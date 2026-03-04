Війна на Близькому Сході та ажіотаж: Найбільші мережі АЗС щодня підвищують ціни на пальне

Бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5 гривень за літр.

Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках, пише галузеве видання "Нафторинок".

Так, протягом минулих вихідних та у понеділок ціни на бензини та дизпальне у більшості великих мереж АЗС зросли на 1 грн за літр.

У вівторок, 3 березня, мережі OKKO i WOG підвищили ціни бензинів і дизельного пального ще на 2 гривні за літр, а мережа UPG – одразу на 3 грн. Крім того, у вівторок ціни підвищили Ukrnafta (до 2 грн/л), "БРСМ-Нафта" (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) та інші.

Вже в середу, 4 березня, ціни на більшості АЗС зросли ще на 2 гривні за літр.

Зокрема, на 2 гривні за літр підвищила ціни мережа OKKO, після чого звичайне пальне перетнуло позначку в 70 грн/л, а високооктановий бензин Pulls 100 коштує понад 80 грн/л. WOG, яка зазвичай утримує ціновий паритет з OKKO, зранку залишила ціни без змін, втім уже вдень також підвищила їх на 2 гривні.

Водночас державна Ukrnafta та UPG у середу підвищили ціни на 2 грн/л, Parallel – на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.

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За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, основною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані і ризики для нафтових постачань, передає enkorr.

Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше.

"Між тим, у нас все добре. Запаси в мережах є, зокрема всі залиті бензином. Є і дизпальне, зі зникненням морозів його стало більше, всі шлюзи відкрились. Але ажіотажний попит спустошує АЗС. Думаю, ажіотаж вже роздув ціни мінімум на 5 грн/л", – пояснив Куюн.

За його словами, представники мереж АЗС підтверджують, що мають запаси пального, придбані раніше, але через ажіотажний попит починають орієнтуватись на поточні високі котирування.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.