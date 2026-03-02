Нет никаких признаков повреждения или поражения каких-либо ядерных установок в Иране, - МАГАТЭ
На данный момент нет никаких признаков того, что в результате ударов по Ирану были повреждены или поражены ядерные установки.
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Что касается состояния ядерных установок в Иране, то на данный момент у нас нет никаких признаков того, что какая-либо из ядерных установок, включая Бушерскую атомную электростанцию, Тегеранский исследовательский реактор или другие установки ядерного топливного цикла, была повреждена или поражена", - отметил он.
Гросси заявил, что попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования пока безрезультатны.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
Тому "патєрь нєт".
«Всьо хорошо, прєкрасная маркіза»!