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Гроссі заявив про значний запас урану майже збройового рівня в Ірані

Гроссі про ядерний потенціал Ірану

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам.

Про це він написав у соціальній мережі, пише Цензор.НЕТ.

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Небезпечний запас урану

"Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння", – йдеться в заяві Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що поки Іран повністю не співпрацюватиме з інспекторами й не дасть відповіді на всі запитання, агентство не може підтвердити, що його ядерна програма не має військової мети.

Радіаційна безпека

  • Міжнародне агентство з атомної енергії раніше підтвердило пошкодження будівлі підземного заводу збагачення урану в Натанзі.
  • Очільник МАГАТЕ заявив, що в країнах, які межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного фонового рівня.

Також читайте: Трамп закликав іранців відкласти протести через небезпеку

Автор: 

Іран (3474) МАГАТЕ (839)
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Топ коментарі
+11
Чому ця МАГАТЕ має вирішувати кому мати я/з а кому ні? Міжнародного права більше не існує.. "велика сімка" та МАГАТЕ взагалі нічого не зробили коли рф окупувала українські землі разом з ядерними установками розташованими в Криму та ЗАЕС це фактично зруйнувало світовий порядок який встановився після 2-ї світової війни.
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04.03.2026 00:44 Відповісти
+5
О, вилізло підстилка Х'уйла. Чому ж ти раніше цього не казав? визнай що цей уран аятоли отримали від Х'уйла. І тепер заверещали бо злякалися що уран може попасти в треті руки і потім ******* по тим хто його колись дав аятолам
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04.03.2026 00:49 Відповісти
+5
А він нічого і не вирішує. Він статист.
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04.03.2026 00:49 Відповісти
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Чому ця МАГАТЕ має вирішувати кому мати я/з а кому ні? Міжнародного права більше не існує.. "велика сімка" та МАГАТЕ взагалі нічого не зробили коли рф окупувала українські землі разом з ядерними установками розташованими в Криму та ЗАЕС це фактично зруйнувало світовий порядок який встановився після 2-ї світової війни.
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04.03.2026 00:44 Відповісти
А він нічого і не вирішує. Він статист.
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04.03.2026 00:49 Відповісти
тіп, угомонися, він нічого не вирішує, від слова - зовсім
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04.03.2026 10:36 Відповісти
О, вилізло підстилка Х'уйла. Чому ж ти раніше цього не казав? визнай що цей уран аятоли отримали від Х'уйла. І тепер заверещали бо злякалися що уран може попасти в треті руки і потім ******* по тим хто його колись дав аятолам
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04.03.2026 00:49 Відповісти
Соромлюся запитати, а хто центрифуги для збагачення урану постачає до Ірану?
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04.03.2026 01:17 Відповісти
Старые песни о главном 2013
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04.03.2026 00:53 Відповісти
2015?
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04.03.2026 00:55 Відповісти
Дивні заяви від МАГАТЕ, які дуже збігаються з позицією Китаю котрі вони сьогодні дали 🤔 !?:
Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай вважає Іран країною, яка не займається створенням ядерної зброї.
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04.03.2026 03:23 Відповісти
МАГАТЕ: Іран збогатив плутонiй з 30% до 90% ВИПАДКОВО.
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04.03.2026 03:45 Відповісти
В Іранській школі одна зі школярок на лабораторці випадково не ті компоненти змішала у пробірці... 😂
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04.03.2026 09:42 Відповісти
Поклали плутоній на депозит під 10% річних в Iran Centrifuge Bank. От він і збагатився. Ну що тут не ясного
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04.03.2026 07:13 Відповісти
Проснулося, сердешне? Занепокоєння вирази, і йди бабки підрахуй за свою сліпоту.
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04.03.2026 10:28 Відповісти
 
 