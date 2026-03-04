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Новини Операція США проти Ірану
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Туреччина заявила про збиття іранської балістики, що летіла в її бік

Іран випустив балістику в бік Туреччини: що відомо?

У Туреччині повідомили, що Іран випустив балістичну ракету в бік країни. Її знешкодила ППО.

Про це йдеться в заяві Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що запущену з Ірану балістичну ракету було виявлено під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. Ціль рухалася в напрямку повітряного простору Туреччини.

Ракету було своєчасно нейтралізовано елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.

"Ми закликаємо всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультації з НАТО та іншими нашими союзниками", - наголосили у Міноборони Туреччини.

Читайте: Заворушення в Ірані зараз не такі сильні, щоб це призвело до зміни режиму, - МЗС Туреччини

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Читайте: Туреччина закликала повернутися до дипломатії на Близькому Сході

Автор: 

Іран (3478) Туреччина (3722) балістичні ракети (603)
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Топ коментарі
+13
- Погода паршива!
- Це через Гольфстрім.
- Він єврей?
- Ні. Течія.
- Масонська?
- Океанічна.
- Із Ізраїлю?
- Ні. З Америки.
- Так я й знав. У них, у євреїв, мабуть сонечко світить, а ми тут гнити повинні.
- Та ні. Там зараз ніч.
- А ти звідки все знаєш? Ти що, єврей?!
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04.03.2026 14:17 Відповісти
+11
https://t.me/voinasordoy/5658 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Feb 28 at 13:25
Саудиты и Эмираты заявляют о присоединении к боевым действиям против Ирана из-за обстрелов их территорий.
Иранцы - красавчики, умеют себе друзей создавать. Давайте еще по туркам засадите. Там недалеко.
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04.03.2026 13:55 Відповісти
+10
Пішли в рознос. От що означає, згоріла хата то гори ще й сарай
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04.03.2026 13:59 Відповісти
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https://t.me/voinasordoy/5658 Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Feb 28 at 13:25
Саудиты и Эмираты заявляют о присоединении к боевым действиям против Ирана из-за обстрелов их территорий.
Иранцы - красавчики, умеют себе друзей создавать. Давайте еще по туркам засадите. Там недалеко.
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04.03.2026 13:55 Відповісти
Заявили!,але не приступили.
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04.03.2026 14:14 Відповісти
Треба відповісти як ви кацапський гавнолітак приземлили.
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04.03.2026 13:58 Відповісти
Пішли в рознос. От що означає, згоріла хата то гори ще й сарай
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04.03.2026 13:59 Відповісти
як буде на фарсі
"весь мир в труху ?"

так і буде - в труху

.
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04.03.2026 14:09 Відповісти
Іранці просто ідіоти. Турки спостерігали, заступалися за них, але можуть і вдарити. А якщо це зроблять, то будуть просто красавчики. Другу ракету вони просто не стерплять.
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04.03.2026 14:01 Відповісти
Не факт що ту ракету запустили іранці! "Дивись кому вигідно"!
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04.03.2026 14:04 Відповісти
балістичну ракету запустили єврєї з Тегерану - вони відомі провокатори

.
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04.03.2026 14:07 Відповісти
- Погода паршива!
- Це через Гольфстрім.
- Він єврей?
- Ні. Течія.
- Масонська?
- Океанічна.
- Із Ізраїлю?
- Ні. З Америки.
- Так я й знав. У них, у євреїв, мабуть сонечко світить, а ми тут гнити повинні.
- Та ні. Там зараз ніч.
- А ти звідки все знаєш? Ти що, єврей?!
показати весь коментар
04.03.2026 14:17 Відповісти
Вам видніше!
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04.03.2026 14:50 Відповісти
це щоб турки під ногами не крутилися і не перебивали клієнтуру.
самий крутий гашиш - персидський !

.
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04.03.2026 14:05 Відповісти
У Туреччини одна з найсильніших армій у світі. Якщо вони підключаться, Ірану точно кранти!
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04.03.2026 14:47 Відповісти
Ракету було своєчасно нейтралізовано елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.

А чого так? Може треба було хоч раз спробувати оті с-400, що турки у кацапні придбали? От була б хохма, якби вони ніфіга не перехопили б
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04.03.2026 14:13 Відповісти
Тому навіть і не пробували.
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04.03.2026 14:16 Відповісти
Давай Іран, ще по Китаю влупи. Гуляти, так гуляти.
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04.03.2026 14:18 Відповісти
Ось цікаво-чим вони там зловживають?-алкоголь чи курять щось?-а з Каспію по рашці могли б.
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04.03.2026 14:28 Відповісти
Османи з персами завжди ворогували.
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04.03.2026 14:24 Відповісти
Не здивуюсь якщо ці барани лупануть по москальщині .
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04.03.2026 14:31 Відповісти
Ердогану потрібно було сісти за стіл переговорів і урегулювати іранську кризу і віддати Ірану території
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04.03.2026 14:39 Відповісти
Доречі, Іран вже обстріляв багато країн НАТО. Щось не бачу великого виконання 5-ї статті НАТО. Навпаки, половина країн нато відмовилась даже надавати свої бази для розміщення літаків НАТО
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04.03.2026 14:42 Відповісти
Країна нато сша сама здійснює агресію, чи ви не в курвсі, а пробуваєте під впливом пропананди?
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04.03.2026 15:27 Відповісти
 
 