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Новини Відео Операція США проти Ірану
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Пожежа виникла на НПЗ у Саудівській Аравії після атаки іранського БпЛА, - ЗМІ. ВIДЕО

Нафтопереробний завод Saudi Aramco у Саудівській Аравії палає після ймовірного удару іранського безпілотника.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними ЗМІ, пожежа є невеликою та ізольованою, наразі її контролюють.

Читайте: США та Ізраїль хотіли показати, що удару може не бути, щоб Хаменеї та інші почувалися у безпеці, - Axios

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Російська нафта втрачає Індію: поставки із Саудівської Аравії сягають максимуму за шість років

Автор: 

Іран (3472) Саудівська Аравія (619)
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Топ коментарі
+8
Двіжуха тільки починається.
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02.03.2026 09:46 Відповісти
+4
Він вже давно не передає, він постачав перші партії, потім продав ліцензію на їх виготовлення.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
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02.03.2026 09:55 Відповісти
+4
ці ракети будуть бити по Штатівських та Ізраїльських об'єктах, а тому вони потребуватимуть захисту, зокрема від балістики
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
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02.03.2026 09:58 Відповісти
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Двіжуха тільки починається.
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02.03.2026 09:46 Відповісти
ARAMCO-це один з найбільших нафтопереробних комплексів Саудівської Аравії і світу.

Його потужність становить близько 550 000 барелів на добу. Він переробляє сиру нафту на бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та мазут.
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02.03.2026 09:50 Відповісти
Saudi Aramco - бізнес-партнер кацапського лукойлу, вонги мають спільне сп Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd., чимало заробляють спільно
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02.03.2026 10:34 Відповісти
Україні краще, що Іран буде сам потребувати дрони і ракети, а не продавати їх Пуйлу.
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02.03.2026 09:53 Відповісти
Він вже давно не передає, він постачав перші партії, потім продав ліцензію на їх виготовлення.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
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02.03.2026 09:55 Відповісти
кацапи ще отримують купу північнокорейської балістики (по суті, китайської)
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02.03.2026 10:00 Відповісти
Маленька тонкість. Кацапи так і не розплатились поставкою винищувачів до рушників.
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02.03.2026 10:07 Відповісти
ці ракети будуть бити по Штатівських та Ізраїльських об'єктах, а тому вони потребуватимуть захисту, зокрема від балістики
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
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02.03.2026 09:58 Відповісти
Хоч би екологічної катастрофи не натворили...
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02.03.2026 09:54 Відповісти
Це сарказм, чи що ?
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02.03.2026 18:36 Відповісти
І що принц візьме і втреться, а голову аятолі відрізати
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02.03.2026 11:26 Відповісти
Злые языки предполагают, что это могут быть и вовсе не иранские Шахеды, а рашистские Герани....
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02.03.2026 11:46 Відповісти
Недолуга політика Трампа призведа до катастрофи.
Переговорники-бізмесмени такі як Кушнер та Віткоф в цьому ділі нічого не петрають і діють з "наскока", вони так робили з Україною і нічого не вийшло. Тому пане трамп вам не премія миру світить, а просто тюрма десь на Гуантанамо.
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02.03.2026 12:09 Відповісти
Н-да ... За останні 12 років у атмосферу багато чого вилетіло.
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02.03.2026 18:42 Відповісти
 
 