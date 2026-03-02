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Немає жодних ознак пошкодження чи ураження будь-яких ядерних установок в Ірані, - МАГАТЕ
Наразі немає жодних ознак того, що внаслідок ударів по Ірану пошкоджено чи уражено ядерні установки.
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, було пошкоджено або уражено", - зазначив він.
Гроссі заявив, що спроби зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання поки що безрезультатні.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+4 Герхард
показати весь коментар02.03.2026 11:30 Відповісти Посилання
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар02.03.2026 11:38 Відповісти Посилання
+1 Василь Тесляр #615960
показати весь коментар02.03.2026 11:26 Відповісти Посилання
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Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
Тому "патєрь нєт".
Іран місію МАГАТЕ під охороною привозив, водив, де вважав за потрібне, і вивозив раз на рік. І ніякі датчики ставити не дозволяв.
А дані з іранських датчиків передавати західним шайтанам дурних нема.
Ось тобі єдиний спосіб, яким Гроссі щось міг дізнатися:
Гроссі заявив, що спроби зв'язатися з іранськими органами ядерного регулювання поки що безрезультатні.
І не треба фантазувати.
«Всьо хорошо, прєкрасная маркіза»!
бо трампон все знищів ще в 2025 році
язиком..балаболка