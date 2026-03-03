Ціни на авіаквитки на маршрутах Азія-Європа різко зросли після закриття аеропортів країн Перської затоки

Ціни на авіаквитки між Азією та Європою різко зросли після закриття ключових авіаційних хабів на Близькому Сході через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Наразі на сайтах авіакомпаній квитки на багато популярних напрямків розпродані на кілька днів наперед, повідомляє Reuters.

Найважливіші аеропорти країн Перської затоки, зокрема найбільший у світі міжнародний аеропорт Дубая, який зазвичай приймає понад 1000 рейсів на добу, залишалися закритими вже четвертий день поспіль. Це суттєво скоротило пропускну здатність на ключових маршрутах, зокрема з Австралії до Європи, де Emirates та Qatar Airways традиційно займають значну частку ринку.

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Австралійська туристична група Flight Centre повідомила, що з початку кризи кількість дзвінків до магазинів та на гарячі лінії зросла на 75%. Як наслідок, співробітники працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим клієнтам.

Авіакомпанії, які виконують безпосадкові рейси з Азії до Європи, можуть уникнути закритого повітряного простору Близького Сходу, прямуючи на північ через Кавказ і далі Афганістаном або на південь через Єгипет, Саудівську Аравію та Оман.

За даними Alton Aviation Consultancy, авіакомпанії, які пропонують безпосадкові рейси або маршрути через альтернативні хаби поза зоною конфлікту, можуть отримати короткострокову вигоду через перерозподіл пасажиропотоку від перевізників Перської затоки.

Перевірка сайтів кількох авіакомпаній у вівторок показала обмежену доступність і високі ціни на найближчі рейси з Азії до Лондона.

На сайті Cathay Pacific економ-класу на маршруті Гонконг-Лондон не було доступно до 11 березня, а квиток в один бік на той день коштував щонайменше $2705.

На рейсах Сідней-Лондон Qantas Airways не пропонувала економ-класу через звичні зупинки в Перті та Сінгапурі до 17 березня, коли один квиток в один бік коштував $2220. На ранні дати доступні лише дорогі варіанти з нетиповими пересадками, наприклад, через Лос-Анджелес чи Йоганнесбург.

Thai Airways повідомила про повне бронювання рейсів до Європи, оскільки європейські туристи уникають пересадок на Близькому Сході та обирають прямі маршрути.

Пошук на сайті Thai Airways з Бангкока до Лондона показав, що квитки розпродані до кінця наступного тижня, а потім ціни високі: економ-класу в один бік на 15 березня – $2265.

EVA Airways з Тайваню зафіксувала стрибок бронювань на рейси до Європи, оскільки пасажири з Азії та Європи шукають альтернативні шляхи.

На сайтах китайських авіакомпаній тарифи на маршрутах Китай-Велика Британія також різко зросли, а економ-класу на найближчі вильоти майже немає.

Зазвичай зворотний квиток економ-класу Пекін-Лондон коштує менше $1453, але в Air China на середу доступний лише бізнес-клас за $7336 в один бік.

Як повідомлялося, 28 лютого іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Кувейту. Внаслідок удару кілька співробітників отримали легкі поранення. Компетентні органи негайно активували затверджені процедури реагування на надзвичайні ситуації. Інцидент ліквідовано, а територію події взято під посилену охорону.