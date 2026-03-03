Дрони атакували дата-центри Amazon на Близькому Сході, є значні ушкодження

Компанія Amazon повідомила, що три її центри обробки даних на Близькому Сході були пошкоджені внаслідок атак безпілотників на тлі конфлікту між США та Іраном у регіоні.

Про це повідомляє Business Insider.

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Два об’єкти в Об’єднаних Арабських Еміратах зазнали прямих уражень, а третій дата-центр у Бахрейні отримав пошкодження від удару дрона "поблизу".

"Ці удари спричинили пошкодження конструкцій, порушили електропостачання нашої інфраструктури та в окремих випадках вимагали гасіння пожеж, що призвело до додаткових ушкоджень від води", ‒ зазначили в компанії.

Пошкодження інфраструктури вплинуло на роботу низки сервісів AWS, зокрема обчислювальних систем EC2, хмарного сховища S3 та бази даних DynamoDB.

"Ми очікуємо, що відновлення займе тривалий час через характер фізичних ушкоджень. Рекомендуємо клієнтам з робочими навантаженнями на Близькому Сході вжити заходів для резервного копіювання даних та, за потреби, перенести свої навантаження до інших регіонів AWS", ‒ додали в Amazon.

Як повідомлялося, ціни на авіаквитки між Азією та Європою різко зросли після закриття ключових авіахабів на Близькому Сході через війну США та Ізраїлю проти Ірану. На сайтах авіакомпаній наразі квитки на багато популярних напрямків розпродані за кілька днів наперед.

Найважливіші аеропорти країн Перської затоки, зокрема найбільший у світі міжнародний аеропорт Дубая, який зазвичай обслуговує понад 1000 рейсів на добу, залишаються закритими вже четвертий день поспіль. Це суттєво знизило пропускну спроможність ключових маршрутів, зокрема між Австралією та Європою, де Emirates та Qatar Airways традиційно мають значну частку ринку.