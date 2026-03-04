Війна на Близькому Сході та ажіотаж: Найбільші мережі АЗС щодня підвищують ціни на пальне
Бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5 гривень за літр.
Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках, пише галузеве видання "Нафторинок".
Так, протягом минулих вихідних та у понеділок ціни на бензини та дизпальне у більшості великих мереж АЗС зросли на 1 грн за літр.
У вівторок, 3 березня, мережі OKKO i WOG підвищили ціни бензинів і дизельного пального ще на 2 гривні за літр, а мережа UPG – одразу на 3 грн. Крім того, у вівторок ціни підвищили Ukrnafta (до 2 грн/л), "БРСМ-Нафта" (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) та інші.
Вже в середу, 4 березня, ціни на більшості АЗС зросли ще на 2 гривні за літр.
Зокрема, на 2 гривні за літр підвищила ціни мережа OKKO, після чого звичайне пальне перетнуло позначку в 70 грн/л, а високооктановий бензин Pulls 100 коштує понад 80 грн/л. WOG, яка зазвичай утримує ціновий паритет з OKKO, зранку залишила ціни без змін, втім уже вдень також підвищила їх на 2 гривні.
Водночас державна Ukrnafta та UPG у середу підвищили ціни на 2 грн/л, Parallel – на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.
За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, основною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані і ризики для нафтових постачань, передає enkorr.
Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше.
"Між тим, у нас все добре. Запаси в мережах є, зокрема всі залиті бензином. Є і дизпальне, зі зникненням морозів його стало більше, всі шлюзи відкрились. Але ажіотажний попит спустошує АЗС. Думаю, ажіотаж вже роздув ціни мінімум на 5 грн/л", – пояснив Куюн.
За його словами, представники мереж АЗС підтверджують, що мають запаси пального, придбані раніше, але через ажіотажний попит починають орієнтуватись на поточні високі котирування.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.
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Як тільки на Сході впали перші бомби.....ці крахабори почали піднімати ціни.
Паливо завезено та зафрахтовано по нижчим цінам, але обкласти власних громадян - це "святе".
тато коли ціни стабілізуються , то максимум знизять на 1 гривню.....піднімають на 10грн , а відкачують на копійки.....Суцільна країна "міндічів"......як не одні крадуть, так інші грабують.
Гірше русні.....
Ще Форд какзав, купуй коли дешево, а продавай коли дорого!
Ви пропонуєте, щоб АЗС продали залишки, наприклад, по 57,00 щоб завтра купувати по 67,00 ???
Так це не працєю, бо через кілька підвищень у вас не буде обігових коштів !
Про тримісячний запас, як триндить Гетманцев, забудьте - ніхто зараз таких об*ємів не тримає, бо прилітає через день по базам...
Подивіться, що в Європі - там вже більше 2 євро...
гетьманцев: пропоную схвалити податок на ухилянтів, яки:
- не грають в азартні ігри;
- не купляють паливо на азс
Ціна на 95-й бензин.
Понеділок - 30,60 за літр.
Вівторок - 31,80 за літр.
Середа - зранку-32,80, в 14:30 ціна - 32,90.🤷♂️
Так чого вони у приватних компаній будуть нижчі !?
Війна з Іраном майже миттєво зупинила потік 20 мільйонів барелів нафти з усього Близького Сходу.
Однак ціни на нафту зросли лише до приблизно 76 доларів за барель.
Y світі зараз доступно більше сирої нафти, ніж у 2022 році, навіть попри те, що споживання залишається стабільним.
Тоді, у 2022, попит на енергоносії стрімко зростав, оскільки світова економіка виходила з пандемії.
Впродовж 2025 країни ОПЕК+ збільшили видобуток, що посилило надлишок пропозиції.
Нині ж, як повідомило CNN джерело, знайоме з планами Білого дому, використання стратегічного нафтового резерву наразі не розглядається.
Резервні апаси нафти в Америці залишаються значними, але зараз вони приблизно на 30% менші, ніж під час вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
"Це означає, що Вашингтон може припинити свій напад, коли вважатиме за потрібне".
Хоча Трамп припустив, що війна з Іраном може тривати ще кілька тижнів, політична реальність всередині країни може обмежити його плани: вартість життя залишається головною проблемою для амриканських виборців напередодні цьогорічних проміжних виборів, а вищі ціни на бензин можуть зашкодити республіканцям.
а тут така хайпова подія - як же ж не підняти
і похєр, що пальне було закуплено за старими цінами - це буде "працювати" лише для пояснення, чому назад ціни не знижуться