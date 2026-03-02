Война с Ираном не должна отвлекать от Украины, - Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что приоритетами остаются поддержка Украины, ограничение РФ и усиление НАТО даже на фоне конфликта с Ираном.

Отвечая на вопрос, могут ли начатые США и Израилем удары по Ирану перерасти в более масштабную войну, Браже заявила, что возможно все, однако никто не заинтересован в расширении конфликта. По словам министра, она также слышала сигналы о том, что часть оставшихся иранских чиновников открыта для регулируемого выхода из конфликта, однако развитие событий может быть разным.

Браже отметила, что вся руководящая команда Ирана уничтожена, а оставшиеся лидеры в значительной степени действуют децентрализованно, поэтому конфликт может продолжаться в таком децентрализованном формате и развиваться по разным сценариям, в том числе затянуться.

Министр все же выразила надежду, что итогом может стать приход нового режима в Иране, который будет более открыт к сотрудничеству с остальным миром.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

