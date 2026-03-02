Пожар возник на НПЗ в Саудовской Аравии после атаки иранского БПЛА, - СМИ. ВИДЕО
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии горит после вероятного удара иранского беспилотника.
Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным СМИ, пожар небольшой и изолированный, в настоящее время его контролируют.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
+8 Анатолій Фоменко
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+4 Wild MadDog
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Його потужність становить близько 550 000 барелів на добу. Він переробляє сиру нафту на бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та мазут.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
Переговорники-бізмесмени такі як Кушнер та Віткоф в цьому ділі нічого не петрають і діють з "наскока", вони так робили з Україною і нічого не вийшло. Тому пане трамп вам не премія миру світить, а просто тюрма десь на Гуантанамо.