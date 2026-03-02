Війна з Іраном не повинна відволікати від України, - Браже

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що пріоритетами залишаються підтримка України, обмеження РФ і посилення НАТО навіть на тлі конфлікту з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Відповідаючи на питання, чи можуть розпочаті США та Ізраїлем удари по Ірану перерости в більш масштабну війну, Браже заявила, що можливо все, проте ніхто не зацікавлений у розширенні конфлікту. За словами міністра, вона також чула сигнали про те, що частина іранських посадовців, які залишилися, відкрита до регульованого виходу з конфлікту, проте розвиток подій може бути різним.

Браже зазначила, що вся керівна команда Ірану знищена, а лідери, що залишилися, значною мірою діють децентралізовано, тому конфлікт може тривати в такому децентралізованому форматі і розвиватися за різними сценаріями, в тому числі затягнутися.

Міністр все ж висловила надію, що підсумком може стати прихід нового режиму в Ірані, який буде більш відкритий до співпраці з рештою світу.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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