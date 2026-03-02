РУС
Новости Удары США по Ирану
735 13

Нет никаких признаков повреждения или поражения каких-либо ядерных установок в Иране, - МАГАТЭ

Удары США по Ирану: что говорят в МАГАТЭ?

На данный момент нет никаких признаков того, что в результате ударов по Ирану были повреждены или поражены ядерные установки.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Что касается состояния ядерных установок в Иране, то на данный момент у нас нет никаких признаков того, что какая-либо из ядерных установок, включая Бушерскую атомную электростанцию, Тегеранский исследовательский реактор или другие установки ядерного топливного цикла, была повреждена или поражена", - отметил он.

Гросси заявил, что попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования пока безрезультатны.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иран (820) МАГАТЭ (291) Рафаэль Гросси (147)
Топ комментарии
+2
А що у Гроссі є оперативний підрозділ розвідки, що в умовах війни такі дані отримувати?

Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
02.03.2026 11:30 Ответить
+1
Отдел статистики.
02.03.2026 11:26 Ответить
+1
а что вы имели ввиду? объясните что было даказано.
02.03.2026 11:44 Ответить
Що і вимогалося довести!
02.03.2026 11:26 Ответить
а что вы имели ввиду? объясните что было даказано.
02.03.2026 11:44 Ответить
На tZEinform була інформація, що трампакс вибудовує сімейну нафтову бізнес-імперію і всі його дії саме на це спрямовані, на все інше йому начхать. Так це чи ні, час покаже.
02.03.2026 11:55 Ответить
Отдел статистики.
02.03.2026 11:26 Ответить
Ждем - с
02.03.2026 11:28 Ответить
Висловлюю стурбованість...
02.03.2026 11:29 Ответить
обурююсь
02.03.2026 11:45 Ответить
А що у Гроссі є оперативний підрозділ розвідки, що в умовах війни такі дані отримувати?

Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
02.03.2026 11:30 Ответить
від США теж був триндьож про знищення ядерних обєктів глибинними надпотужними американськими бімбами ... Триндять усі.
02.03.2026 11:38 Ответить
У Гроссі - нема, у його хазяїв - "рускіє" - є.
Тому "патєрь нєт".
02.03.2026 11:56 Ответить
А Гроссі, як завжди, співає:
«Всьо хорошо, прєкрасная маркіза»!
02.03.2026 11:38 Ответить
Теперь главная проблема шахеды! Этими тарахтелками Иран может очень долго тиранить ближний восток! И кацапы, думаю, их уже научили тактике применения.
02.03.2026 11:41 Ответить
☢️Є ризик витоку радіації: США вдарив по ядерному об'єкту в Натанзі, стверджує Іран - МАГАТЕ бʼє на сполох
02.03.2026 11:43 Ответить
 
 