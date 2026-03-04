Гроссі заявив про значний запас урану майже збройового рівня в Ірані

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам.

Про це він написав у соціальній мережі, пише Цензор.НЕТ.

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Небезпечний запас урану

"Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння", – йдеться в заяві Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що поки Іран повністю не співпрацюватиме з інспекторами й не дасть відповіді на всі запитання, агентство не може підтвердити, що його ядерна програма не має військової мети.

Радіаційна безпека

Міжнародне агентство з атомної енергії раніше підтвердило пошкодження будівлі підземного заводу збагачення урану в Натанзі.

Очільник МАГАТЕ заявив, що в країнах, які межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного фонового рівня.

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