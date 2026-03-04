Туреччина заявила про збиття іранської балістики, що летіла в її бік

У Туреччині повідомили, що Іран випустив балістичну ракету в бік країни. Її знешкодила ППО.

Про це йдеться в заяві Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що запущену з Ірану балістичну ракету було виявлено під час перетину повітряного простору Іраку та Сирії. Ціль рухалася в напрямку повітряного простору Туреччини.

Ракету було своєчасно нейтралізовано елементами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї.

"Ми закликаємо всі сторони утриматися від дій, які можуть призвести до подальшого поширення конфлікту в регіоні. У цьому контексті ми продовжуватимемо консультації з НАТО та іншими нашими союзниками", - наголосили у Міноборони Туреччини.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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