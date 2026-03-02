РУС
Война с Ираном не должна отвлекать от Украины, - Браже

Латвия подчеркивает приоритет поддержки Украины несмотря на обострение конфликта с Ираном

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что приоритетами остаются поддержка Украины, ограничение РФ и усиление НАТО даже на фоне конфликта с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Отвечая на вопрос, могут ли начатые США и Израилем удары по Ирану перерасти в более масштабную войну, Браже заявила, что возможно все, однако никто не заинтересован в расширении конфликта. По словам министра, она также слышала сигналы о том, что часть оставшихся иранских чиновников открыта для регулируемого выхода из конфликта, однако развитие событий может быть разным.

Браже отметила, что вся руководящая команда Ирана уничтожена, а оставшиеся лидеры в значительной степени действуют децентрализованно, поэтому конфликт может продолжаться в таком децентрализованном формате и развиваться по разным сценариям, в том числе затянуться.

Министр все же выразила надежду, что итогом может стать приход нового режима в Иране, который будет более открыт к сотрудничеству с остальным миром.

Читайте: США и Израиль хотели показать, что удара может не быть, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности, - Axios

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добыча нефти на Ближнем Востоке полностью остановится, если Ормузский пролив будет закрыт более 25 дней, - Bloomberg

Иран (820) Латвия (311) Украина (5585)
іран звернувся за військовою допомогою до **********, у т.ч. просив пускові та балістику, радари
********* відмовив, мотивуючи, що удари носять точковий характер, наземної операції в Ірані нема, а тому раніше укладена між *********ом та іраном угода не діє
хєрово, бо ці ракети полетять по Україні...
02.03.2026 10:37 Ответить
Трамп може затягнути операцію в ірАнусі, мені так здається, що призведе до необхідності в наземній операції і після цього вимагати в НАТО, залучення їх військ до цією операції. Що для нас ще набагато гірше, ніж затяжний конфлікт там, який ннвігідний для нас у всьому. Ракет ппо для нас не буде і росія отримає високі ціни на нафту.
02.03.2026 11:08 Ответить
Если этот замес быстро не закончиться, то замучаетесь фильтровать богатых дубаЯйцев от жаждущих мести персов.
02.03.2026 11:18 Ответить
вже відволікає, і при тому ,як увагу,так і озброєння і фінанси для допомоги Україні ,Все в цьому світі взаємопов'язане
02.03.2026 11:26 Ответить
Вкотре сша та ізраїльзіграли на руку рашці!!!
