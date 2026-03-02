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Новини Операція США проти Ірану
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Немає жодних ознак пошкодження чи ураження будь-яких ядерних установок в Ірані, - МАГАТЕ

Удари Штатів по Ірану: що кажуть у МАГАТЕ?

Наразі немає жодних ознак того, що внаслідок ударів по Ірану пошкоджено чи уражено ядерні установки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, включаючи Бушерську атомну електростанцію, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, було пошкоджено або уражено", - зазначив він.

Гроссі заявив, що спроби зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання поки що безрезультатні.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3472) МАГАТЕ (835) Гроссі Рафаель (352)
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Топ коментарі
+4
А що у Гроссі є оперативний підрозділ розвідки, що в умовах війни такі дані отримувати?

Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
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02.03.2026 11:30 Відповісти
+2
від США теж був триндьож про знищення ядерних обєктів глибинними надпотужними американськими бімбами ... Триндять усі.
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02.03.2026 11:38 Відповісти
+1
Отдел статистики.
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02.03.2026 11:26 Відповісти
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Що і вимогалося довести!
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02.03.2026 11:26 Відповісти
а что вы имели ввиду? объясните что было даказано.
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02.03.2026 11:44 Відповісти
На tZEinform була інформація, що трампакс вибудовує сімейну нафтову бізнес-імперію і всі його дії саме на це спрямовані, на все інше йому начхать. Так це чи ні, час покаже.
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02.03.2026 11:55 Відповісти
Отдел статистики.
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02.03.2026 11:26 Відповісти
Ждем - с
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02.03.2026 11:28 Відповісти
Висловлюю стурбованість...
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02.03.2026 11:29 Відповісти
обурююсь
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02.03.2026 11:45 Відповісти
А що у Гроссі є оперативний підрозділ розвідки, що в умовах війни такі дані отримувати?

Це пустопорожній триндьож, який у перекладі звучить так:
"Ми ніхера не знаємо, що там відбувається".
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02.03.2026 11:30 Відповісти
від США теж був триндьож про знищення ядерних обєктів глибинними надпотужними американськими бімбами ... Триндять усі.
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02.03.2026 11:38 Відповісти
У Гроссі - нема, у його хазяїв - "рускіє" - є.
Тому "патєрь нєт".
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02.03.2026 11:56 Відповісти
Ну є ж датчики радіоактивного зараження і на землі і в космосі. Мабуть же по них орієнтуються?
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02.03.2026 12:25 Відповісти
Нема.
Іран місію МАГАТЕ під охороною привозив, водив, де вважав за потрібне, і вивозив раз на рік. І ніякі датчики ставити не дозволяв.

А дані з іранських датчиків передавати західним шайтанам дурних нема.
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02.03.2026 23:05 Відповісти
Радіоактивне забруднення можна виявити з космосу, використовуючи спеціалізовані супутники, оснащені гамма-спектрометрами або датчиками, що фіксують високий рівень радіації. Це дозволяє моніторити зони відчуження (наприклад, https://tsn.ua/********/za-radiaciyeyi-navkolo-chornobilya-stezhitimut-iz-kosmosu-308237.html навколо Чорнобиля) та автоматизувати контроль за забрудненими територіями.
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03.03.2026 12:05 Відповісти
І, як багато МАГАТЕ має своїх супутників?

Ось тобі єдиний спосіб, яким Гроссі щось міг дізнатися:
Гроссі заявив, що спроби зв'язатися з іранськими органами ядерного регулювання поки що безрезультатні.

І не треба фантазувати.
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03.03.2026 13:35 Відповісти
А для чого йому свої супутники? У багатьох міжнародних відомствах немає своїх супутників тим не менше вони володіють повнотою інформації співпрацюючи з тими в кого вони є.
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03.03.2026 13:39 Відповісти
І кому тре співпрацювати з цими клоунами з своєї волі?
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04.03.2026 00:00 Відповісти
А Гроссі, як завжди, співає:
«Всьо хорошо, прєкрасная маркіза»!
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02.03.2026 11:38 Відповісти
Теперь главная проблема шахеды! Этими тарахтелками Иран может очень долго тиранить ближний восток! И кацапы, думаю, их уже научили тактике применения.
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02.03.2026 11:41 Відповісти
Навпаки Іран передав технологію виготовлення шахедів кацапам.
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02.03.2026 12:26 Відповісти
А кацапи їм технологію використання.
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02.03.2026 12:37 Відповісти
А хто кацапів навчив цієї технології як не інструктори з Ірану. Забули вже? Практика масованих обстрілів так, у кацапів вона є.
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02.03.2026 12:42 Відповісти
☢️Є ризик витоку радіації: США вдарив по ядерному об'єкту в Натанзі, стверджує Іран - МАГАТЕ бʼє на сполох
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02.03.2026 11:43 Відповісти
звичайно
бо трампон все знищів ще в 2025 році
язиком..балаболка
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02.03.2026 13:03 Відповісти
 
 