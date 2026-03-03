Путін - слабкий союзник для Ірану, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін є слабким союзником для Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Путін зараз є слабшим.

"Він говорить, але не діє, демонструючи, що він слабкий союзник іранців. Так само, як це було із Сирією Башара Асада: зрештою, він просто надав йому притулок у Росії.

Можливо, він повернув іранцям частину отриманої зброї, можливо, ті самі безпілотники "Шахед", які Москва зараз виробляє на двох заводах за ліцензією Тегерана", - зазначив глава держави.

Зеленський назвав гарним рішенням атаки на іранські військові цілі.

"Іранці виробляють багато зброї для Росії, особливо безпілотники та ракети, хоча я не думаю, що вони більше зможуть це робити, і, можливо, росіяни озброять їх у свою чергу", - додав він.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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