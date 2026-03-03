Європейська економіка витримає війну в Ірані без наслідків, якщо вона закінчиться за місяць, – Bloomberg

Наступні чотири тижні визначать, чи зіткнеться європейська економіка з новою кризою, чи просто з перешкодою у своєму відновленні через удари США по Ірану.

Як пише Bloomberg, триваліша кампанія ризикує саботувати відродження єврозони, водночас пробуджуючи інфляційні сили, які Європейський центральний банк наполегливо стримував.

Залежність від нафти та газу з регіону робить блок "найбільш вразливою великою економікою" до впливу Ірану.

"Якщо конфлікт буде короткочасним, а ціни на енергоносії зростуть лише ненадовго, збитки будуть обмежені", – заявили економісти Bloomberg Economics Антоніо Баррозу та Сімона Делле К'яй.

Однак тривала війна, яка підтримує високі ціни на нафту та газ, може змусити уряди витрачати більше, щоб захистити виборців від зростання цін, і поставити під тиск чинних лідерів.

Утім, поки паніки щодо того, що єврозона збивається з курсу, майже немає.

Головний економіст Berenberg Хольгер Шмідінг заявив, що продовжуватиме базувати свій прогноз на цінах на Brent у середньому $65-70 за барель, навіть після того, як 2 березня вони пробили позначку в $80, що, ймовірно, є "короткостроковим сплеском".

"Я очікую, що Трамп докладе всіх зусиль, щоб запобігти тривалому стрибку цін на енергоносії, який може зашкодити йому вдома. Виборці США вже звинувачували його у високих споживчих цінах ще до ударів по Ірану", – сказав Шмідінг.

Іран також має сильні стимули уникати надмірної напруженості в Ормузькій протоці – каналі, через який транспортується приблизно 20% світового обсягу морської нафти та газу.

"Китай, який разом із Росією є єдиною великою державою, що підтримує Іран, значною мірою залежить від цього морського маршруту для імпорту нафти та чинитиме тиск на Тегеран, щоб він не ставив його під загрозу", – сказав економіст UniCredit Едоардо Кампанелла.

При цьому зауважується, що цей час особливо невдалий для Європи, де запаси вже надзвичайно низькі, а це означає, що регіону доведеться імпортувати великі обсяги скрапленого газу цього літа, щоб поповнити свої резервуари до наступної зими.

Прогноз Bloomberg передбачає, що "нафта по $80" забере у зростання ВВП від $0,2 до $3,2 за відсотковий пункт, "нафта по $100" – 0,6 в.п. та 0,9 в.п. відповідно.

За приблизними оцінками Morgan Stanley, постійне зростання ціни на нафту на $10 за барель підвищує інфляцію в єврозоні на 0,4 відсоткового пункта. Водночас економічне зростання знизиться на 0,15 в.п.

Останні прогнози ЄЦБ передбачають, що споживчі ціни не досягнуть цільового показника до 2028 року, а зростання складе до 1,4% наступного року з 1,2% у 2026 році. Однак інфляція вже перевершує очікування аналітиків – у лютому вона склала 1,9%.

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Наслідки ударів США по Ірану

Як повідомлялося, компанія QatarEnergy тимчасово зупинила виробництво алюмінію та окремих хімічних продуктів після іранських атак, через які Катар був змушений закрити свій найбільший завод з виробництва зрідженого природного газу.

До того стало відомо, що після атаки двох іранських безпілотників на об'єкти QatarEnergy у Катарі було тимчасово призупинено виробництво скрапленого природного газу, який забезпечує близько 20% світової пропозиції.

Уряд країни зараз проводить оцінку масштабів завданих пошкоджень. Із огляду на те, що катарське виробництво LNG формує значну частку глобального ринку, ситуація має суттєвий вплив на світовий енергетичний баланс.

Також компанія Amazon повідомила, що три її центри обробки даних на Близькому Сході були пошкоджені внаслідок атак безпілотників на тлі конфлікту між США та Іраном у регіоні.

До того повідомлялося, ціни на авіаквитки між Азією та Європою різко зросли після закриття ключових авіахабів на Близькому Сході через війну США та Ізраїлю проти Ірану. На сайтах авіакомпаній наразі квитки на багато популярних напрямків розпродані за кілька днів наперед.

3 березня стало відомо, що разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найпомітніших ринкових реакцій на конфлікт на Близькому Сході, який почався в суботу та фактично призвів до майже повного блокування життєво важливого проходу Ормузької протоки.

Також повідомлялося, що виробники нафти на Близькому Сході зможуть утримувати обсяги видобутку не довше ніж 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через Ормузьку протоку – вузький прохід біля узбережжя Ірану, яким транспортується близько п'ятої частини світового експорту нафти та зрідженого природного газу, – практично завмер через добровільні обмеження судновласників.