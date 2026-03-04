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Туреччина заявила про збиття іранської балістики, що летіла в її бік
У Туреччині повідомили, що Іран випустив балістичну ракету в бік країни. Її знешкодила ППО.
Про це йдеться в заяві Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там зазначили, що запущену з Ірану балістичну ракету було виявлено під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. Ціль рухалася в напрямку повітряного простору Туреччини.
Ракету було своєчасно нейтралізовано елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.
"Ми закликаємо всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультації з НАТО та іншими нашими союзниками", - наголосили у Міноборони Туреччини.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
Топ коментарі
+13 Urs
показати весь коментар04.03.2026 14:17 Відповісти Посилання
+11 Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.03.2026 13:55 Відповісти Посилання
+10 Olena Olena #512149
показати весь коментар04.03.2026 13:59 Відповісти Посилання
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Feb 28 at 13:25
Саудиты и Эмираты заявляют о присоединении к боевым действиям против Ирана из-за обстрелов их территорий.
Иранцы - красавчики, умеют себе друзей создавать. Давайте еще по туркам засадите. Там недалеко.
"весь мир в труху ?"
так і буде - в труху
.
.
- Це через Гольфстрім.
- Він єврей?
- Ні. Течія.
- Масонська?
- Океанічна.
- Із Ізраїлю?
- Ні. З Америки.
- Так я й знав. У них, у євреїв, мабуть сонечко світить, а ми тут гнити повинні.
- Та ні. Там зараз ніч.
- А ти звідки все знаєш? Ти що, єврей?!
самий крутий гашиш - персидський !
.
А чого так? Може треба було хоч раз спробувати оті с-400, що турки у кацапні придбали? От була б хохма, якби вони ніфіга не перехопили б