Немає жодних ознак пошкодження чи ураження будь-яких ядерних установок в Ірані, - МАГАТЕ

Наразі немає жодних ознак того, що внаслідок ударів по Ірану пошкоджено чи уражено ядерні установки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, було пошкоджено або уражено", - зазначив він.

Гроссі заявив, що спроби зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання поки що безрезультатні.

Читайте: Війна з Іраном не повинна відволікати від України, - Браже

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також дивіться: Пожежа виникла на НПЗ у Саудівській Аравії після атаки іранського БпЛА, - ЗМІ. ВIДЕО