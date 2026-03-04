МАГАТЕ не фіксує нових пошкоджень на ядерних об’єктах Ірану

У МАГАТЕ не фіксують ознак пошкоджень ядерних об'єктів Ірану після ударів.

Про це пресслужба Агентства повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків фахівці не фіксують пошкоджень об'єктів в Ірані, які містять ядерні матеріали.

"Тому наразі немає ризику радіоактивного викиду. Поблизу ядерного об'єкта в Ісфахані видно пошкодження двох будівель. У Натанзі не виявлено додаткових руйнувань після раніше повідомлених пошкоджень входів, а також не виявлено пошкоджень на інших ядерних об'єктах, включаючи АЕС Бушер", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Гендиректор Гроссі закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої небезпеки радіологічного інциденту.

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Що передувало?

2 березня у МАГАТЕ повідомили, що немає жодних ознак пошкодження чи ураження будь-яких ядерних установок в Ірані.

Гендиректор Гроссі заявив про значний запас урану майже збройового рівня в Ірані.

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