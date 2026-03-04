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Новини Операція США проти Ірану
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МАГАТЕ не фіксує нових пошкоджень на ядерних об’єктах Ірану

Удари по Ірану: МАГАТЕ не фіксує пошкоджень на ядерних об’єктах

У МАГАТЕ не фіксують ознак пошкоджень ядерних об'єктів Ірану після ударів.

Про це пресслужба Агентства повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що на основі аналізу останніх доступних супутникових знімків фахівці не фіксують пошкоджень об'єктів в Ірані, які містять ядерні матеріали.

"Тому наразі немає ризику радіоактивного викиду. Поблизу ядерного об'єкта в Ісфахані видно пошкодження двох будівель. У Натанзі не виявлено додаткових руйнувань після раніше повідомлених пошкоджень входів, а також не виявлено пошкоджень на інших ядерних об'єктах, включаючи АЕС Бушер", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Гендиректор Гроссі закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої небезпеки радіологічного інциденту.

Удари по Ірану: МАГАТЕ не фіксує пошкоджень на ядерних об’єктах

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3478) МАГАТЕ (839) Гроссі Рафаель (353)
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Топ коментарі
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І закінчиться це все тим, що режим нікуди не зникне, а ядерна бімба - з'явиться.
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04.03.2026 15:02 Відповісти
+1
Хочу помилитись у своїй версії.
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04.03.2026 15:03 Відповісти
+1
Трохи помнуть Ірак, та, як завжди, відповзуть.
І все залишиться так, як було.
Тільки трампон заявить про чергову перемогу і про закінчення ще однієї війни.
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04.03.2026 15:29 Відповісти
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Це зраза чи перемога?
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04.03.2026 14:51 Відповісти
США та Ізраїль у ході атак не чіпають ядерних об'єктів та не створюють ядерних загроз, на шо так пильно невпинно чекають ***** та вузькоокі, шоби відразу зачати верещати за ядерну небезпеку.
Ізраїль та Штати тупо, системно та методично баранять аятол та їхнє сс
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04.03.2026 15:00 Відповісти
І закінчиться це все тим, що режим нікуди не зникне, а ядерна бімба - з'явиться.
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04.03.2026 15:02 Відповісти
чим закінчиться так видається, шо ніхто толком не знає
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04.03.2026 15:02 Відповісти
Хочу помилитись у своїй версії.
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04.03.2026 15:03 Відповісти
Трохи помнуть Ірак, та, як завжди, відповзуть.
І все залишиться так, як було.
Тільки трампон заявить про чергову перемогу і про закінчення ще однієї війни.
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04.03.2026 15:29 Відповісти
Як було, вже не буде.
Тепер - тільки джихад і всесвітній халіфат, або - смерть.
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04.03.2026 15:30 Відповісти
Буде як було. Всі трампівські потуги цим закінчувались.
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04.03.2026 15:31 Відповісти
Тільки одного підера змінять на іншого, такого ж, або ще гірше.
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04.03.2026 15:33 Відповісти
Вже.
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04.03.2026 15:37 Відповісти
МАГАТЕ проти трампа?
ставлю на рудого...
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04.03.2026 15:10 Відповісти
Та ні. МАГАТЕ каже те, що є, а трампакс - те, що хоче, щоб було.
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04.03.2026 15:27 Відповісти
ставлю на рудого...
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04.03.2026 15:30 Відповісти
А МАГАТЕ думає, що Іран реєструє у них як легальні ядерні об'єкти свої лабораторії по розробці ядерної зброї? Навіть не знаю як назвати таке порушення світосприйняття.
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04.03.2026 15:16 Відповісти
Гарно влаштувався цей гроссі! Головне час від часу роби непідтвержені заяви і ні за що не відповідай!
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04.03.2026 16:00 Відповісти
 
 