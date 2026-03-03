Війна на Близькому Сході потроїла ставки фрахту танкерів в регіоні, ‒ Bloomberg

Разом зі стрибком цін на нафту неконтрольоване зростання вартості перевезень стало однією з найпомітніших ринкових реакцій на конфлікт на Близькому Сході, який почався в суботу та фактично призвів до майже повного блокування життєво важливого проходу Ормузької протоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Упродовж цього року компанія Sinokor, співпрацюючи із судноплавним магнатом Джанлуїджі Апонте, отримала контроль над безпрецедентною часткою світового флоту супертанкерів VLCC. У понеділок вона повідомила брокерам, що її чинна ставка на перевезення нафти з Близького Сходу до Китаю ‒ базового маршруту для VLCC ‒ становить 700 пунктів Worldscale. Це більш ніж утричі перевищує рівень п’ятниці.

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Worldscale ‒ це система ціноутворення, яка дає змогу судновласникам розраховувати прибуток суден, а нафтовим компаніям ‒ оцінювати витрати під час погодження ставок.

Двоє суднових брокерів заявили, що ставка у 700 пунктів у перерахунку дає приблизно $20 за барель у разі доставки вантажу до східного Китаю.

Танкер, який перебуває під контролем компанії Dynacom Tankers Management, був зданий в оренду за $525 за Worldscale, що відповідає приблизно $350 000 прибутку за кожен день фрахту.

Як повідомлялося, виробники нафти на Близькому Сході зможуть утримувати обсяги видобутку не довше ніж 25 днів у разі повного блокування Ормузької протоки через регіональний конфлікт. Рух танкерів через Ормузька протока ‒ вузький прохід біля узбережжя Ірану, яким транспортується близько п’ятої частини світового експорту нафти та зрідженого природного газу ‒ практично завмер через добровільні обмеження судновласників.