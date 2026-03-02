Пожежа виникла на НПЗ у Саудівській Аравії після атаки іранського БпЛА, - ЗМІ. ВIДЕО
Нафтопереробний завод Saudi Aramco у Саудівській Аравії палає після ймовірного удару іранського безпілотника.
Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними ЗМІ, пожежа є невеликою та ізольованою, наразі її контролюють.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+8 Анатолій Фоменко
показати весь коментар02.03.2026 09:46 Відповісти Посилання
+4 Петро Свириденко
показати весь коментар02.03.2026 09:55 Відповісти Посилання
+4 Wild MadDog
показати весь коментар02.03.2026 09:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Його потужність становить близько 550 000 барелів на добу. Він переробляє сиру нафту на бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та мазут.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
Переговорники-бізмесмени такі як Кушнер та Віткоф в цьому ділі нічого не петрають і діють з "наскока", вони так робили з Україною і нічого не вийшло. Тому пане трамп вам не премія миру світить, а просто тюрма десь на Гуантанамо.