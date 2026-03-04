МАГАТЕ не фіксує нових пошкоджень на ядерних об’єктах Ірану
У МАГАТЕ не фіксують ознак пошкоджень ядерних об'єктів Ірану після ударів.
Про це пресслужба Агентства повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там зазначили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків фахівці не фіксують пошкоджень об'єктів в Ірані, які містять ядерні матеріали.
"Тому наразі немає ризику радіоактивного викиду. Поблизу ядерного об'єкта в Ісфахані видно пошкодження двох будівель. У Натанзі не виявлено додаткових руйнувань після раніше повідомлених пошкоджень входів, а також не виявлено пошкоджень на інших ядерних об'єктах, включаючи АЕС Бушер", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.
Гендиректор Гроссі закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої небезпеки радіологічного інциденту.
Що передувало?
- 2 березня у МАГАТЕ повідомили, що немає жодних ознак пошкодження чи ураження будь-яких ядерних установок в Ірані.
- Гендиректор Гроссі заявив про значний запас урану майже збройового рівня в Ірані.
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І все залишиться так, як було.
Тільки трампон заявить про чергову перемогу і про закінчення ще однієї війни.
Тепер - тільки джихад і всесвітній халіфат, або - смерть.
ставлю на рудого...