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Новини Ціни на бензин
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Війна на Близькому Сході та ажіотаж: Найбільші мережі АЗС щодня підвищують ціни на пальне

Найбільші мережі АЗС різко підвищили ціни на пальне

Бензин та дизельне пальне у найбільших мережах АЗС з минулої суботи подорожчали в середньому на 5 гривень за літр.

Водночас через ажіотажний попит низка мереж АЗС призупинила роботу сервісів передплати пального або суттєво обмежила обсяги його купівлі в мобільних застосунках, пише галузеве видання "Нафторинок".

Так, протягом минулих вихідних та у понеділок ціни на бензини та дизпальне у більшості великих мереж АЗС зросли на 1 грн за літр.

У вівторок, 3 березня, мережі OKKO i WOG підвищили ціни бензинів і дизельного пального ще на 2 гривні за літр, а мережа UPG – одразу на 3 грн. Крім того, у вівторок ціни підвищили Ukrnafta (до 2 грн/л), "БРСМ-Нафта" (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) та інші.

Вже в середу, 4 березня, ціни на більшості АЗС зросли ще на 2 гривні за літр.

Зокрема, на 2 гривні за літр підвищила ціни мережа OKKO, після чого звичайне пальне перетнуло позначку в 70 грн/л, а високооктановий бензин Pulls 100 коштує понад 80 грн/л. WOG, яка зазвичай утримує ціновий паритет з OKKO, зранку залишила ціни без змін, втім уже вдень також підвищила їх на 2 гривні.

Водночас державна Ukrnafta та UPG у середу підвищили ціни на 2 грн/л, Parallel – на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.

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За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, основною причиною стрімкого зростання цін передусім є ажіотажний попит на пальне на тлі новин про війну в Ірані і ризики для нафтових постачань, передає enkorr.

Він зауважив, що за останні кілька днів реалізація пального через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях – ще більше.

"Між тим, у нас все добре. Запаси в мережах є, зокрема всі залиті бензином. Є і дизпальне, зі зникненням морозів його стало більше, всі шлюзи відкрились. Але ажіотажний попит спустошує АЗС. Думаю, ажіотаж вже роздув ціни мінімум на 5 грн/л", – пояснив Куюн.

За його словами, представники мереж АЗС підтверджують, що мають запаси пального, придбані раніше, але через ажіотажний попит починають орієнтуватись на поточні високі котирування.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не підвищувати ціни на тлі війни на Близькому Сході.

Автор: 

АЗС (1636) бензин (1233) Іран (718) ціни (4278) дизпаливо (1314)
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Топ коментарі
+22
Мародери!!!! Ніяк більше "національних" операторів назвати не можна !!!
Як тільки на Сході впали перші бомби.....ці крахабори почали піднімати ціни.
Паливо завезено та зафрахтовано по нижчим цінам, але обкласти власних громадян - це "святе".
тато коли ціни стабілізуються , то максимум знизять на 1 гривню.....піднімають на 10грн , а відкачують на копійки.....Суцільна країна "міндічів"......як не одні крадуть, так інші грабують.
Гірше русні.....
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04.03.2026 14:18 Відповісти
+20
Коли паніка зникне то про зниження цін просто скромно ,,забудуть,,
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04.03.2026 14:14 Відповісти
+11
Чому б і ні? Купили ще дешево, тепер зірвуть бабки. І влада нічого робити не буде крім гундовідосика.
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04.03.2026 14:22 Відповісти
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если шо, это не я. У меня бак в машине на 43 литра всего))
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04.03.2026 14:13 Відповісти
Жигулі?
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04.03.2026 14:18 Відповісти
jazz
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04.03.2026 14:55 Відповісти
А в гаражі скільки каністр стоїть повних ? )) Якщо без шуток-у мене знайомий вчора чергу відстояв, повний бак залив і 2 каністри також. Каже мені-у тебе електричка, ти не зрозумієш, запас має бути. Наші люди не розуміють, що оцим ажиотажем самі собі ціни розганяють, а азс на них наживаються.
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04.03.2026 15:35 Відповісти
в каком гараже? нет у меня гаража))
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04.03.2026 17:03 Відповісти
Коли паніка зникне то про зниження цін просто скромно ,,забудуть,,
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04.03.2026 14:14 Відповісти
А SOCAR навіщо підвищили ціну до (до 2 грн/л)? Наскільки мені відомо, то в них своя нафта?
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04.03.2026 14:15 Відповісти
Всі біжуть...і я біжу
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04.03.2026 14:22 Відповісти
Мародери!!!! Ніяк більше "національних" операторів назвати не можна !!!
Як тільки на Сході впали перші бомби.....ці крахабори почали піднімати ціни.
Паливо завезено та зафрахтовано по нижчим цінам, але обкласти власних громадян - це "святе".
тато коли ціни стабілізуються , то максимум знизять на 1 гривню.....піднімають на 10грн , а відкачують на копійки.....Суцільна країна "міндічів"......як не одні крадуть, так інші грабують.
Гірше русні.....
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04.03.2026 14:18 Відповісти
Що "завезено", коли пальне в Україні також роблять і воно є в заправках?
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04.03.2026 15:52 Відповісти
Дивно. Коломойський - сидить ...Міндич - на курортіі.....з чого би то??
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04.03.2026 14:22 Відповісти
Чому б і ні? Купили ще дешево, тепер зірвуть бабки. І влада нічого робити не буде крім гундовідосика.
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04.03.2026 14:22 Відповісти
Влада в "долі" грабіжників
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04.03.2026 14:46 Відповісти
Так рахує, хто нічого не тямить у бізнесі!
Ще Форд какзав, купуй коли дешево, а продавай коли дорого!
Ви пропонуєте, щоб АЗС продали залишки, наприклад, по 57,00 щоб завтра купувати по 67,00 ???
Так це не працєю, бо через кілька підвищень у вас не буде обігових коштів !
Про тримісячний запас, як триндить Гетманцев, забудьте - ніхто зараз таких об*ємів не тримає, бо прилітає через день по базам...
Подивіться, що в Європі - там вже більше 2 євро...
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04.03.2026 15:02 Відповісти
Працює,і ще як працює,продають по тій цині за яку купували, нові закупівлі по ціні яка на ринку і продажі вже по новим цінам,і тількі в Україні у деяких " так не працює" у " тямущих в бізнесі" ,бо вони думають що вони розумніші за інших,бути лайном та дерти з людей виправдовуючі це ситуацією в світі , це не бізнес. У ЄС ціна була 1,50- 1,70,підняли на 30 - 50 центів,а не на 10 євро,не потрібно тикати крізь ЄС,до ЄС Українським " бізнесменам" як до неба рачки.
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04.03.2026 17:32 Відповісти
Усе свято зіасували! Вкраїнчіки ж так раділи ліквідації Хаменеї, а тут таке.....
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04.03.2026 14:23 Відповісти
А ти плакав, кацапчику?
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04.03.2026 14:30 Відповісти
Я завжди плачу, коли читаю коментарії тут, і розумію, скільки навколо долбо......ів.
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04.03.2026 15:22 Відповісти
От вже цей "ажіотаж"!!! 😁
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04.03.2026 14:25 Відповісти
Та хай .опнуться головою об одвірок...Досить вже сіль в пандемію гребли по 80.Кончені, кончені плятььььь...Давайте, стадо макак...Людиноподібні примати
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04.03.2026 14:30 Відповісти
*****, в мене лісапєд...
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04.03.2026 14:32 Відповісти
незабаром:
гетьманцев: пропоную схвалити податок на ухилянтів, яки:
- не грають в азартні ігри;
- не купляють паливо на азс
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04.03.2026 15:04 Відповісти
Аятола далеко і в нього є син. А ось, коли за власне горлопанство та невігластво доводиться платити з власної кишені - це називається карма.
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04.03.2026 14:38 Відповісти
Чехія.
Ціна на 95-й бензин.
Понеділок - 30,60 за літр.
Вівторок - 31,80 за літр.
Середа - зранку-32,80, в 14:30 ціна - 32,90.🤷‍♂️
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Цікаво, шо на азс ЄС ціни не так суттєво реагують. Тому що там слідкують за баригами. Нафта подорожчала серпнева, максимум травнева. Ще елементарно бензин не вироблений, і купа старого, по старій ціні.
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04.03.2026 16:14 Відповісти
На державній "Укрнафті" ціни на А-95 і ДП по 69,99 грн/л. !
Так чого вони у приватних компаній будуть нижчі !?
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04.03.2026 17:17 Відповісти
думаю зря вони ціни міняють, могли б і залишити такими як є. простіше їм буде просто поміняти "грн" на "євро" ))
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04.03.2026 16:41 Відповісти
Те що мережі хочуть зрубати більше бабла під шумок війни з Іраном, ну блін, всі ми знаємо наших бариганів, для них це святе. Питання в іншому, де Антимонопольний комітет в цій історії? Я за останні років так за 5 взагалі про цю шарагу не чую. А ні, збрехав, десь бачив порівняльну таблицю, де працівники цього невтомного державного "органу" мають одну з найбільших середніх зарплат в державному секторі. Після от саме цієї історії з збільшенням пального за пару днів на 5-15 грн. по країні мають буи або кадрові рішення в цій шаразі (це мінімум), або взагалі ліквідація цієї х...рні.
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04.03.2026 17:16 Відповісти
Це ж Україна, дєтка. Без "лоха " і жізнь плоха
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04.03.2026 18:00 Відповісти
BBC

Війна з Іраном майже миттєво зупинила потік 20 мільйонів барелів нафти з усього Близького Сходу.

Однак ціни на нафту зросли лише до приблизно 76 доларів за барель.

Y світі зараз доступно більше сирої нафти, ніж у 2022 році, навіть попри те, що споживання залишається стабільним.

Тоді, у 2022, попит на енергоносії стрімко зростав, оскільки світова економіка виходила з пандемії.

Впродовж 2025 країни ОПЕК+ збільшили видобуток, що посилило надлишок пропозиції.
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04.03.2026 18:12 Відповісти
Зростання цін на нафту та бензин після початку повномасштабної війни в Україні виявилося короткочасним, частково тому, що тодішня адміністрація президента Байдена випустив рекордні 180 мільйонів барелів нафти з національного Стратегічного нафтового резерву США. Це найбільший у світі запас нафти для надзвичайних ситуацій, який зберігається в мережі підземних соляних печер у Луїзіані та Техасі.

Нині ж, як повідомило CNN джерело, знайоме з планами Білого дому, використання стратегічного нафтового резерву наразі не розглядається.

Резервні апаси нафти в Америці залишаються значними, але зараз вони приблизно на 30% менші, ніж під час вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
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04.03.2026 18:13 Відповісти
Насамперед, пише CNN, Росія розпочала війну в Україні, а от цю війну ініціювали Сполучені Штати.

"Це означає, що Вашингтон може припинити свій напад, коли вважатиме за потрібне".
Хоча Трамп припустив, що війна з Іраном може тривати ще кілька тижнів, політична реальність всередині країни може обмежити його плани: вартість життя залишається головною проблемою для амриканських виборців напередодні цьогорічних проміжних виборів, а вищі ціни на бензин можуть зашкодити республіканцям.
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04.03.2026 18:16 Відповісти
вітчизняні бариги піднімають ціни навіть якщо метелик не так сів посрати на штахетину

а тут така хайпова подія - як же ж не підняти

і похєр, що пальне було закуплено за старими цінами - це буде "працювати" лише для пояснення, чому назад ціни не знижуться
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04.03.2026 18:44 Відповісти
Це ще раз підтверджує що ми живемо в країні довбограїв ....
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04.03.2026 20:35 Відповісти

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