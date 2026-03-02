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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Війна з Іраном не повинна відволікати від України, - Браже

Латвія підкреслює пріоритет підтримки України попри загострення конфлікту з Іраном

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що пріоритетами залишаються підтримка України, обмеження РФ і посилення НАТО навіть на тлі конфлікту з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Відповідаючи на питання, чи можуть розпочаті США та Ізраїлем удари по Ірану перерости в більш масштабну війну, Браже заявила, що можливо все, проте ніхто не зацікавлений у розширенні конфлікту. За словами міністра, вона також чула сигнали про те, що частина іранських посадовців, які залишилися, відкрита до регульованого виходу з конфлікту, проте розвиток подій може бути різним.

Браже зазначила, що вся керівна команда Ірану знищена, а лідери, що залишилися, значною мірою діють децентралізовано, тому конфлікт може тривати в такому децентралізованому форматі і розвиватися за різними сценаріями, в тому числі затягнутися.

Міністр все ж висловила надію, що підсумком може стати прихід нового режиму в Ірані, який буде більш відкритий до співпраці з рештою світу.

Читайте: США та Ізраїль хотіли показати, що удару може не бути, щоб Хаменеї та інші почувалися у безпеці, - Axios

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) Латвія (1493) Україна (7366)
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іран звернувся за військовою допомогою до **********, у т.ч. просив пускові та балістику, радари
********* відмовив, мотивуючи, що удари носять точковий характер, наземної операції в Ірані нема, а тому раніше укладена між *********ом та іраном угода не діє
хєрово, бо ці ракети полетять по Україні...
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02.03.2026 10:37 Відповісти
Трамп може затягнути операцію в ірАнусі, мені так здається, що призведе до необхідності в наземній операції і після цього вимагати в НАТО, залучення їх військ до цією операції. Що для нас ще набагато гірше, ніж затяжний конфлікт там, який ннвігідний для нас у всьому. Ракет ппо для нас не буде і росія отримає високі ціни на нафту.
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02.03.2026 11:08 Відповісти
Если этот замес быстро не закончиться, то замучаетесь фильтровать богатых дубаЯйцев от жаждущих мести персов.
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02.03.2026 11:18 Відповісти
вже відволікає, і при тому ,як увагу,так і озброєння і фінанси для допомоги Україні ,Все в цьому світі взаємопов'язане
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02.03.2026 11:26 Відповісти
Вкотре сша та ізраїльзіграли на руку рашці!!!
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02.03.2026 11:28 Відповісти
 
 