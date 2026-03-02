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Новости Видео Операция США против Ирана
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Пожар возник на НПЗ в Саудовской Аравии после атаки иранского БПЛА, - СМИ. ВИДЕО

Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии горит после вероятного удара иранского беспилотника.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным СМИ, пожар небольшой и изолированный, в настоящее время его контролируют.

Читайте: США и Израиль хотели показать, что удара может не быть, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности, - Axios

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: Российская нефть теряет Индию: поставки из Саудовской Аравии достигают максимума за шесть лет

Автор: 

Иран (2964) Саудовская Аравия (365)
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Топ комментарии
+8
Двіжуха тільки починається.
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02.03.2026 09:46 Ответить
+4
Він вже давно не передає, він постачав перші партії, потім продав ліцензію на їх виготовлення.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
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02.03.2026 09:55 Ответить
+4
ці ракети будуть бити по Штатівських та Ізраїльських об'єктах, а тому вони потребуватимуть захисту, зокрема від балістики
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
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02.03.2026 09:58 Ответить
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Двіжуха тільки починається.
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02.03.2026 09:46 Ответить
ARAMCO-це один з найбільших нафтопереробних комплексів Саудівської Аравії і світу.

Його потужність становить близько 550 000 барелів на добу. Він переробляє сиру нафту на бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та мазут.
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02.03.2026 09:50 Ответить
Saudi Aramco - бізнес-партнер кацапського лукойлу, вонги мають спільне сп Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd., чимало заробляють спільно
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02.03.2026 10:34 Ответить
Україні краще, що Іран буде сам потребувати дрони і ракети, а не продавати їх Пуйлу.
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02.03.2026 09:53 Ответить
Він вже давно не передає, він постачав перші партії, потім продав ліцензію на їх виготовлення.
Рашка їх сама клепає в різних точках.
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02.03.2026 09:55 Ответить
кацапи ще отримують купу північнокорейської балістики (по суті, китайської)
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02.03.2026 10:00 Ответить
Маленька тонкість. Кацапи так і не розплатились поставкою винищувачів до рушників.
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02.03.2026 10:07 Ответить
ці ракети будуть бити по Штатівських та Ізраїльських об'єктах, а тому вони потребуватимуть захисту, зокрема від балістики
висновок: ракети patriot pac-3, у т.ч. вже проплачені для нас, ми можемо ближчим часом не побачити
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02.03.2026 09:58 Ответить
Хоч би екологічної катастрофи не натворили...
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02.03.2026 09:54 Ответить
Це сарказм, чи що ?
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02.03.2026 18:36 Ответить
І що принц візьме і втреться, а голову аятолі відрізати
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02.03.2026 11:26 Ответить
Злые языки предполагают, что это могут быть и вовсе не иранские Шахеды, а рашистские Герани....
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02.03.2026 11:46 Ответить
Недолуга політика Трампа призведа до катастрофи.
Переговорники-бізмесмени такі як Кушнер та Віткоф в цьому ділі нічого не петрають і діють з "наскока", вони так робили з Україною і нічого не вийшло. Тому пане трамп вам не премія миру світить, а просто тюрма десь на Гуантанамо.
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02.03.2026 12:09 Ответить
Н-да ... За останні 12 років у атмосферу багато чого вилетіло.
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02.03.2026 18:42 Ответить
 
 