю, що вони більше зможуть це робити, і, можливо, росіяни озброять їх у свою чергу", - додав він.

Читайте: В України можуть виникнути проблеми із ракетами до ППО через бої на Близькому Сході, - Зеленський

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Іран (3474) путін володимир (25468) росія (70353)
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Топ коментарі
+3
Не є пуцин союзником Ірану. І не був нікоди. Він - ситуативний партнер.
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03.03.2026 10:48 Відповісти
+2
Путін - "шестьорка криміналу", якого зробили "Головним гопником"... А "гопники" завжди "кидають"... "Кинув" вірмен... Кинув Асада... Кинув МАдуро... Кинув Іран... На горизонті - Куба, і ПМР... Останні вже це відчули, і пропонують переговори з Молдовою...
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03.03.2026 10:55 Відповісти
+2
Нехай ще заборонять своєму стаду свинину їсти
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03.03.2026 10:59 Відповісти
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Мал клоп, а вонючий жуть. Мало того що всю кров висмоктав, то ще й смердить.
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Не є пуцин союзником Ірану. І не був нікоди. Він - ситуативний партнер.
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03.03.2026 10:48 Відповісти
Зате ми маємо дуже потужного і незламного союзника в особі рудого півня.
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03.03.2026 10:48 Відповісти
рпц на ********** наказала 40 днів молитися за душу забараненого аятоли хаменеї
яка ще ірану допомога від ***** потрібна?
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03.03.2026 10:52 Відповісти
Нехай ще заборонять своєму стаду свинину їсти
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03.03.2026 10:59 Відповісти
Путін - "шестьорка криміналу", якого зробили "Головним гопником"... А "гопники" завжди "кидають"... "Кинув" вірмен... Кинув Асада... Кинув МАдуро... Кинув Іран... На горизонті - Куба, і ПМР... Останні вже це відчули, і пропонують переговори з Молдовою...
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03.03.2026 10:55 Відповісти
Тобі особисто пукін в секретній телефонній розмові сказав? Ця правда таки випливе назовні як і Оман
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03.03.2026 10:55 Відповісти
Чергове бовть від паяца! Таке враження, що випрошує черговий масований обстріл з боку рашистів!
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03.03.2026 10:58 Відповісти
Стопе, путин не союзник, путин ***** и так и надо говорить, из песни слов не выкинешь..
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03.03.2026 11:01 Відповісти
Ти краще за своїми союзниками слідкуй, як там - вже багато гарантій отримав від "коаліції рішучих"? З десяток країн не може й половини від кндр-івських снарядів поставити.
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03.03.2026 11:07 Відповісти
Послухав би краще Портнікова, а не Єрмака!
1. Удари Трампа по Ірану виливаються у нову світову фінансову кризу, бо у іранців "найпотужніші" ракети - дві ракети по Катару вже позбавили світову економіку 20% скрапленого газу, а газ у Європі подорожчав на 50%.
2. Не дай Бог у цю війну ввяжуться європейці. Бо у Ірану є декілька ракет чи то власних, чи то з китайських-російськи-корейських запасів здатних долетіти до Європи. І вистачить кількох ракет по Берліну чи Варшаві щоб викликати політичну бурю серед їхніх політиків на тему "чи посилати й далі засоби ППО в Україну".
Так шо тобі, незламному презіденту, слід готуватися до твоєї омріяної зустрічі з Путіним віч-на віч - заглянеш і ти в безодню, як колись зраджені тобою захисники Азовсталі. І не буде з тобою поруч! Будуть тільки за спиною, ховатись єрмаки, арахамії, татарови...
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03.03.2026 11:28 Відповісти
Можете "пасмеяцца"... або "пазавидавать" - у мене у колекції є монета "ПМР"!!! Збережу, віддам дітям... Буде "прикуп", колись, як "раритет"...
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03.03.2026 11:31 Відповісти
Зеленскому стоит задуматься над пословицей " Молчание-золото".
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03.03.2026 11:34 Відповісти
Зелений пронос від "помірно успішного коміка", який вдає з себе генія геополітики...
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03.03.2026 11:54 Відповісти
 
 