Война на Ближнем Востоке и ажиотаж: Крупнейшие сети АЗС ежедневно повышают цены на топливо

Бензин и дизельное топливо в крупнейших сетях АЗС с прошлой субботы подорожали в среднем на 5 гривен за литр.

В то же время из-за ажиотажного спроса ряд сетей АЗС приостановил работу сервисов подписки на топливо или существенно ограничил объемы его покупки в мобильных приложениях, пишет отраслевое издание "Нафторинок".

Так, в течение прошлых выходных и в понедельник цены на бензин и дизельное топливо в большинстве крупных сетей АЗС выросли на 1 грн за литр.

Во вторник, 3 марта, сети OKKO и WOG повысили цены на бензин и дизельное топливо еще на 2 гривны за литр, а сеть UPG – сразу на 3 грн. Кроме того, во вторник цены повысили Ukrnafta (до 2 грн/л), "БРСМ-Нафта" (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) и другие.

Уже в среду, 4 марта, цены на большинстве АЗС выросли еще на 2 гривны за литр.

В частности, на 2 гривны за литр повысила цены сеть OKKO, после чего обычное топливо пересекло отметку в 70 грн/л, а высокооктановый бензин Pulls 100 стоит более 80 грн/л. WOG, которая обычно удерживает ценовой паритет с OKKO, утром оставила цены без изменений, однако уже днем также повысила их на 2 гривны.

В то же время государственные Ukrnafta и UPG в среду повысили цены на 2 грн/л, Parallel – на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, основной причиной стремительного роста цен прежде всего является ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о войне в Иране и рисках для нефтяных поставок, передает enkorr.

Он отметил, что за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях – еще больше.

"Между тем, у нас все хорошо. Запасы в сетях есть, в частности все залиты бензином. Есть и дизтопливо, с исчезновением морозов его стало больше, все шлюзы открылись. Но ажиотажный спрос опустошает АЗС. Думаю, ажиотаж уже раздул цены минимум на 5 грн/л", – пояснил Куюн.

По его словам, представители сетей АЗС подтверждают, что имеют запасы топлива, приобретенные ранее, но из-за ажиотажного спроса начинают ориентироваться на текущие высокие котировки.

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом не повышать цены на фоне войны на Ближнем Востоке.