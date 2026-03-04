Ціни на нафту продовжують зростати попри обіцянки Трампа охороняти танкери в Ормузькій протоці

4 березня ціни на нафту зросли на 1% через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка порушила постачання на Близькому Сході. Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми сесіями після того, як президент Дональд Трамп порушив питання про можливість супроводу суден ВМС США через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на $1,17, або на 1,4%, до $82,57 за барель до 04:08 за Гринвічем, після закриття торгів у вівторок на найвищому рівні з січня 2025 року.

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Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 72 центи, або на 1%, до $75,28, після встановлення найвищого рівня з червня. За останні дві сесії обидві ціни зросли на понад 5% .

"Зараз геополітика явно випередила звичайні цінові чинники, такі як дані про запаси, економічні показники США чи коментарі ОПЕК. У найближчій перспективі ключовими показниками, за якими слід стежити, будуть дані про фізичний експорт із Перської затоки, будь-які підтверджені інциденти з танкерами, пересування ВМС США та позиція Ірану", – зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ірак, другий за величиною виробник сирої нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), скоротив видобуток майже на 1,5 мільйона барелів на день, що становить приблизно половину його виробництва. Причина ‒ обмеження на зберігання та відсутність експортного маршруту. Країні, можливо, доведеться скоротити видобуток майже на 3 мільйони барелів на день протягом кількох днів, якщо експорт не відновиться.

Як повідомлялося, наступні чотири тижні визначать, чи зіткнеться європейська економіка з новою повноцінною кризою, чи лише з тимчасовою перешкодою на шляху відновлення через удари США по Ірану. Триваліша військова кампанія загрожує зірвати відродження економіки єврозони, одночасно розпалюючи інфляційні сили, які Європейський центральний банк так довго стримував.

Залежність Європи від нафти та газу з Близького Сходу робить Євросоюз найвразливішою серед великих економік до наслідків дій Ірану.